 ГПУ вручила еще двум экс-"беркутовцам" подозрения в разгоне Евромайдана

Об этом сообщает управление спецрасследований ГПУ в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам предварительного расследования преступлений, совершенных 30 ноября 2013 г. в городе Киеве, следователями управления специальных расследований еще двум бывшим сотрудникам ПМОП "Беркут" ГУМВД Украины в г. Киеве сообщено о подозрении в незаконном задержании участников акции протеста и фальсификации в отношении них официальных документов, то есть в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28, ст. 365; ч. 1 ст. 28, ст. 340, ст. 366 УК Украины. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

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