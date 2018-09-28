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Все про:ПДД (290) радар (35) патрульная полиция (1167)

 С сегодняшнего дня патрульная полиция начинает получать лазерные измерители скорости TruCAM для фиксации нарушений ПДД

С сегодняшнего дня, 28 сентября, патрульная полиция начинает получать лазерный измеритель скорости TruCAM для фиксации нарушений правил дорожного движения, в частности превышения скорости.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил специалист по вопросам законодательного обеспечения безопасности дорожного движения и заместитель председателя Координационного совета Общенационального Форума безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

"Патрульная полиция получила на руки сертифицированные и поверенные "Трукамы". Кроме скорости, прибор может фиксировать факт нарушения правил остановки или стоянки в привязке ко времени и пространству! А это значит, что при наличии водителя будет выписан штраф. А при его отсутствии - эвакуация ТС на штрафплощадку!", - отметил он.

Вместе с тем, поступление TruCAM подтвердил и директор Департамента МВД Украины Артем Шевченко.

"Они у нас уже были. Они не поступали. Завтра поступят (28 сентября. - Ред.)... уже завершен процесс пересертификации, их надо было юридически еще раз пересертифицировать", - сказал Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине вскоре введут систему фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, - МВД

"Они были пересертифицированы. Главный элемент - начало контроля скорости. Но их немного", - добавил он.

Представитель МВД заявил, что патрульные начнут использовать TruCAM "в ближайшее время". 

Справка. TruCAM - лазерный измеритель скорости, оснащенный режимом видеофиксации. Основное отличие устройства от "Визиря" и ему подобных - он использует не радиоволну, а световой луч - лазер, который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.

Сведения о дате, времени и месте расположения (координаты) автомобиля, которые выдает TruCAM автоматически поступают от встроенного в прибор GPS-приемника. Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.

При работе в автоматическом режиме (с треноги или из бокса) при превышении транспортным средством лимита скорости автоматически делается фотоснимок с расстояния около 70 метров с фиксацией скорости, расстояния, даты, времени и координат. При этом максимальное накопление составляет до 40 тыс. фото или 16 тыс. видеороликов нарушений на одну флеш-карту. В автономном режиме от аккумулятора прибор может работать до 15 часов.

Данные измерения защищены от удаления и модификации, поскольку проводится опломбирование флеш-карты, а также выполняются соответствующие протокольные процедуры, связанные с обращением и хранением носителей строгой отчетности.

Источник: https://censor.net.ua/n3088616
 
   
 Топ комментарии
 
Так вот кто лоббировал новые тоесть старые диктаторские законы. Производитель етой говноапаратуры на которую и раньше было тысячи жалоб. Самое интересное что из базы данных как и раньше любой мусор за 200 гривень (или сейчас с учетом инфляции чуток больше) сможет удалить правонарушение. Так что ето все тот же старый доильный аппарат для рабов а не для мажоров. Из чего вылезли туда и вернулись. Стоило Януковоща тогда выгонять?
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Совет форумчанПравила форума
 
Когда будет видеонаблюдение за дорогами ? Разве могут патрульные за всеми уследить?Это же прошлый век. В стране катастрофа на дорогах, а им похрену, у них все прекрасно, пока сами не попадут под колеса не зачухаются.
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Статьи читай на цензоре....не спи Від сьогодні патрульна поліція починає отримувати лазерні вимірювачі швидкості TruCAM для фіксації порушень ПДР - Цензор.НЕТ 6906 Найди и прочитай про ВИДЕОнаблюдение.
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Зачем мне искать и читать? Я вижу по своему городу, что нет видеонаблюдения и дорожные правила нарушаются ежеминутно всеми и безнаказанно.
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Катастрофа на дорогах не больше ,чем в других странах. Сама посмотришь в гугле или за тебя посмотреть? А может тебе гугл не нужен? У тебя фирменные методички. Этот свой высер ты лепишь во всех статьях про движение на дорогах. Даже не трудишься фразы переставлять.
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Нагло не ври, в цивилизованных странах на дорогах намного меньше нарушений и ДТП. А теперь скажи, сатанист, почему ты против порядка на дорогах и за убийства на дорогах в результате беспорядков?
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И что? Угробят точно также, как приусы.
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Классика это знако "40" на шоссе + кусты. Все по методе Вити Овоща
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Урод , ты хоть в ОДНОЙ статье пишешь положительное что-то? Как ты ещё не подох от переизбытка желчи?
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Давно пора, а то уже самому хочеться подрезать уродов едущих по Киеву 120-130 и натыкать полные уши писюнов))
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- Автомобильные сирены и клаксоны заменят симфонический звон крестьянского ведерка©
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сначала пусть драгер каждому экипажу выдадут.. чтобы не ждали его пока привезут по пол часа..
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Як би ці дебили працювали по закону і дійсно ловили порушників то був би толк. Це все одно що дати дураку скляний член.
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Гайцы в кустах возвращаются!
А бабла-то хочется.
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Езди с разрешенной знаками скоростью и не нарушая разметку - и тогда тебе не то что в кустах, даже подземные или воздушные гайцы не страшны будут))
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Гайцы мне и так не страшны, пытались приписать мне нападение. После этого поставил видеорегистратор с записью на карту и в спрятанный блок.
А вот те, на кого они закрывают глаза, проблема.
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А ты коза драная не бегай через дорогу в неположенном месте. Есть статистика что большинство ДТП виноваты сами пешеходы. Иди лезь под стол и отрабатывай своему Рюкзакову за беляш и то что тебе общагу оплачивает.
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В моем городе, где я сейчас живу, стоит встать у пешеходника - и водители уже за 50 метров притормаживать начинают. А там, где живут мои родители - с такого же расстояния сигналить начинают - мол, куда прешь, не видишь ЦАРЬ едет, торопится. Первый город в Европе, второй - в Украине. В первом случае водители цивилизованы и вежливы ко всем участникам движения, во втором - 80% из них быдловатые козлы подобно Носову, который считает, что раз он на колесах - то все ему обязаны уступать и пропускать
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Ну так и сиди у себя в Европе клубнику собирай, чего нос сюда суешь. Разговор вообще то был что пешеходы перебегают дорогу как дикие козы не разбираясь где есть переход а где нет. Не видел ни разу за последние 5 лет чтобы например в Киеве пешеход шел по переходу а ему сигналили. Может у вас на Рашке такое есть.
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Ну ты можешь приехать и пособирать клубнику, а я уж просто дальше врачом работать буду. И причем пешеходы к скоростному режиму автомобилей? Если стоит знак "60" чего гнать под сотню?
Наказывать нужно всех - и водителей, которые в упор не хотят видеть ограничение скорости, и пешеходов, которые также в упор не видят переходов. Тут я и не спорю. Изначально я сказала, что водителю, который едет с разрешенной скоростью по своей полосе - никакие гайцы в кустах, на деревьях или под асфальтом не помеха.
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А ну вот и прояснилось все. Тоесть ты выучившись в Украине бесплатно решила свалить в Польшу на ПМЖ не отработав положенный срок в Украине, не выплатив компенсации за мои налоги. Фактически ты обворовала Украину и украинских пенсионеров и далась в бега. Ты своего рода преступник, которую при совке к которому ты так призываешь тебя бы осудили. И теперь из Польши или откуда то там будешь учить нас здесь жить? А не послать бы тебя подальше со своими советами...
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Я призываю к совку?))))) Так по вашему, в современном ЕС сейчас совок? И кто сказал, что я не отработала "положенный срок" - три года по договору, который мы подписывали при зачислении на бюджет. Отработала, как раз подготовила все документы и уехала. На вполне законных основаниях.
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Еще будешь тут мне что то рассказывать про евробляхи и кто чего не заплатил в бюджет. Да ты сама евробляха ходячая.
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Ты не понимаешь. А как же зрада ? Без нее день для местной публики не удался. Зрада она ВЕЗДЕ!
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Дело тут не в зраде, а в желании халявы. Дайте ездить на халяву, дайте землю нахаляву, дайте, дайте, дайте. А о зраде начинают говорить, когда им, вполне обоснованно, ничего нахаляву не дают. Так что зрада в таких ситуациях вторична по отношению к совковому желанию халявы
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Начало фиксации нарушения возможно на расстоянии до 1200 метров.


