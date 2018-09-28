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Все про:посольство (455) пропаганда (2043) Россия (70588) США (14199)

 Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды

Посольство США в Украине призвало Россию прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Сегодня, в Международный день всеобщего доступа к информации, мы призываем Россию прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды. Мы высоко оцениваем работу независимых журналистов и НПО, которые предоставляют украинской общественности доступ к правдивой информации", - сказано в сообщении.

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Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088574
 
   
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Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды - Цензор.НЕТ 8783Ray‏ @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Силы Путина в Украине, уже прямо о себе заявляют и ничего не боятся под крышей силовиков режима Порошенко.
Нардеп Мураев создал партию "Наши" с элементами логотипа армии РФ в логотипе партии. Армия РФ убивает украинцев, а Мураев ей прямо сообщает, что скоро "наших" ждут в Киеве.

Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды - Цензор.НЕТ 2160
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Очевидно, что посольство США призывает россию не гадить именно в Украине.
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Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды - Цензор.НЕТ 8783Ray‏ @Ray_net_ua 1 ч.1 час назад
Силы Путина в Украине, уже прямо о себе заявляют и ничего не боятся под крышей силовиков режима Порошенко.
Нардеп Мураев создал партию "Наши" с элементами логотипа армии РФ в логотипе партии. Армия РФ убивает украинцев, а Мураев ей прямо сообщает, что скоро "наших" ждут в Киеве.

Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды - Цензор.НЕТ 2160
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Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды - Цензор.НЕТ 4853КочєґаR 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_ver2_0 26 мин.26 минут назад
Агов, патріоти, що вчора вночі бадьоро розмальовували стіни МВС, ви де?
Чистите зброю з ярошем?
МиротворЄц, шо ви там, вже внесли в свою базу мураєва, чи немає доказів, як і по ахметову з медведчуком?
СБУ, двері вже виламали та писком в пол поклали? Їбані клоуни-колаборанти!!!

Посольство США в Украине призвало РФ прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды - Цензор.НЕТ 7517
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Так ты зраду разводишь не зная - в базе Миротворца Мураев или нет?..
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Пэця видит во всех этих мураевых полезных идиотов,но они прежде всего кацапское отродье. Как бы соевые сами себя не переиграли,заигрывая с подобным дерьмом.
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Gunter Prin - это точно - как бы эти "идиоты" не победили....

Украина на половину ватная..., и вата солидарна...
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Что там Мураев? Вы на Медведчука посмотрите.
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Это называется "перед смертью все не надышишься"... Притащил этого кацапского пропагандона, которого все в тви давно в чс отправили)))
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Ага. Щас рашка позакрывает лахту-2, отключит соловьева, киселева скабеева, попова, симоньян RT, расия 1, расия 24, перестанет визжать про «порохоботов»...
Ажбигом...

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С другой стороны такое заявление на официальном уровне констатирует то, что СМИ паРаши - лживые и это официальная позиция властей США...
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С-200 летела сбить F-16 ВВС Израиля,но по пути наткнулась на винты кацапского Ил-20. Как вам такая информация?...Кого там призывать? Это же мокшанское днище.
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Ага. А потом экипаж начал прикручивать запасной винт,
но оказалось в самолет забыли положить ключ на 12.
Сейчас расследуют, кто из механиков допустил такую оплошность.

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Лахтинскому троллю с украинским ником под израильским флагом конечно виднее.😄
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Это так и было,дурачок.Этого никто не скрывает.У израильских летчиков поставленная боевая задача не имеет ограничений по варианиам выполнения.
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Когда ракета попала в Ил-20,F-16 заходили на посадку в Израиле. Официальное заявление тамошнего МО. Нечего здесь лепить,му@озвон.
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Посольство США в Украине призвало Россию
Источник: https://censor.net.ua/n3088574
Шо❔❕
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Очевидно, что посольство США призывает россию не гадить именно в Украине.
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Россию нужно призывать наверно как минимум на сайте посольства США в росии.Не?А так похоже что надеяться-Ну мож не прочитают😓
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Они быстрее прочитают написанное у нас, чем у них.
Очень уж их мучают фантомные боли.
Сам Ху об этом заявлял.
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Может и прочитают.Но бюрократическая машина считает и рассматривает всякие обращения лишь напрямую.Неважно чего это касается и ьудет ли выполненно.
А эти заявления-пустой звук.
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Обойдутся и таким обращением-предупреждением.
Сигнал им дан. О том, что за их действиями наблюдают.
Потом пусть не скулят о "неконструктивных и незаконных санкциях".
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Да, да. Призывайте дальше волков овец не есть.
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Если бы ты в детстве не услышал эту поговорку, то и не знал бы, что волки едят овец и думал бы, что волк из "Ну погоди!" так и не догнал зайца...
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В Украине при Порошенко жить стало лучше, жить стало веселее. Какой пропагандой этот факт можно перебить? Зря колотится это посольство США.
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И почему кацапье думает, что, сидя в дерьме, кому то может навязать свое недомнение?... Ах да, оно же от хроников родилось)))
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