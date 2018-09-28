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 Политика Украины
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 Будапештского формата не хотел Обама и Путин: надо пользоваться тем, что есть и дорожить этим, - Кучма о минском процессе переговоров

Второй президент Украины Леонид Кучма (1994-2005) заявляет, что завершит работу в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, когда достигнет критического возраста.

"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в ТКГ. – Ред.) работал, и уйти, дать возможность поработать другим", - сказал Л.Кучма журналистам в пятницу в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что работает в ТКГ на общественных началах.

Л.Кучма напомнил, что работает в контактной группе в Минске более четырёх лет.

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"До ста поездок в Минск. А каждая встреча за закрытыми дверями... и когда ты знаешь, что движения серьезного не будет, когда ты приезжаешь и знаешь, что другая сторона приезжает с заранее подготовленными ответами", - сказал он.

Л.Кучма отметил, что относительно Минского процесса звучит много критики, и "желающих не найдётся, поскольку это не хлебное место".

Второй президент Украины подчеркнул, что окончательно для себя решил этот вопрос. "Когда-то надо мне остановиться... Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение. Когда я приезжаю домой, я двое суток отхожу от этих встреч, а там перед каждой встречей обязательно таблеточку успокаивающую под язык... Там слишком трудные разговоры. А когда ты знаешь, что результата нет, когда ты знаешь, что принимаем решение с 1 сентября объявить перемирие, а оно не выполняется", - рассказал Л.Кучма.

Он подчеркнул, что хотел бы, чтобы критики Минского процесса поняли, что этому процессу нет альтернативы.

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"Неужели мы все думаем, что Порошенко (президент Украины Петр Порошенко. – Ред.) не хотел бы Будапештского формата, но тогда не хотел этого Обама (бывший президент США Барак Обама. – Ред.) и тот же Путин (президент Украины Владимир Путин. – Ред.). А сегодня может кто-то подумать, что Трамп (президент США Дональд Трамп. – Ред.) туда войдёт в этот формат или Мэй (премьер министр Великобритании Тереза Мэй. - Ред.) – они ж подписанты Будапештского меморандума? Если "Нормандская четверка" не собирается с октября 2016 года, то этих вообще не соберёшь никогда, поэтому надо пользоваться тем, что есть и дорожить этим", - подчеркнул Л.Кучма.

Источник: https://censor.net.ua/n3088603
 
 
 Топ комментарии
 
А коли ти, цей меморандум підписував, про що думав, гнида?
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що взагалі там робить цей пенсіонер? відпрацьовує гріхи, чи пенсію?
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Устал он....ЯО сдал-вот и отдувайся.А то "как е--ся так смеяться а как рожать так плакать".
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А коли ти, цей меморандум підписував, про що думав, гнида?
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що взагалі там робить цей пенсіонер? відпрацьовує гріхи, чи пенсію?
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Все остальные политические импотенты и не имеют авторитета в мире, крестный отец мафиозной Украины оказался единственным, способным решать вопросы на международном уровне.
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Чучмо на нары за сдачу ядерного оружия раше и убийство вместе с корефаном Литвиным журналиста Гонгадзе.
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А ведь страна могла жить совсем иначе если бы не этот злодей сделавший всю окружающую себя банду миллиардерами
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Устал он....ЯО сдал-вот и отдувайся.А то "как е--ся так смеяться а как рожать так плакать".
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Путин (президент Украины Владимир Путин. - Ред.).Источник: https://censor.net.ua/n3088603
Вот это редакторы сепары !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надо заскринить
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В скобках написано владимир путин-президент Украины!Это "Цензор" или Кучма так сказал?
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тот же Путин (президент Украины Владимир Путин. - Ред.). Источник: https://censor.net.ua/n3088603

ЭТО ЖЕСТЬ АДСКАЯ.
Или по Фрейду？
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пошел нахер, гнида рыжая！

Куда пять гривен закинуть？
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Чучма,ты козел. сначала отсиди срок за преступления.
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І не боїться паскуда суду ні Божого, а ні людського.
Чому його не пристрелять?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБудапештского формата не хотел Обама и Путин: надо пользоваться тем, что есть и дорожить этим, - Кучма о минском процессе переговоров
 
 
 
 
 
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