который позволяет зафиксировать превышение скорости конкретного автомобиля в потоке транспорта на расстоянии, превышающем километр.


Кроме скорости, прибор может фиксировать факт нарушения правил остановки или стоянки в привязке ко времени и пространству! А это значит, что при наличии водителя будет выписан штраф. А при его отсутствии - эвакуация ТС на штрафплощадку!"



Вони всі авто евакуювати хочуть?
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Так вот кто лоббировал новые тоесть старые диктаторские законы. Производитель етой говноапаратуры на которую и раньше было тысячи жалоб. Самое интересное что из базы данных как и раньше любой мусор за 200 гривень (или сейчас с учетом инфляции чуток больше) сможет удалить правонарушение. Так что ето все тот же старый доильный аппарат для рабов а не для мажоров. Из чего вылезли туда и вернулись. Стоило Януковоща тогда выгонять?
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Привет коррупции и "кустам".Осталось еще техосмотры ввести и вуаля,все как раньше.С "покращенням" всех.P.S. дауны так и не смогли утихомирить мажоров,и радары естественно не помогут.Придурки думают,что обычный водитель (читай уже голодранец после сумасшедших бесполезных штрафов,налогов,цен на бензин и т.д.) сможет компенсировать им кучу битых дорогущих полицейских тачек.А мажоры и дальше будут убивать людей,им по прежнему законы не писаны.Их не тронут,даже если мажор засунет в ж..пу мусорам этот радар.
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Типа у нас одни мажоры не по правилам ездят. За окно посмотрите, скоростной режим никто не исполняет. ТАК ЧТО ГОТОВъТЕСЬ ЕЗДИТЬ ПО ПРАВИЛАМ!!!!
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Да вон сверху уже началось. Мажоров не тронут все равно, вообще в ДТП пешеходы виноваты и прочее. Мозгов не хватает понять, что если бы та же Зайцева ехала не 120 км/ч, а разрешенные 60, то даже столкнувшись с вылезшим на желтый Фольцом ее бы максимум на месте развернуло и все. Люди бы живы остались.
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самое короткое правило дороги это ездить быстро но безопасно
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і дороги розбиті і ше цей лазер . а пломбами не такий самий поліцай буде приторговувати. це ж украінський ринок
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і дороги розбиті і ше цей лазер . а пломбами не такий самий поліцай буде приторговувати. це ж украінський ринок
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Вообще интересно,возможно ли хоть теоретически разогнаться хотя бы до разрешенной скорости по нашим так называемым "дорогам"?недавно я ехал 94 км почти 5 часов.Зачем радары,если на этих дорогах просто не возможно превысить скорость?
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Старые радары TruCAM которые были закуплены лет 8-9 назад выдадут за новые вот ссылка https://www.drive2.ru/b/288230376151858020/ а бабло на карман ...вот банда
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Зашибісь! Поїхали всі по 50 км/год! Крім мажорів, звичайно - їм закони не писані...
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наконец то!!! может дебилов на дорогах приучат соблюдать ПДД.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоС сегодняшнего дня патрульная полиция начинает получать лазерные измерители скорости TruCAM для фиксации нарушений ПДД
 
 
 
 
 
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