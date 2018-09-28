 Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.
"Сегодня, в Международный день всеобщего доступа к информации, мы призываем Россию прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды. Мы высоко оцениваем работу независимых журналистов и НПО, которые предоставляют украинской общественности доступ к правдивой информации", - сказано в сообщении.
ФЕЙКИ.. . https://uploads.disquscdn.com/images/a81cb224a3eb882ea7f0bd4f20aab1ab2f8aae066215e4d173570a588b3ec6a1.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6b751d861ae85a33f0aab8e5331f0f59c18a0c161879d0615ceff0a76ecaa7d0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/79567c1949c673c614cf0bfb91b9204026a73e74c22821443f4c680327d26079.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6969849c8924d92005e7709713db1512862b2feab42e1c0184223b9b0e26652f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/558c20f05711c0aafd20bd1b29a8b88b368b3d52b2d91b6719cb58198f06e871.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/e00b86515a7b834d6f7c195f18078cdc34e63d50570bd676a3a9f6da3efa37aa.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea5bfc69721b38a0036327c0a6999efb8c33df28fb50d379f30efa67252c9423.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ab4476b15200a0d7faebccf2cc7c205432ab87c53849432372ca69b8d43a326f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d81f9cf1a9bb124e20c3a87516ba3098b7d62ec664093828ee743da6e8a90ffe.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/ea739521d2268116fcf71c10339fca9210c26ed1a27ee0755ab6c0b42f8b2f69.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/28b4fcf4f7db5731ee5113d0c8e0773dd543f918f8d0d3b672f43f9beb2b0e30.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/b63b28466441888f15956e7b25e8edb3bed52d09d254748633858d21be522c00.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/67ff0c857b20df625968fbe6b12dedb6c2f1504c866b98862ca8e39fb64a4d6f.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5a0834f6a9b9ea24f8b7edf8bcff506c14be8385da136cc8840f29bd1c61b801.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/789443291e8a06188f1f718269784ba1f07c78b80e67a4c5061bc120d13ffe6d.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/65f60a629d3dc4ac1ad9517230b72a48ecb20d26de87fe6ab3a314b119505feb.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/d6d2f2d35b56b7dce043cd5bf4e9639c4bfb385f6b58b4c930ff43569b707fd9.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/5141a7eddcd44cc7b229077c07a2b221c6b5c537bd38bf489ea6ab1a6aecedb2.jpg https://uploads.disquscdn.com/image
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Силы Путина в Украине, уже прямо о себе заявляют и ничего не боятся под крышей силовиков режима Порошенко.
Нардеп Мураев создал партию "Наши" с элементами логотипа армии РФ в логотипе партии. Армия РФ убивает украинцев, а Мураев ей прямо сообщает, что скоро "наших" ждут в Киеве.
Агов, патріоти, що вчора вночі бадьоро розмальовували стіни МВС, ви де?
Чистите зброю з ярошем?
МиротворЄц, шо ви там, вже внесли в свою базу мураєва, чи немає доказів, як і по ахметову з медведчуком?
СБУ, двері вже виламали та писком в пол поклали? Їбані клоуни-колаборанти!!!
Украина на половину ватная..., и вата солидарна...
Ажбигом...
но оказалось в самолет забыли положить ключ на 12.
Сейчас расследуют, кто из механиков допустил такую оплошность.
Источник: https://censor.net.ua/n3088574
Шо❔❕
Очень уж их мучают фантомные боли.
Сам Ху об этом заявлял.
А эти заявления-пустой звук.
Сигнал им дан. О том, что за их действиями наблюдают.
Потом пусть не скулят о "неконструктивных и незаконных санкциях".
(Роман Малко © Рупори Кремля в Україні: знешкодити обережно)