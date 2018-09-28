 Посол США взяла на себя ответственность за антикоррупционную политику Украины, - Бутусов

Об этом в свеом блоге написал главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

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"На встречу с ней собрался весь личный состав НАБУ. Йованович в своей поздравительной речи сказала то, что она думает о руководстве Украины, среди которого есть клиенты НАБУ: "Вы ведете дела против некоторых мощных и некоторых наиболее коррумпированных лиц в этой стране. Мы осознаем под каким давлением вы находитесь, а иногда это не просто давление, а реальная опасность". Впечатляющая оценка внутриполитической ситуации - эта фраза гораздо больше говорит не о работе НАБУ, а об уровне доверия США к руководству Украины. Это яркая оценка того, насколько честно выполняются взятые на себя обязательства, насколько компетентно реализуются совместные проекты, насколько адекватно формируется информационная политика", - подчеркнул журналист.

"При этом Йованович в своей речи впервые указала и на проблемы развития НАБУ: "Иногда возникают "трудности роста", нужно научиться делать те или иные вещи, как их делать лучше, как делать так, чтобы все проходило без помех, как в НАБУ, так и во взаимодействии с другими организациями. В США мы называем это управлять самолетом, пока вы его все еще строите. Это нелегко". Очевидно, тут речь идет о деле против Холодницкого - которое в результате действий НАБУ давно вышло за рамки персонального и превратилось в противостояние двух ключевых антикоррупционных институтов, где ни о каком доверии и слаженной работе сейчас не может быть и речи", - отметил главред Цензор.НЕТ.

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"Что ж, такая демонстрация внешнего управления в антикоррупционной сфере на данном этапе развития для нас - это скорее плюс, поскольку США сегодня по сути открыто показали не просто поддержку Украины, а прямое участие в управлении одной из крупнейших государственных структур. На фоне сегодняшнего выступления любые слова типа "мы надоели Западу", "нами разочаровались" смотрятся смешно. Думаю, немного есть стран мира, где США непосредственно контролируют борьбу с коррупцией. Это демонстрация, с одной стороны, несамостоятельности нашей внутренней политики, а с другой стороны, демонстрация того, что гарантом стабильности нашего государства выступает единственная в мире сверхдержава. Хороший знак", - резюмировал Бутусов.