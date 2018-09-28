 Думаете нейтральные страны будут оформлять допуск представителям Донбасса? - Кучма о переносе переговоров из Минска

"Мы слышим (предложения. – Ред.): давайте перенесем из Минска в нейтральную страну. Я перечисляю эти страны: Швейцария, Швеция, Финляндия... Кто-то думает, что мы там можем проводить эти встречи? Или кто-то заявляет, что они будут оформлять допуск туда представителям Донбасса? А стоимость там проведенных встреч? Вы знаете, что некоторые наши участники Минского процесса ездят в столицу Беларуси за свои деньги?" – сказал Л.Кучма журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что "надо думать о последствиях" сказанных заявлений.

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Л.Кучма также отметил, что поведение Беларуси и на международной арене объяснимо, ведь на неё "давит Россия" и по объективным причинам официальный Минск не может избавиться от этого давления.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выразил мнение о необходимости перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу, из-за позиции делегации Беларуси при ООН, которая "хронически" голосует против любых идей и предложений Украины.