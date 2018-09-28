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 Политика Украины, Общество
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Все про:дети (3327) сироты (74) усыновление (45) Министерство социальной политики (585) Кулеба Николай (20)

 За 10 лет в Украине усыновили более 27 тыс. детей-сирот, из них 8,2 тыс. усыновили иностранцы, - Минсоцполитики

Министерство социальной политики Украины констатирует, что за период с 2008 по 2017 года в Украине было усыновлено более 27 тыс. детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. По состоянию на 1 января 2018 года на учете пребывает 71 тыс. 566 таких детей-сирот и детей, лишенные родительской опеки.

"За период с 2008 по 2017 года в Украине было усыновлено 27 тыс. 035 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки, из них гражданами Украины – 18 тыс. 748", - говорится в отчете Минсоцполитики, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, в 2017 году 188 семей граждан Украины усыновили детей с братьями и сестрами (по два ребенка – 160, по 3 и более – 28 семей), иностранцев – 55 семей. В 2016 году – 194 семьи граждан Украины усыновили детей с братьями и сестрами (по два ребенка – 154, по 3 и более - 40), иностранцев – 66 семей. В 2015 году - 186 семей граждан Украины, иностранцев - 67 семей.

В отчете отмечается, что в среднем на учете в службах по делам детей ежегодно стоит 1,7 тыс. семей-кандидатов на усыновление.

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"Однако для 75-80% из них наиболее желанными для усыновления являются дети в возрасте от 0 до 6 лет, без братьев/сестер, а также без проблем со здоровьем", - отмечают в министерстве.

Кроме того, ежегодно около 10% кандидатов снимаются с учета, как такие, что не смогли найти ребенка для усыновления.

На сегодня в Украине на учете детей, которые могут быть усыновлены, состоит более 17 тыс. детей-сирот и детей лишенных родительской опеки.

"В последние годы у нас уменьшается количество детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. По состоянию на 1 января 2018 года на учете пребывает 71 тыс. 566 таких детей. 21 тыс. – это дети-сироты, 50 тыс. – это дети, лишенные родительской опеки", - сказал директор департамента обеспечения прав детей и оздоровления Минсоцполитики Руслан Ковбаса на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

По его словам, ежегодно сиротеет около 10 тыс. детей.

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Кроме того, как рассказал Р.Ковбаса, в 2015 году было отменено усыновление 21 ребенка, в 2016 – 28 детей, в 2017 – 28 детей.

В связи с этим, Минсоцполитики выступает с инициативой законодательно установить, чтобы отмена усыновления проходила по процедуре лишения родительских прав, а само понятие "отмена усыновления" было упразднено.

В свою очередь, уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба ратует за отмену тайны усыновления, а также за законодательное регламентирование обучения усыновителей.

Кроме того, Н.Кулеба выступает за отдельную статью в государственном бюджете на финансирование популяризации семейной формы воспитания детей-сирот.

Источник: https://censor.net.ua/n3088588
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Сироты - признак неблагополучия страны. Вина в этом - всех правителей.
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Ну то як сказати. А якщо батьки померли, або загинули? Правителі тут до чого?
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Умирают от плохой жизни. Гибнут на плохих дорогах и где правительство не защищает граждан от преступности. - Элементарно.
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Проблема усыновления, сложная и неоднозначная. Много манипуляций среди чиновников и в то же время много хороших заинтересованных людей. Например закон говорит, что нельзя разделять братьев и сестер, но в гос.учреждениях они живут в разных детдомах и интернатах, при этом по одному их усыновить невозможно. Поэтому те кого мамаша родила больше, чем 2-3 ребенка, вообще практически не имеют шансов быть усыновленными. Непонятно зачем отменять тайну усыновления. На практике биологическая мамаша может донимать семью и ребенка своими дебошами и проч. Никакая полиция у нас от этого не защитит. Да на маленьких деток очередь и часто невозможно взять ребенка по бюрократическим причинам, хотя с другой стороны, и это оправдано, ведь нельзя же раздать кому ни попадя. Я думаю, нужно создать закон о принудительной стерилизации. если отобрали трех детей (лишили родительских прав)- стерилизовать.
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Томос не дадут.Бог казав плодитесь та размножайтесь.Про стерилизовать в Библии нема За 10 років в Україні усиновили понад 27 тис. дітей-сиріт, із них 8,2 тис. всиновили іноземці, - Мінсоцполітики - Цензор.НЕТ 3272
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Где сейчас тот мальчик, которого хотел усыновить Элтон Джон?
По прежнему живет в Оккупированной Макеевке в доме для детей больных СПИДом?

Если живой то наверное благодарит придурков которые не дозволили жить в доме гея-миллионера и оградили от квалифицированного лечения.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа 10 лет в Украине усыновили более 27 тыс. детей-сирот, из них 8,2 тыс. усыновили иностранцы, - Минсоцполитики
 
 
 
 
 
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