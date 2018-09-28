 Водитель сбил на пешеходном переходе во Львове коляску с ребенком и скрылся, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУ НП во Львовской области.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 сентября около 14:20 на проспекте Червоной Калины вблизи рынка "Народный" во Львове. Неустановленный водитель, управляя автомобилем, вероятно, "Тойота", на пешеходном переходе совершил наезд на детскую коляску, который вез мужчина. В коляске находилась девочка 2017 рождения. В результате наезда ребенок получил ушибы и был доставлен в больницу. Водитель с места происшествия скрылся", - сказано в сообщении.

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Правоохранители принимают все меры для установления личности водителя и местонахождение автомобиля, которым был совершен наезд и просят заявить о своем желании на оперативную линию "102" всех, кто может помочь установить обстоятельства ДТП, а также установить личность водителя-беглеца.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.