 Уничтожение "Самопомочи" в Киевсовете - хороший кейс-метод для политиков и избирателей, - депутат Васильчук

Как передает Цензор.НЕТ, об этом депутат Киевсовета от Днепровского района Вадим Васильчук пишет в своем блоге на "НВ", который он назвал "История Самопомочи. Несколько уроков для политиков и избирателей".

Он напоминает, что новый политический сезон в Украине начался со скандала - партия "Самопомич" исключила из своих рядов четырех депутатов.

"Так случилось, что среди них был и я. Причина - коррупция. По крайней мере под таким ярким соусом подала свое сомнительное решение партия. Своей абсурдностью эта ситуация перекинула меня в "страну зазеркалья", где руководительница киевской партийной организации Объединения Самопомич Оксана Сыроид - королева. Магическим образом с ее подачи 10 соток земли превратились в 1,4 гектара. И все это произошло без аргументации (а она, как юрист, должна знать, что факты не подкрепляются словами "вероятно", "возможно" или "предполагаем")", - пишет Васильчук.

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По его словам, решение исполкома партии "Самопомич" об исключении четырех депутатов - "своеобразный диктаторский закон Януковича-Садового, который пропагандирует несложные ценности: будь послушным, управляемым, лояльным, а главное - безвольным".

И такая "политика", как подчеркивает депутат, в "Самопомочи" прослеживается во всем.

"К примеру, вместо выборов в партийные организации здесь состоялись назначения. Вместо найти способ договориться с коллегами в разгар внутреннего конфликта Егор Соболев прибегнул к шантажу. Из его уст звучало просто: "Или я, или киевская фракция". Идти с такими "ценностями" дальше трудно. Повиноваться - путь легкий, но он приводит ни к чему, и мы это понимаем", - отмечает Вамильчук.

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Он уверен, что история об "уничтожении Самопомочи" в Киевсовете - хороший кейс-метод как для политиков, так и для избирателей.

"Политсилам, которые хотят попиариться на теме коррупции, следует понимать, что брошенная в кого-нибудь манипулятивная и лживая информация рано или поздно сыграет злую шутку с отправителем. Даже самые громкие заявления следует подкреплять конкретными аргументами - не недооценивайте избирателей.

Кроме того, набирая в свою команду людей, политсилам следует сразу определиться: они работают для наживы, или на развитие страны? Если главная цель - развивать по-настоящему, то об "удобных" или "ручных" людях в команде не может быть и речи. Как и не может быть в таких обстоятельствах диктатуры. Только свобода мнений, действий, а также эффективная коммуникация может дать качественный результат", - уверен исключенный из Самопомочи депутат.

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Он также подчеркивает, что избирателям после этого скандала также есть над чем задуматься, а именно - о проверке информации, которую подают политики.

"Интересно, что большая часть тех, кто активно обсуждал Самопомич и киевскую фракцию в соцсетях, не проверяли достоверность новостей, которые штамповала партия. И это в то время, когда украинцы требуют к себе уважения и порядочного отношения со стороны политиков. Здесь важно подчеркнуть: порядочного отношения не будет, если вы позволяете себя обманывать. (...) Опытные политики знают уязвимые места избирателя и используют темы коррупции, войны или языка каждый раз, когда надо поднять пыль, которая должна отвлечь от действительно важных вопросов", - поясняет Васильчук.

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Как известно, фракция "Объединение "Самопомич" в Киевском городском совете приняла решение о прекращении своей деятельности и роспуске, о чем заявил на пресс-конференции глава фракции Сергей Гусовский.

Ранее сообщалось, что из "Самопомочи" исключены 4 депутата Киевсовета вместе с главой фракции Гусовским. По данным "Самопомочи", депутаты голосовали за выделение земли родственникам однопартийца. Материалы переданы в НАБУ. Сам Гусовский назвал такое решение расправой с "неугодной киевской командой". А исключенный из партии депутат Киевсовета Васильчук заявил: "Я встретился с диктатурой руководства "Самопомочи".

Сам Марченко, за выделение земли родственникам которого и проголосовали депутаты, заявил: Участок находится в пользовании с 80-х годов. Это лишь повод для борьбы с Гусовским. Тем временем "Самопомич" обнародовала результаты своего расслежования: 23-летняя дочь депутата Марченко выдала займов на $5 млн и получила в ипотеку 35 гектаров земли.

Вместе с тем, Гусовский заявил: Мне мандат вручала не партия. Буду дальше работать как депутат.