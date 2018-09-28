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 ГПУ вручила еще двум экс-"беркутовцам" подозрения в разгоне Евромайдана

Генеральная прокуратура вручила еще двум бывшим бойцам спецподразделения МВД "Беркут" подозрения по делу об избиении студентов на Майдане Независимости 30 ноября 2013 года.

Об этом сообщает управление спецрасследований ГПУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам предварительного расследования преступлений, совершенных 30 ноября 2013 г. в городе Киеве, следователями управления специальных расследований еще двум бывшим сотрудникам ПМОП "Беркут" ГУМВД Украины в г. Киеве сообщено о подозрении в незаконном задержании участников акции протеста и фальсификации в отношении них официальных документов, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ст. 365; ч. 1 ст. 28, ст. 340, ст. 366 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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ГПУ вручила еще двум экс-беркутовцам подозрения в разгоне Евромайдана 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088566
 
 
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скоро еще один майдан будет, а они еще с прошлым не разобрались)))
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