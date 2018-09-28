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Все про:Азовское море (233) Россия (70588) США (14199)

 США призвали РФ прекратить преследование судоходства в Азовском море

США призвали Россию прекратить преследование международной торговли и судоходства в Азовском море и Керченском проливе.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, такое заявление сделал 27 сентября в Вене временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан.

По его словам, с апреля Россия "задержала сотни коммерческих судов, пытавшихся в течение длительного времени и с большими затратами добраться до украинских портов в Азовском море через Керченский пролив".

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"Соединенные Штаты осуждают преследование Россией международного судоходства и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ", – говорится в заявлении Камиана, обнародованном на сайте Миссии США при ОБСЕ.

Источник: https://censor.net.ua/n3088576
 
   
 Топ комментарии
 
Лучший призыв - по морде сапогом.
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Ну, скорее всего, впереди проводка судов под защитой штатовских эсминцев.
Тех, которых одного хватит на весь раша флот.

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кацапских пиратов надо мочить
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пришлите свой USS - так до кацапов быстрей доходит!!!))
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..."Гром-2" достал бы до моста..."Нептун"-раздолбал бы флот РФ на Азовском море...Но не воли на это...
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Мозг есть? Сил у нас пока нет на равных с педерашкой тягаться. Ты готов завтра получить авианалет на свой дам? Или ракетный удар? Украина делает, что может.
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Надо как с Грузией было....подогнать ракетный эсминец поближе к мосту......И сказать что в стойло бараны!
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уважаемые женщины вот вы призываете добить сша но ведь и ваши сыновья, мужья, братья,любимые полягут на этом поле брани и будете потом сокрушаться по убиенным также как мама погибшего в ил-20 в Сирии единственного сына, а ведь, она , по ее словам , тоже поддерживала и крымнаш, и донбас, и Сирию!!! но это было гдето далеко и ее не касалось, а теперь ей уже не нужен ни берег турецкий и африка ей не нужна (была такая песня в СССР ) а потом вам все стало мало!!! так вот милые женщины, держащие эти плакаты - задумайтесь нужна ли ВАМ и ВАШИМ родным война , у вас , в рф , 18000000кв. км. территории, наведите у себя порядок и радуйтесь жизне!!!
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А плакат-то правильный и антипутинский! Дамам респект!
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Ну, скорее всего, впереди проводка судов под защитой штатовских эсминцев.
Тех, которых одного хватит на весь раша флот.

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Ага, сразу после того, как Азовское море приобретет статус международных вод. Пока это внутренние воды Украины и рахи, никакие иностранные военные суда туда попадать не могут
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Если єто внутреннее море Украины, то это сугубо наше дело, какие корабли туда пускать/не пускать.
PS. Катя - дура.
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Дура не я, а те, кто договоров не читает. Где прямо написано - военные суда могут заходить в Азовское море только с согласия москвы и Киева (совместного!). А еще бОльшие дураки те, кто подписывал такие договора - к ним все претензии
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договор разрывается и заходи. по просьбе Украины. любое военное судно
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По просьбе трудящихся могут. Путин же пистит, шо он в Сирии на законных основаниях, типа Асад попросил. Вот пусть Пеца и попросит амеров поучаствовать. Касапам и крыть будет нечем. Поцев нужно бить их же оружием.
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Нужно отучаться мечтать, что сейчас приплывет 6-й флот США и отвоюет для нас Донбасс и Крым. А то слишком много вышиваты развелось, которая все надеется, как кто-то придет и решит все проблемы Украины. Нужно свою стратегию развивать, без учета необещанной помощи западных союзников
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Расстрелять государственных воров и олигархов - вот настоящая стратегия из которой вытекают абсолютно все производные.
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Согласна, вот только нет гарантии, что придут новые и не станут хуже. Майдан, на мой взгляд, стал очередным подтверждением мудрости "Революцию совершают романтики, а пользуются ее плодами - подлецы". Потому как даже те, кто вошел в новую власть "из народа" нашли свое место у корыта. Это видно по в разы раздобревшим харям за последние 4 года
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Согласен. Есть только одно "но" - невозможно за 27 лет превратить сраный совок в европейскую, во всех отношениях, державу. Сейчас мы наблюдаем процесс становления такой державы, причем во всей его красе. Мы движемся вперед, медленно, тяжко, но вперед. Идет поступательный процесс превращения совецкого неандертальца в европеоидного гуманоида.
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Да и особо проводить не надо, просто поставить на рейд в удобном месте.
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Да прямо у причала в Пердянске. В Одессу же заходят. Так пусть зайдут и туда, типа с дружеским визитом, лет так на 5.
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и КАКОЙ результат ВСЕХ этих призывов?
нам ТАК пели что санкции вернут крым -- ГДЕ?!
что санкции остановят войну -- ГДЕ?
что санкции обрушат путинский режим -- ГДЕ?!
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Обрушальщик, ты потом будешь кормить 140 миллионное касапское стадо, после обрушения? Ты точно не будешь, а амеры будут. А оно им надо, эта проблема с голодными дегенератами? Не все так просто.
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как раз все просто, только такие как ты этого никогда не поймут)
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Слышь, дегенерат, я сам разберусь, кто поймет, а кто нет. Причем без тебя, хренососа.
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у тебя долпоепа мозга нет чтобы что-то понимать) не смеши меня вася
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Отвянь, гнида, со своим скудоумным остроумием.
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ты только бекаешь и мекаешь тупица) тебе же сказали мозга у тебя нет) не тупи
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Вот прицепилось, гавно зеленое...У тебя вафля, в уголке твоего рта, алень.
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все впереди, неужели Вы думаете что мировая масонская ложа будет долго терпеть этого окурка и его окржение??? ведь уже вопрос обсуждается в о всевозможных клубах по интересам (пока) как ее , рф, разорвать, разделить на округа, области, сделать ее настоящей федерацией или конфедерацией только вот у кого будет ее разделеный атомный потенциал!!! ведь никто в мире не желает воен, разве только вас рф , и то только с трибун и под дулами заградотрядов
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Я уже писал: кормить кто будет касапов, после разделения РФ? Там будет просто фантастическая гуманитарная катастрофа! А отдаленные районы России - Дальний Восток, Заполярье, Камчатки-Куриллы там всякие? Народ начнет там голодать в первую очередь.
Амеры давно могли прикончить это рассейско-нацистское недоразумение, но... Слушай, а Китай? Он же моментально войдет в приграничные с ним регионы России. Вот и думают ковбои думу тяжкую.
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Призывать кацапов? Та легче макаку заставить исполнить гимн козломордии.
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Ржу немогу!!! ПРИЗВАЛА. Это как . Типа Бобик цем цем ко мне. Ах ты непослушная собака .

А по хвосту ляпнуть для порядка? Неможем нехотим?
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Низя торопиться. Сначала проводят старинный индейский ритуал Нахуа - взывания к разуму

Следующим будет обряд Нехуа - насылания кары.
Уже было такое в апреле в Дамаске с томагавками
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тут некоторые пишут о ракетных эсминцах у Мариуполя, да о сопровождении американском, мол это было бы решением. а я скажу, что достаточно разрешить судам идущим из или в украинские порты на Азове пользоваться флагом США при проходе. не турецким и не кипрским, а США. вот тогда мы бы и увидели, как все эти клоуны в балаклавах на катерах с пулеметами отгребали бы подальше, вместо того чтобы мореманов для досмотра задерживать. они, конечно, могут показывать задницы с безопасного расстояния, но что с макак взять?..
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А я от почав задумуватися над вічністю. Що це? Як це? От думаю, що смерті впринципі не існує.... Її немає...
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