 Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Сегодня, в Международный день всеобщего доступа к информации, мы призываем Россию прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды. Мы высоко оцениваем работу независимых журналистов и НПО, которые предоставляют украинской общественности доступ к правдивой информации", - сказано в сообщении.

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