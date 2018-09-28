 В течение 2013 -2017 годов в Украине было зафиксировано 543 преступления против работников скорой помощи, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

"Бригады экстренной медицинской помощи ежедневно работают в очень напряженных условиях. И не только потому, что скорая постоянно борется за жизнь пациента. Нередко медики и сами становятся пациентами, ведь подвергаются нападениям со стороны людей, которым хотят помочь.

Медработники пока почти беззащитны перед агрессивным поведением с которым сталкиваются при исполнении служебных обязанностей. А полиция иногда не слишком охотно выезжает на такие вызовы. К тому же такие нападения часто не фиксируются в статистике, а конфликты и угрозы не берутся на учет", - написала она.

Супрун сообщила, что в течение 2013 -2017 годов в Украине было зарегистрировано 543 преступления, совершенных против жизни и здоровья медицинских работников при исполнении ими служебных обязанностей, трое из которых умерли.

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Она отметила, что только в 2017 г. зафиксированных случаев нападения на медицинских работников было 152. Однако, как показывает практика, в случае причинения легких телесных повреждений медицинский работник не обращается в правоохранительные органы, объясняя это отсутствием времени, средств на получение надлежащей правовой помощи для защиты своих прав и тому подобное.

"Меморандум с Нацполицией подписан для того, чтобы начать совместно налаживать качественное сотрудничество и найти действенные способы, чтобы защитить медицинских работников. Для полиции должна быть приоритетом защита своих коллег из бригад экстренной медицинской помощи", - подчеркнула Супрун.

Так, по ее словам, в рамках этого Меморандума будут проработаны вопросы о возможности:

- сопровождения медицинского работника по его обращению представителями Национальной полиции Украины;

- внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно введения административной ответственности;

- рассмотрение вопроса об установлении уголовной ответственности физических лиц за противоправные действия, а именно: угрозы, нанесение телесных повреждений разной степени тяжести, посягательство на жизнь, захват в заложники медицинских работников при оказании медицинской помощи.

Также Супрун добавила, что в понедельник состоится первая рабочая встреча наших специалистов, где начнется обсуждение конкретных шагов по воплощению Меморандума в жизнь.



