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 Водитель сбил на пешеходном переходе во Львове коляску с ребенком и скрылся, - полиция

Во Львове водитель сбил на пешеходном переходе коляску с ребенком и скрылся с места ДТП. Ребенка с ушибами госпитализировали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ НП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 сентября около 14:20 на проспекте Червоной Калины вблизи рынка "Народный" во Львове. Неустановленный водитель, управляя автомобилем, вероятно, "Тойота", на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, который вез мужчина. В коляске находилась девочка 2017 рождения. В результате наезда ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

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Правоохранители принимают все меры для установления личности водителя и местонахождение автомобиля, которым был совершен наезд и просят заявить о своем желании на оперативную линию "102" всех, кто может помочь установить обстоятельства ДТП, а также установить личность водителя-беглеца.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник: https://censor.net.ua/n3088564
 
 
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В этом случае нужно наказывать по принципу "Зуб за зуб". Сбить козла камазом и свалить
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"Мущинку" в СИЗО, водителю штраф. Скот, который толкает колясочку перед собой, не глядя по сторонам ибо "пищихот фсихда праф", заслуживает лечения глаз, ошейника, предупреждающего о: "пересвідчитись що тебе пропускають", а также профилактическо1 стерилизации на три года.
Червякам на кладбище ведь побоку что: "онбылправ", а водитель сидит(если не откупился как все кривошеевы), им просто вкусно.
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