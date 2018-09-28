 США призвали РФ прекратить преследование судоходства в Азовском море

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, такое заявление сделал 27 сентября в Вене временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан.

По его словам, с апреля Россия "задержала сотни коммерческих судов, пытавшихся в течение длительного времени и с большими затратами добраться до украинских портов в Азовском море через Керченский пролив".

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"Соединенные Штаты осуждают преследование Россией международного судоходства и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ", – говорится в заявлении Камиана, обнародованном на сайте Миссии США при ОБСЕ.