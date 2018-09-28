 Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма

"Я ещё не получал повестки дня, но убеждён, что она неизменна: вопросы безопасности – на первом месте, вопросы обмена незаконно задержанных лиц... гуманитарные, социальные проблемы, которые всегда стояли", - сказал Л.Кучма журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в числе насущных проблем – вопросы снабжения водой, газом, электроэнергией, выплата пенсий, "пункты пропуска, которые надо сделать такими, чтобы через них можно было нормально проходить, чтобы не было километровых очередей".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Думаете нейтральные страны будут оформлять допуск представителям Донбасса? - Кучма о переносе переговоров из Минска

"Вот такие вопросы – они были, и они остаются", - отметил Л.Кучма, подчеркнув, что эти проблемы трудно решить до тех пор, пока на Донбассе не будет мира, "пока эта территория не будет действительно нашей территорией".

Отвечая на вопрос о том, когда же на Донбассе будет мир, Л.Кучма сказал: "А мир когда там будет, никто не знает... даже гадалки… Об этом надо спросить у Путина (президента РФ Владимира Путина. – Ред.), когда он собирается на этих территориях дать людям мир".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будапештского формата не хотел Обама и Путин: надо пользоваться тем, что есть и дорожить этим, - Кучма о минском процессе переговоров

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 2 октября.