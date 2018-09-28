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 Политика Украины
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 Думаете нейтральные страны будут оформлять допуск представителям Донбасса? - Кучма о переносе переговоров из Минска

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005 гг.) считает нецелесообразным переносить площадку переговоров Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе из Минска (Беларусь) в нейтральную страну.

"Мы слышим (предложения. – Ред.): давайте перенесем из Минска в нейтральную страну. Я перечисляю эти страны: Швейцария, Швеция, Финляндия... Кто-то думает, что мы там можем проводить эти встречи? Или кто-то заявляет, что они будут оформлять допуск туда представителям Донбасса? А стоимость там проведенных встреч? Вы знаете, что некоторые наши участники Минского процесса ездят в столицу Беларуси за свои деньги?" – сказал Л.Кучма журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он подчеркнул, что "надо думать о последствиях" сказанных заявлений.

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Л.Кучма также отметил, что поведение Беларуси и на международной арене объяснимо, ведь на неё "давит Россия" и по объективным причинам официальный Минск не может избавиться от этого давления.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко выразил мнение о необходимости перенести площадку переговорного процесса по Донбассу из Минска в другую столицу, из-за позиции делегации Беларуси при ООН, которая "хронически" голосует против любых идей и предложений Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3088609
 
 
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а что такое "представители донбасса" ?
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и Сопля
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Ну да. Представляю как етих персон встречает рота почетного караула Швейцарии или Швеции. Гадаєте, нейтральні країни оформлятимуть допуск представникам Донбасу? - Кучма про перенесення переговорів із Мінська - Цензор.НЕТ 5455
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Я бы на их месте - не стал. Нассут мимо унитаза, насрут под дверью и сопрут из коференцзала телефон и ручки. Эту привычку они нарабатывали годами.
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О каких представителях даунбаса ты Кучмо вонючее говоришь? Переговоры давно ведутся только с реальным агрессоров, тоесть с представителями Раски Федераски.
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С другой стороны если представители перечисленных стран не захотят пускать к себе террористов из дамбаса с какого х*я нам тогда с ними вести вообще переговоры?
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Если по мнению Кучмы, сепаратисты, убивающие наших солдат, называются - "представители Донбасса" , то по глубокому убеждению, Кучма - это пидар и ублюдок
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"представители даунбасса"-это быдло , существующее на подачки росссии, зачем они нужны на перегововорах о деокупации Украины?
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а Вы знаете,что предателям Украины переезды в Минск оплачивает сам куйло?
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А хто вони такі ці представітєлі щоб з ними розмовляти? Зрадники-підхуйловники. Ніхто і звати ніяк.
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Сам себя слышит? Какие нахер представители несуществующей страны?Или в жопу убийца! Хватит играть по правилам путина!Перегоаоры тольао представителям рашки
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Это чучело уже столько отчебучело ! Гоните его в шею !
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Перенесите в Кишинев. Просто Кучма уже стар , чтобы летать далеко.
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Если не забыли,то Кучма был папа Украины причем 2 срока подряд....,Кремлевские Шакалы скачали при нём все что могли....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДумаете нейтральные страны будут оформлять допуск представителям Донбасса? - Кучма о переносе переговоров из Минска
 
 
 
 
 
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