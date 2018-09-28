 В течение 2013 -2017 годов в Украине было зафиксировано 543 преступления против работников скорой помощи, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
"Бригады экстренной медицинской помощи ежедневно работают в очень напряженных условиях. И не только потому, что скорая постоянно борется за жизнь пациента. Нередко медики и сами становятся пациентами, ведь подвергаются нападениям со стороны людей, которым хотят помочь.
Медработники пока почти беззащитны перед агрессивным поведением с которым сталкиваются при исполнении служебных обязанностей. А полиция иногда не слишком охотно выезжает на такие вызовы. К тому же такие нападения часто не фиксируются в статистике, а конфликты и угрозы не берутся на учет", - написала она.
Супрун сообщила, что в течение 2013 -2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенных против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, трое из которых умерли.
Она отметила, что только в 2017 г. зафиксированных случаев нападения на медицинских работников было 152. Однако, как показывает практика, в случае причинения легких телесных повреждений медицинский работник не обращается в правоохранительные органы, объясняя это отсутствием времени, средств на получение надлежащей правовой помощи для защиты своих прав и тому подобное.
"Меморандум с Нацполицией подписан для того, чтобы начать совместно налаживать качественное сотрудничество и найти действенные способы, чтобы защитить медицинских работников. Для полиции должна быть приоритетом защита своих коллег из бригад экстренной медицинской помощи", - подчеркнула Супрун.
Так, по ее словам, в рамках этого Меморандума будут проработаны вопросы о возможности:
- сопровождения медицинского работника по его обращению представителями Национальной полиции Украины;
- внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введения административной ответственности;
- рассмотрение вопроса об установлении уголовной ответственности физических лиц за противоправные действия, а именно: угрозы, нанесение телесных повреждений разной степени тяжести, посягательство на жизнь, захват в заложники медицинских работников при оказании медицинской помощи.
Также Супрун добавила, что в понедельник состоится первая рабочая встреча наших специалистов, где начнется обсуждение конкретных шагов по воплощению Меморандума в жизнь.
Не думал, что это необходимо растолковывать...
Я б ее вызвал.
Может зафиксировать в "характеристиках" на нападавших, не заводя дело, чтобы потом не было на каком либо суде - хороший семьянин, помогает соседям...
Так кто виноват - мужик, который годами не лечился, или скорая, которая уже ничего не может сделать на финальных этапах заболевания?
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"тіліпатись з боллю в серці." - у тебя, мил человек, сильный непорядок с сердцем, и тилипаться туда-сюда тебе нельзя, ибо кони двинешь. Тебе нужен либо стент, либо операция на открытом сердце. Ибо у тебя там, похоже, тромб, или блокировка артерий отложениями холестерина. Хитрой "таблеточки" для таких случаев не существует. Так что не валяй дурака, а делай как положено, пока ещё ползаешь.