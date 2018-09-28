 США призвали РФ прекратить преследование судоходства в Азовском море

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, такое заявление сделал 27 сентября в Вене временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Камиан.
По его словам, с апреля Россия "задержала сотни коммерческих судов, пытавшихся в течение длительного времени и с большими затратами добраться до украинских портов в Азовском море через Керченский пролив".
"Соединенные Штаты осуждают преследование Россией международного судоходства и поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах своих международно признанных границ", – говорится в заявлении Камиана, обнародованном на сайте Миссии США при ОБСЕ.
Тех, которых одного хватит на весь раша флот.
PS. Катя - дура.
нам ТАК пели что санкции вернут крым -- ГДЕ?!
что санкции остановят войну -- ГДЕ?
что санкции обрушат путинский режим -- ГДЕ?!
Амеры давно могли прикончить это рассейско-нацистское недоразумение, но... Слушай, а Китай? Он же моментально войдет в приграничные с ним регионы России. Вот и думают ковбои думу тяжкую.
А по хвосту ляпнуть для порядка? Неможем нехотим?
Следующим будет обряд Нехуа - насылания кары.
Уже было такое в апреле в Дамаске с томагавками