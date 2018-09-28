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 Цель нападения на активистов - дестабилизация ситуации в регионе, - начальник ГУНП в Одесской области Головин

Покушение на Олега Михайлика было тщательно спланировано.

В деле покушения на одесского активиста Олега Михайлика могут появиться новые подозреваемые, следствие продолжается. Об этом сегодня сообщил начальник ГУНП в Одесской области Дмитрий Головин, пишет УНИАН.

По его словам, задержанные члены грузинской этнической преступной группировки причастны к организации и совершению других преступлений. В частности, к стрельбе на улице Балковской, где пострадали активисты, а также к грабежам.

"Цель нападения на активистов – дестабилизация ситуации в регионе", — заявил Дмитрий Головин.

В полиции пока не говорят о возможных заказчиках, ссылаясь на тайну следствия. Также неизвестно, есть ли связь покушения на Олега Михайлика с нападением на Виталия Устименко и Андрея Вагапова.

Кроме того, Дмитрий Головин подтвердил, что для активистов будет упрощена процедура выдачи травматического оружия.

По словам прокурора области Олега Жученко, в этом году в Одесской области ликвидированы 11 организованных преступных группировок. Из 87 убийств нераскрытыми остаются 9. В регионе изъяты из незаконного обращения 6 пулемётов, 12 автоматов, 20 гранатомётов, 3 миномета и взрывчатка.

Источник: https://censor.net.ua/n3088611
 
 
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Любят у нас цифры писать -совковая традиция . а нужно ловить и казнить Цель нападения на активистов - дестабилизация ситуации в регионе, - начальник ГУНП в Одесской области Головин - Цензор.НЕТ 7837
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦель нападения на активистов - дестабилизация ситуации в регионе, - начальник ГУНП в Одесской области Головин
 
 
 
 
 
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