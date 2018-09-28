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 Личность "Петрова", второго подозреваемого в отравлении Скрипалей, будет раскрыта в течение нескольких дней, - The Times

Настоящие личные данные второго подозреваемого в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери будут обнародованы через несколько дней.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило британское издание The Times.

По информации The Times, личность второго подозреваемого в причастности к отравлению Скрипалей в английском Солсбери, по всей вероятности, будет раскрыта в течение нескольких дней.

Издание отмечает, что в кругах российских спецслужб "Баширова" и "Петрова" насмешливо называют "Дольче и Габбана".

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Как уточняет издание, обнародуют данные о настоящем имени и фамилии личности через 7-10 дней.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088580
 
   
 Топ комментарии
 
Этот должен быть "подполковником".. учитывая романтическую направленность их путешествия
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скорей всего они периодически менялись ... званиями
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Подкачивают же ботоксом регулярно. Вот оно и пропадает иногда, с понтом деловой.
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Старичёк стал похожим на Фредди Крюгера
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Такое впечатление, что Путин работает по согласованному с США и Великобританией плану развала РФ.
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Послать агентов, практически без грима, под видеокамеры... Это при том, что в Интернете опознают любую харю за пару дней (родственники, сокурсники, соседи и пр.).
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Они еще живут по нормам КГБ, когда не было камер, интернета и прочей электронной чепухи типа реестров выданных паспортов)
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Этот должен быть "подполковником".. учитывая романтическую направленность их путешествия
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скорей всего они периодически менялись ... званиями
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Сегодня папа, завтра мама, послезавтра офицерская дочь. Как «Родина» прикажет! Особу "Петрова", другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів, буде розкрито протягом кількох днів, - The Times - Цензор.НЕТ 9778
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Рашка не страна, а какой-то мутантный отстойник, где во главе - педофил, грушники - геи, министр иностранных дел - невменяемый, его заместительша - алкоголичка, письков - прямая кишка путлера и так далее. Кладбище гниющих отбросов.
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Та давите вы их быстрее ! - За Боинг.За газ.За Крым и Донбасс.
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За Боинг рано. Боинг - это вишенка на торте, которая будет завершать экзекуцию Вовчика.
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Скорее всего уже всё известно, иначе бы не предупреждали...ждут реакцию хуйла
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Так их уже грохнули. А машка-"дыряваяшлюпка" скажет,что вообще не понимает,о ком речь.
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"Издание отмечает, что в кругах российских спецслужб "Баширова" и "Петрова" насмешливо называют "Дольче и Габбана"... ))
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Євгеній, заловили ваших хлюпчиків...
Ну що вже вам казати..
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Я не плутаю. З кацапами вже ніхто не хоче мати діла.
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Так их романтическую поездку вовсю обсуждают и в рос. СМИ.
Разве нет?
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Пока Скотленд Ярд не поделился источником своей информации. Возможно, его еще рано раскрывать. Пусть поработает на благо британской короны!
Да и у перебежчиков могут сохраняться какие-то выходы на ныне работающих в спецслужбах РФ.
Сколько там всего переметнулось "конторских" на Запад за последие лет 25?
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Не думаю, что много! Я честно не вел их учет. Меня сейчас судьба одного перебежчика интересует. Родченкова! Как там у него интересно дела?
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американский или британский крот в кремле хорошо роет!
по законау жанра, будет разоблачение третьей "груши"...
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від Пітрова вже не залишилось ні лічності, ні тушки, і навіть мама підтвердить, що ніколи такого не рожала
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Михаил Гросс

«Он вынырнул из каких-то заплесневелых кабинетов президентской канцелярии, мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, даже какой-то синеватый. Потом тогдашний первый министр был вдруг отставлен, бежали из страны несколько, ничего не понимающих олигархов, и словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности.» А.Б.Стругацкие
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*** Особу "Петрова", другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів, буде розкрито протягом кількох днів, - The Times - Цензор.НЕТ 6031
а вот при сталине.... в ссср... все кто выскакивал на встречку и ехал по левой полосе....
на допросах быстро признавались.... что они английские шпионы!
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если это два российских гея и один из них полковник, то задача решается просто - второй из них подполковник Особу "Петрова", другого підозрюваного в отруєнні Скрипалів, буде розкрито протягом кількох днів, - The Times - Цензор.НЕТ 3011
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"Я спросил у слесаря Петрова:
- Ты зачем надел на шею провод?
Слесарь ничего не отвечал,
только тихо ботами качал"
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЛичность "Петрова", второго подозреваемого в отравлении Скрипалей, будет раскрыта в течение нескольких дней, - The Times
 
 
 
 
 
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