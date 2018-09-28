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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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 Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма

Повестка дня ближайшего заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе остаётся прежней: безопасность, обмен незаконно удерживаемых граждан Украины, социальные вопросы, сообщил второй президент Украины (1994-2005 гг.), представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

"Я ещё не получал повестки дня, но убеждён, что она неизменна: вопросы безопасности – на первом месте, вопросы обмена незаконно задержанных лиц... гуманитарные, социальные проблемы, которые всегда стояли", - сказал Л.Кучма журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он подчеркнул, что в числе насущных проблем – вопросы снабжения водой, газом, электроэнергией, выплата пенсий, "пункты пропуска, которые надо сделать такими, чтобы через них можно было нормально проходить, чтобы не было километровых очередей".

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"Вот такие вопросы – они были, и они остаются", - отметил Л.Кучма, подчеркнув, что эти проблемы трудно решить до тех пор, пока на Донбассе не будет мира, "пока эта территория не будет действительно нашей территорией".

Отвечая на вопрос о том, когда же на Донбассе будет мир, Л.Кучма сказал: "А мир когда там будет, никто не знает... даже гадалки… Об этом надо спросить у Путина (президента РФ Владимира Путина. – Ред.), когда он собирается на этих территориях дать людям мир".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Будапештского формата не хотел Обама и Путин: надо пользоваться тем, что есть и дорожить этим, - Кучма о минском процессе переговоров

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 2 октября.

Источник: https://censor.net.ua/n3088614
 
 
 Топ комментарии
 
Развалиться рашка - и будет мир во всем мире.
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Коли перекриють блокпости (що б не швендяли) і постачання ресурсів з території України.
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не просто развалится а когда между регионами рашки будет война идти
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Развалиться рашка - и будет мир во всем мире.
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не просто развалится а когда между регионами рашки будет война идти
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Коли перекриють блокпости (що б не швендяли) і постачання ресурсів з території України.
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Давно нужно такое сделать... Нехер шастать туды суды! Звали хуйла? Вот он их пусть и кормит это хуйло...
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По міжнародному праву так і є. Тільки ж у нас риги вже вголос волають "адіннарод, нікудамінєдєнімся, тамженашлюдь", за мовчазної підтримки офшорних гідрантів.
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когда параша начнет разваливаться территориально, скорее всего тогда им уже будет не до оккупации..
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РАБссию валить начали после позора в Цусимском сражении с Японией 1904-05 гг. Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма - Цензор.НЕТ 985
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Это-ж Путин деньги за уголь из ОРДЛО отправляет в оффшоры. Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма - Цензор.НЕТ 988
Может этих пора подвесить за ...
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Гоффноеды РАБссии...не парьтесь....,РЕВАНША не будет..быдло ДАУНбасса ОРДЛО давно трублями платит быдлу у которого денех нет,но вы держитесь...ПАСКУДЫ.... Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма - Цензор.НЕТ 912 Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма - Цензор.НЕТ 912
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Колись Мамо моя казали...
Хто з кацапами дружив,той без штанів ходив.... Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма - Цензор.НЕТ 2822
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Красиво сказал однажды генерал-лейтенант РАБссиянской армии Карл Густав Маннергейм...
РАБссия обречена навека,не помогут ни генерал Деникин,и не спасёт генерал Алексеев,арестовавший сЦаря всея РАБссии Кровавого Николашку 2 марта 1917 года..... Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма - Цензор.НЕТ 1650 Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма - Цензор.НЕТ 1650
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Перепрошую, що не в тему: а фотку Леоніда Даниловича поцупили з шкільної дошки пошани? Нічогенький такий.)))
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Так і є, на жаль. Тут декотрі прогнозують: коли путін зд.. помре, але глибоко помиляються. Бо на федераске запутінців на два-три покоління вистачить.(((
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Згоден з дописувачами, які ратують за відродження Будапештського меморандуму: він же не має строку давності, тому це питання повинно розкручуватися з кожним днем сильніше. На всіх рівнях, де тільки можна, говорити, підіймати хвилю голосніше і вище. Підписанти мають не лише відповісти, але й заплатити. Що це за подачки 250 мільйонів на оборонну? А Франція і Британія тільки висловлюють жаль. Плати - або застав заплатити Росію!
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І все сповна вже треба давно вирахувати і зробити пред'яву: і в суд. До Росіі, а ті красавчики - співвідповідачі! Я оцим МЗС, ВР та ПУ хочу сказати: ви, ясна річ всіх вздули на дєньги, але шоб вас люди за ноги не тягали потом, зараз перестаньте лизать зади всім гарантам, а поставте питання та як треба. Хоч щось зробіть для людей (немає добрих слів для вас!)
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Льоня Кучма боїться сказати, що конфлікт закінчеться, коли Вовка Путін піде на "упокій"...
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Почему эта с...ка еще не за решеткой за сдачу национальных интересов он все хотел выслужится перед москвой, при его правлении были заложены мины которые спустя время сработали и принесли столько бед ,это дислокация чф рф в Севастополе которая сыграла основную роль в аннексии Крыма ,это совместное использование Азовского моря (внутреннее море двух стран) по настоянию москвы и теперь нельзя применить международное право,его политика на Донбассе невмешательства в бандитский дележ региона и т.д и теперь эта с....ка рассуждает о мире
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Такі да- скоріше на Донбасі наступе мир, неіж Кучма сяде за вбивство Гонгадзе.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКогда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма
 
 
 
 
 
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