 Украденная из Лавры икона Георгия Победоносца найдена, ее пытались продать иностранцам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Лавры.

"В большой праздник Воздвижения честного и животворящего креста Господня многих могла огорчить неприятная новость о том, что из стен древней обители была вынесена злоумышленником святыня. Икона святого великомученика Георгия Победоносца была похищена из храма в честь иконы Божьей матери "Всех скорбящих радость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что священнослужители Лавры, обнаружив исчезновение иконы, сразу же обратились в правоохранительные органы.

"В этот же день похищенная икона была замечена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры. Слава Богу, икона найдена, но теперь нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней", - сообщили в Лавре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ на Харьковщине блокировала контрабанду икон в Россию. ФОТО