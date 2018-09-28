 С сегодняшнего дня патрульная полиция начинает получать лазерные измерители скорости TruCAM для фиксации нарушений ПДД

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения и заместитель председателя Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

"Патрульная полиция получила на руки сертифицированные и поверенные "Трукамы". Кроме скорости, прибор может фиксировать факт нарушения правил остановки или стоянки в привязке ко времени и пространству! А это значит, что при наличии водителя будет выписан штраф. А при его отсутствии - эвакуация ТС на штрафплощадку!", - отметил он.

Вместе с тем, поступление TruCAM подтвердил и директор Департамента МВД Украины Артем Шевченко.

"Они у нас уже были. Они не поступали. Завтра поступят (28 сентября. - Ред.)... уже завершен процесс пересертификации, их надо было юридически еще раз пересертифицировать", - сказал Шевченко.

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"Они были пересертифицированы. Главный элемент - начало контроля скорости. Но их немного", - добавил он.

Представитель МВД заявил, что патрульные начнут использовать TruCAM "в ближайшее время".

Справка. TruCAM - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие устройства от "Визиря" и ему подобных - он использует не радиоволну, а световой луч - лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и месте расположения (координаты) автомобиля, которые выдает TruCAM автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тыс. фото или 16 тыс. видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, поскольку проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.