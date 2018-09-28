 Когда на Донбассе будет мир, никто не знает, даже гадалки: об этом надо спросить у Путина, - Кучма

"Я ещё не получал повестки дня, но убеждён, что она неизменна: вопросы безопасности – на первом месте, вопросы обмена незаконно задержанных лиц... гуманитарные, социальные проблемы, которые всегда стояли", - сказал Л.Кучма журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он подчеркнул, что в числе насущных проблем – вопросы снабжения водой, газом, электроэнергией, выплата пенсий, "пункты пропуска, которые надо сделать такими, чтобы через них можно было нормально проходить, чтобы не было километровых очередей".
"Вот такие вопросы – они были, и они остаются", - отметил Л.Кучма, подчеркнув, что эти проблемы трудно решить до тех пор, пока на Донбассе не будет мира, "пока эта территория не будет действительно нашей территорией".
Отвечая на вопрос о том, когда же на Донбассе будет мир, Л.Кучма сказал: "А мир когда там будет, никто не знает... даже гадалки… Об этом надо спросить у Путина (президента РФ Владимира Путина. – Ред.), когда он собирается на этих территориях дать людям мир".
Очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске состоится 2 октября.
Может этих пора подвесить за ...
Хто з кацапами дружив,той без штанів ходив....
РАБссия обречена навека,не помогут ни генерал Деникин,и не спасёт генерал Алексеев,арестовавший сЦаря всея РАБссии Кровавого Николашку 2 марта 1917 года.....
зд..помре, але глибоко помиляються. Бо на федераске запутінців на два-три покоління вистачить.(((