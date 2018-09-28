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Все про:Макеевка (393) отравление (1196) вода (185) Лисянский Павел (12)

 В результате отравления водой в оккупированной Макеевке госпитализированы 117 человек, - Лисянский

Количество пострадавших в результате отравления водой в оккупированной Макеевке увеличилось до 117 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Уполномоченного по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский.

"Сегодня мне сообщили данные, 117 человек госпитализированны. Их состояние среднетяжелое. В период с 24.09 - 27.09 в местные больницы обратилось 13 детей с похожими симптомами, по предварительной информации у них диагностировали кишечную инфекцию", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Причиной массового отравления в Макеевке оказался марганец, им дезинфицировали воду, - представитель омбудсмена Лисянский

В результате отравления водой в оккупированной Макеевке госпитализированы 117 человек, - Лисянский 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 сентября в оккупированной Макеевке Донецкой области, произошло массовое отравление местного населения питьевой водой, в больницу доставили по меньшей мере 39 человек

27 сентября утром П.Лисянский сообщал о по меньшей мере 39 пострадавших жителях Макеевки в результате отравления питьевой водой, в том числе двух детях.

К вечеру 27 сентября госпитализированы были уже 87 человек, в том числе 4 детей.

Источник: https://censor.net.ua/n3088605
 
 
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Видна забота о населении, классно воду очищают.
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а если потиртеть еще немножко ,ведь диды же терпели ,и вона какой СераСер отстроили .это первые 3-4 года плохо ,а потом привыкаеш .
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Навіщо писати кожен день про Макаківку?
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Это Пушилин работает . Сначала взорвал Захера , теперь решил мучить народ
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ результате отравления водой в оккупированной Макеевке госпитализированы 117 человек, - Лисянский
 
 
 
 
 
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