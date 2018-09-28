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 Литва призвала ПАСЕ не восстанавливать права России

Парламент Литвы специальной резолюцией призвал Парламентскую Ассамблею Совета Европы не восстанавливать права делегации Российской Федерации в ПАСЕ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает издание Delfi.

За резолюцию проголосовали 77 членов Сейма, ни один не был "против", один депутат воздержался.

Представляя документ, член фракции правящих "аграриев" Эгидиюс Варейкис заявил, что в 2014 году после аннексии Крыма ПАСЕ ограничила права российской делегации: делегаты РФ лишились права быть председателями комитетов, докладчиками, голосовать на пленарных заседаниях, избирать судей Европейского суда по правам человека и некоторых других должностных лиц.

"И вот через четыре года, в этом году, появилась инициатива попытаться вернуть России все права в ПАСЕ. Это планируется сделать достаточно грубым и одновременно странным способом, меняя определенные статьи устава Парламентской Ассамблеи", - утверждает Варейкис.

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В резолюции выражается разочарование в том, что Россия не выполняет свои международные обязательства, что "стремится изменить правила Совета Европы, а также отменить применяющиеся в отношении ее санкции". Литовские депутаты призывают ПАСЕ не принимать предлагаемые Россией правила и процедурные изменения, которая позволяют государству, нарушившему нормы организации, восстановить права без выполнения решений Ассамблеи.

"Решение принять предложения Российской Федерации по созданию негативного прецедента для несоблюдения другими государствами обязательств подорвало бы надежность Совета Европы как правозащитника, хранителя демократии и верховенства права, могло бы создать огромный кризис авторитета этой международной организации", - говорится в документе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088575
 
   
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Литва, браво!
сестра ты наша...по оружию!!!
спасибо!!!
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ПАСЕчники за кацапское бабло удавятся.
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Нынешняя Россия кроме наглой агрессии везде опасна ещё и распространением коррупции в ПАСЕ и других международных организациях где она участвует. Подкуп и потом шантаж вот инструменты их "дипломатии". Всем международным организациям нужно до минимума сократить любые контакты с РФ а в идеале вовсе их исключить если они не хотят развалится изнутри благодаря этому опасному паразиту как РФ. Только полная изоляция и новый железный занавес убережёт все цивилизованные страны от бешеной заразной слюны этого монстра.
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