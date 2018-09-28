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 Киевские новости
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Все про:Киев (16534) Кличко (2578)

 Кличко рассказал, когда киевляне смогут оценить единый билет на все виды транспорта

В течение месяца столичная власть представит электронный билет для проезда в общественном транспорте.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в спецпроекте "Персона грата" в эфире "Украинского радио", сообщили в пресс-службе Кличко.

"В течение месяца мы представляем электронный билет - единый билет для всех видов коммунального общественного транспорта города. И им будет очень удобно пользоваться ", - сказал Кличко.

Он добавил, что на сегодняшний день электронные системы контроля за проездом в общественном транспорте - валидаторы - уже заканчивают устанавливать. Однако есть еще определенные технические моменты, которые будут решены в течение месяца.

Кличко отметил, что стоимость перевозки общественным транспортом в Киеве - одна из самых низких в Европе. К тому же, коммунальный общественный транспорт в городе убыточен. Следовательно, для надлежащего его функционирования коммунальные транспортные предприятия получают дотации из городского бюджета.

"Повышение стоимости проезда было вынужденным шагом. Мы не можем допустить банкротства транспортной отрасли. А нам нужно покупать новые троллейбусы, автобусы, трамваи. Строить новые дороги. На все это нужны деньги. Это был непопулярный, но вынужденный шаг. Значительная часть от повышения стоимости проезда в общественном транспорте была направлена в основном на повышение заработной платы работникам этой отрасли, а также пойдет на закупку нового подвижного состава", - отметил городской голова.

Напомним, сегодня "Киевпасстрансу" не хватает почти 2,5 тысячи работников, "Киевскому метрополитену" - около полутысячи из-за низкого уровня зарплаты.

За последние четыре года город обновил парк общественного транспорта на 103 троллейбуса, 100 автобусов, 45 трамваев и модернизировал 135 вагонов метрополитена.

Источник: https://censor.net.ua/n3088568
 
 
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еще раз проголосуйте за обосранных жидяр и холодной лишитесь
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Кличко отметил, что стоимость перевозки общественным транспортом в Киеве - одна из самых низких в Европе- ЛЮБИМАЯ ЧАСТЬ МАНТРЫ при любом подорожании. А про уровень ЗП -молчок
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Значительная часть от повышения стоимости проезда в общественном транспорте была направлена в основном на повышение заработной платы работникам этой отрасли, а также пойдет на закупку нового подвижного состава", - отметил городской голова.

Очень много марштрутов с Трояка и Оболони -без кондукторов и их становится все больше и больше по городу.Тк я постоянно пользуюсь трамваями и тралликами и вижу тенденцию
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Писали, что зарплату в наземном транспорте постепенно (!) повышают на 25% (до нового года). А сам проезд увеличился, напомню, на 100%.
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А горячая вода появилась в середине сентября, как клятвенно обещал Боксер? Вот увидите - электронного билета не будет, что будет объяснено происками врагов Боксера ))
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Надеюсь, Кличко не забыл в своей речи добавить свой коронный оборот: "Чтобы билет стал электронным, его необходимо вставить в розетку".
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самые низкие в Европе? выипаннав в голову жидярская мразь не рассказала где в европе пенсия 35 долларов а заралпата 300 если она есть? чтоб ты подох скот жидярский
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиКличко рассказал, когда киевляне смогут оценить единый билет на все виды транспорта
 
 
 
 
 
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