 РФ разместила засекреченную базу для хранения оружия и боеприпасов на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики, - ГУР

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минобороны, об этом сообщает ГУР.

По данным украинской разведки, на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики противник скрыто устроил одну из новых секретных баз для хранения оружия и боеприпасов.

"23 и 26 сентября с.г. к этой базе с н.п. Куйбышево Ростовской области была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения "подразделений территориальной обороны" в ходе проведения мобилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что оружие и боеприпасы с указанной российской базы предназначены для передачи "казачьим подразделениям" и преступным группировкам в случае распространения боевых действий.