 Клых сидит в одиночке, жалуется на боли в сердце, почках и ногах, - мать после трехдневного свидания с украинским политзаключенным в российской тюрьме

Об этом "Украинской правде" сообщила его мать Тамара Клых, у которой было трехдневное свидание с сыном в российской тюрьме, передает Цензор.НЕТ.

"Стас Сенцову написал письмо. Я его взяла, вышлю и Людмиле Денисовой передам на словах его призыв. Стас говорит, что Сенцов писал ему открытку и письмо, еще, наверное, до голодовки, так тюремщики сами говорят, что тюремщики – тюремщикам письма не передают. Поэтому попросил меня переслать", - сказала мать заключенного.

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"Просил Сенцова (у Стаса нет детей, а у Сенцова есть), сказал: "Мама, скажи Денисовой, пусть передаст, чтобы он перестал голодать. Мы понимаем, что он за всех (голодает. – Ред.), и мы его не осудим, если его освободят одного, у него двое детей, еще и говорят, что один больной. Пусть подумает о детях и не голодает"", - передала Тамара Клых слова сына.

Она добавила, что в свое освобождение Станислав не верит.

"Не верит ни в какое освобождение. Абсолютно. Там по НТВ (у него есть телевизор теперь, консул привез, то он смотрит НТВ) показывали – и как они такое пропустили показать? – Станислава, Балуха, Карпюка и Гриба, что якобы готовят какую-то дорожную карту по обмену, но, кого и как будут менять, неизвестно", - подытожила мать Клыха.

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Мать политзаключенного вернулась из России утром 27 сентября.

"Страшно тяжелая дорога была, если бы не консулы наши, то не знаю, как было бы добраться и это все. Помогло очень консульство. Трое суток виделись в тюрьме. Так с виду Стас лучше выглядит, чем в прошлом году был, – я последний раз его в прошлом года видела. Сейчас выглядит получше. Но жалуется, что страшно болит сердце, все время на лекарствах, болят почки и ноги", - сказала мать заключенного.

По ее словам, на ухудшение самочувствия ее сына могли повлиять также и лекарства, которые ему кололи в больнице.

"Когда его забрали в Магнитогорск в больницу, то там же колют и не говорят, что они колют. Там какие-то порошки и уколы давали. И в пищу что-то подсыпают, Стас говорит, что ощущается это. Так он отказывается и более из магазина питается. Но там каждый раз надо писать заявление. И там через 3-4 часа придут, а могут и не прийти, и должен есть ту бурду. Говорит, дают такую ​​пищу, что ужас один", - рассказала Тамара Клых.

По ее словам, условия в тюрьме ужасные.

"Холод, все грязное, даже белье постирать нельзя, потому что вода – лед. Сам страшный, грязный. Конечно, там, где нас принимали, то и ремонт был, и вода бежала в туалете. Так Стас сказал, что в рай попал, потому что и мама рядом, и постель совсем другая. Я немного кипятильником нагрела воды, то хоть немного ту робу постирала. Потому что не дают ни спортивной (одежды передать – ред.), ничего, носки лишь взяли, две майки. Еще термобелье разрешили", - сказала Тамара Клых.

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Она отметила, что сын с момента, как только его привезли в тюрьму в Верхнеуральске, сидит в одиночке.

Несмотря на свидание с сыном, Тамара Клых очень расстроилась, потому что в тюрьме отказались принять передачу, которую она привезла.

"Очень расстроена, там (во время свидания. – Ред.) кормила я его, а вот передачу не взяли. В Магнитогорске живет двоюродный брат Стаса, моей сестры сын. Он передавал Стасу передачу. Я просила, чтобы много не брал, потому что я еду. Так им свидания не дали, но передачу от брата взяли. А потом мне отказали, потому что "была уже передача". Я им говорю, что разрешено же 20 кг, он же точно столько не передавал. А они говорят, пусть даже килограмм, то уже считается передача, и ничего не взяли. Расстроилась", - сказала мать политзаключенного.

Часть своей передачи она выслала сыну посылкой из Магнитогорска, поскольку, по ее словам, из Украины посылки в тюрьме не берут.

"Стас очень благодарен всем, что вспоминают, грустит страшно за домом. Просит, чтобы писали ему письма. Его адрес: 457670 Россия, Челябинская область, г. Верхнеуральск, ул. Северная, 1 ФКУ - тюрьма, Клых Станислав Романович, 1974 г. р. Писать надо на русском, иначе письма не доходят", - сказала мать заключенного.

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"У меня просьба к вам. Напишите, пусть люди пишут письма. Не только Стасу, всем нашим политзаключенным, потому что для них утешение и поддержка", - подытожила мать узника Кремля.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Николая Клыха и Станислава Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Напомним, 24 сентября, сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

8 августа сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила, что он продолжает голодовку в российской колонии, почти не встает. "Все не просто плохо, все катастрофически плохо. Олег мне через адвоката передал письмо, он почти не встает. Написал, что конец близок,

После этого Л. Денисова обратилась к российской коллеге Татьяне Москальковой и председателю Совета развития гражданского общества и прав человека при президенте РФ Михаилу Федотову с просьбой обсудить любые условия обмена украинского режиссера для его спасения. Украинский омбудсмен подчеркнула, что ситуация с Сенцовым требует немедленного реагирования ввиду ухудшения состояния его здоровья из-за длительной голодовки.

В начале сентября 2018 года Сенцов передал своей соратнице из Крыма работу над своими незаконченными фильмами и сценариями.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.