 Квалифоценивание: ВККСУ признала 24 судей соответствующими занимаемой должности. СПИСОК

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВККСУ.
По результатам квалифоценивания на соответствие занимаемой должности Комиссия приняла следующие решения:
Также Комиссия признала неподтвержденной информацию о недостоверности утверждений, указанных судьей Киевского районного суда города Харькова Зубом Геннадием Анатольевичем в декларации доброчестности судьи за 2016 год.
Они сами себя оценивают, без решений Громадської ради доброчесності??? !!
Новый вид самоудовлетворения??? Типа, сам себе нравлюсь, когда смотрю в зеркало?? Какое-то зазеркалье! Они живут в другой Украине, в потусторонней?