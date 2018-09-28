 Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судей соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

По результатам квалифоценивания на соответствие занимаемой должности Комиссия приняла следующие решения:





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Также Комиссия признала неподтвержденной информацию о недостоверности утверждений, указанных судьей Киевского районного суда города Харькова Зубом Геннадием Анатольевичем в декларации доброчестности судьи за 2016 год.