EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия
  851  7
Материалы по теме:
Все про:вооружение (3011) Минобороны (5367) разведка (1982)

 РФ разместила засекреченную базу для хранения оружия и боеприпасов на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики, - ГУР

Российская Федерация продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для создания новых российских баз и арсеналов.

 Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-служба Минобороны, об этом сообщает ГУР.

По данным украинской разведки, на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики противник скрыто устроил одну из новых секретных баз для хранения оружия и боеприпасов.

"23 и 26 сентября с.г. к этой базе с н.п. Куйбышево Ростовской области была доставлена крупная партия стрелкового оружия и боеприпасов, предназначенных для вооружения "подразделений территориальной обороны" в ходе проведения мобилизационных мероприятий", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Террористы на Донбассе усиленно тренируются применять "Грады", - ГУР

Отмечается, что оружие и боеприпасы с указанной российской базы предназначены для передачи "казачьим подразделениям" и преступным группировкам в случае распространения боевых действий.

Источник: https://censor.net.ua/n3088600
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
ну так направьте туда третью силу!)
 показать весь комментарий
 
 
Отлично засекретили, я смотрю. Петров и Бошаров/Скрина небось курировали.
 показать весь комментарий
 
Помоему, ошибка в заголовке: фабрикЕ
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияРФ разместила засекреченную базу для хранения оружия и боеприпасов на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики, - ГУР
 
 
 
 
 
 вверх