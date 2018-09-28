EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  423  5
Материалы по теме:
Все про:судебная реформа (1073) судья (2032) квалификация (43) ВККСУ (297)

 Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судей соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

27 сентября на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационного оценивания 24 судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.

По результатам квалифоценивания на соответствие занимаемой должности Комиссия приняла следующие решения:

Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судей соответствующими занимаемой должности 01
Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судей соответствующими занимаемой должности 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс в ІР-суд: ВККСУ опубликовала расписание и правила сдачи экзамена

Также Комиссия признала неподтвержденной информацию о недостоверности утверждений, указанных судьей Киевского районного суда города Харькова Зубом Геннадием Анатольевичем в декларации доброчестности судьи за 2016 год.

Источник: https://censor.net.ua/n3088589
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Как можно оценивать,если не произошла смена коррупционного правительства ? Эту оценку позволительно делать только США. Иным доверия нет.
 показать весь комментарий
 
 
Все население Украины, за исключением членов ВККСУ, их семей, признаных ими судей - всего пары сотен человек, признает всех членов ВККСУ не соответствующими занимаемой должности. И это еще мягко говоря...
 показать весь комментарий
 
 
Карманные мартышки типа комиссия полностью контролируемая Банковой. Вот после таких рехформ судам как не доверяли так и не доверяют 95 %........
 показать весь комментарий
 
 
Хорошая новость! Это звучит как "В банде коррупционеров опять произошло оценивание - комиссия коррупционеров признали 24 членов банды соответствующими занимаемой должности!"
Они сами себя оценивают, без решений Громадської ради доброчесності??? !!
Новый вид самоудовлетворения??? Типа, сам себе нравлюсь, когда смотрю в зеркало?? Какое-то зазеркалье! Они живут в другой Украине, в потусторонней?
Кваліфоцінювання: ВККСУ визнала 24 суддів такими, що відповідають займаній посаді - Цензор.НЕТ 7873
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбществоКвалифоценивание: ВККСУ признала 24 судей соответствующими занимаемой должности. СПИСОК
 
 
 
 
 
 вверх