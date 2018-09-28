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 Общество
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Все про:Минздрав (1711) Нацполиция (8221) скорая (202) Супрун Ульяна (340)

 В течение 2013 -2017 годов в Украине было зафиксировано 543 преступления против работников скорой помощи, - Супрун

Для усиления защиты работников скорой помощи Министерство здравоохранения Украины подписало Меморандум о сотрудничестве с Национальной полицией Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Бригады экстренной медицинской помощи ежедневно работают в очень напряженных условиях. И не только потому, что скорая постоянно борется за жизнь пациента. Нередко медики и сами становятся пациентами, ведь подвергаются нападениям со стороны людей, которым хотят помочь.

Медработники пока почти беззащитны перед агрессивным поведением с которым сталкиваются при исполнении служебных обязанностей. А полиция иногда не слишком охотно выезжает на такие вызовы. К тому же такие нападения часто не фиксируются в статистике, а конфликты и угрозы не берутся на учет", - написала она.

Супрун сообщила, что в течение 2013 -2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенных против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, трое из которых умерли.

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Она отметила, что только в 2017 г. зафиксированных случаев нападения на медицинских работников было 152. Однако, как показывает практика, в случае причинения легких телесных повреждений медицинский работник не обращается в правоохранительные органы, объясняя это отсутствием времени, средств на получение надлежащей правовой помощи для защиты своих прав и тому подобное.

"Меморандум с Нацполицией подписан для того, чтобы начать совместно налаживать качественное сотрудничество и найти действенные способы, чтобы защитить медицинских работников. Для полиции должна быть приоритетом защита своих коллег из бригад экстренной медицинской помощи", - подчеркнула Супрун.

Так, по ее словам, в рамках этого Меморандума будут проработаны вопросы о возможности:

- сопровождения медицинского работника по его обращению представителями Национальной полиции Украины;

- внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введения административной ответственности;

- рассмотрение вопроса об установлении уголовной ответственности физических лиц за противоправные действия, а именно: угрозы, нанесение телесных повреждений разной степени тяжести, посягательство на жизнь, захват в заложники медицинских работников при оказании медицинской помощи.

Также Супрун добавила, что в понедельник состоится первая рабочая встреча наших специалистов, где начнется обсуждение конкретных шагов по воплощению Меморандума в жизнь.

В течение 2013 -2017 годов в Украине было зафиксировано 543 преступления против работников скорой помощи, - Супрун 01
В течение 2013 -2017 годов в Украине было зафиксировано 543 преступления против работников скорой помощи, - Супрун 02

Источник: https://censor.net.ua/n3088582
 
 
 Топ комментарии
 
С вооруженными полицейскими пусть ездят. В течение 2013 -2017 годов в Украине было зафиксировано 543 преступления против работников скорой помощи, - Супрун - Цензор.НЕТ 2210
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Из этого следует, что разговор идёт о людях спасающих жизнь...
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Тот, кто нападает на работника скорой помощи заведомо нападает на пациента и в некоторых случаях фактически покушается на жизнь пациента в месте нападения или в том месте, куда травмированный работник скорой помощи не попадёт, т.к. ему самому необходимо будет некоторое время на лечение и реабилитацию.
Не думал, что это необходимо растолковывать...
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Беееееедные. Интересно послушать аналогичную статистику о продавцах, сантехниках и дворниках. Наверно, там и покруче будет. И что из этого следует?
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Из этого следует, что разговор идёт о людях спасающих жизнь...
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Тот, кто нападает на работника скорой помощи заведомо нападает на пациента и в некоторых случаях фактически покушается на жизнь пациента в месте нападения или в том месте, куда травмированный работник скорой помощи не попадёт, т.к. ему самому необходимо будет некоторое время на лечение и реабилитацию.
Не думал, что это необходимо растолковывать...
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Кучеряво. Только - фигня это. Мягко говоря. Ни о чём.
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Жаль, что супрун на "скорой" не работает.
Я б ее вызвал. В течение 2013 -2017 годов в Украине было зафиксировано 543 преступления против работников скорой помощи, - Супрун - Цензор.НЕТ 7922
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"К тому же такие нападения часто не фиксируются в статистике, а конфликты и угрозы не берутся на учет", - написала она. Источник: https://censor.net.ua/n3088582"

Может зафиксировать в "характеристиках" на нападавших, не заводя дело, чтобы потом не было на каком либо суде - хороший семьянин, помогает соседям...
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дурная коза супрун для тс статистики с другой стороны озвучила бы сколько людей уничтожили за это время медработники и в тч скорой. она до сих пор думает, что живет в штатах.
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А у нашего народа менталитет такой - хаять медиков. Какой-нибудь мужичок ходит с давлением 160/100 десять лет и в ус не дует. В лучшем случае медосмотры проходит по работе и "обещает", что начнет лечится. А когда у него случается криз 200/130 с инсультом или инфарктом - сразу вспоминает про скорую. Которая приехав иногда уже и ничего сделать не может - в лучшем случае до больницы довести.

Так кто виноват - мужик, который годами не лечился, или скорая, которая уже ничего не может сделать на финальных этапах заболевания?
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Найди себе семейного врача рядом, а не через полгорода; зачем мучиться ?
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"тіліпатись з боллю в серці." - у тебя, мил человек, сильный непорядок с сердцем, и тилипаться туда-сюда тебе нельзя, ибо кони двинешь. Тебе нужен либо стент, либо операция на открытом сердце. Ибо у тебя там, похоже, тромб, или блокировка артерий отложениями холестерина. Хитрой "таблеточки" для таких случаев не существует. Так что не валяй дурака, а делай как положено, пока ещё ползаешь.
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Не, все эти меры проблемы не решат. Отделению скорой помощи нужна пара своих секьюрити офицеров, которые будут дежурить на станции, и выезжать по звонку от скорой. Наделить их полномочиями: право на применение силы к буйным пациентам, и право на оформление протокола, с передачей задержанного прямо в отделение полиции.
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Все намного проще. Достаточно выдать разрешения медработникам на ношение травматического оружия и выделить деньги на его приобретение. Как только пьяное быдло будет знать, что в ответ на хамство и распускание рук оно получит резиновую пулю по пузу - гонор резко спадет.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ течение 2013 -2017 годов в Украине было зафиксировано 543 преступления против работников скорой помощи, - Супрун
 
 
 
 
 
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