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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:икона (40) Лавра (181)

 Украденная из Лавры икона Георгия Победоносца найдена, ее пытались продать иностранцам

Украденную в четверг, 27 сентября, икона святого великомученика Георгия Победоносца была найдена.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Лавры.

"В большой праздник Воздвижения честного и животворящего креста Господня многих могла огорчить неприятная новость о том, что из стен древней обители была вынесена злоумышленником святыня. Икона святого великомученика Георгия Победоносца была похищена из храма в честь иконы Божьей матери "Всех скорбящих радость", - говорится в сообщении.

Отмечается, что священнослужители Лавры, обнаружив исчезновение иконы, сразу же обратились в правоохранительные органы.

"В этот же день похищенная икона была замечена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры. Слава Богу, икона найдена, но теперь нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней", - сообщили в Лавре.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ на Харьковщине блокировала контрабанду икон в Россию. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3088561
 
 
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Попы мацковские решили подзаработать на новый Джип?
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Прям на территории Верхней Лавры несколько дней тусили обычные воры?
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в храме воровать..? .у храма ворованное продавать..?
безмозглое и беспринципное... больное чмо
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были рядовые воры домушники. им посрать на все
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Почём опиум для народа, святые отцы?
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бариги від рпц рішили на останок бабла косанути )))
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Не захотели покупать значит и гебнявые вернули на место.
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Истерия по поводу воровства икон - это то же самое, когда один домушник украл набор отмычек у другого домушника. И тот очень переживает - не только потому что отмычки необходимы ему, чтобы обчищать квартиры, но также потому что они были красиво инкрустированы и покрыты глазурью.
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мокшане украли уже и вывезли все исторические ценности из крыма и донбасса, это их привычки - за церквями нужно следить....
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Лавра была в аренду сдана для УПЦ МП, арендатор должен бережно относиться к государственному имуществу и охранять экспонаты и культурные ценности государства. Иначе государство может эту аренду и не продлять.
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Мы всё-таки мудреем год от года -
Распятья нам самим теперь нужны,
Они богатство нашего народа,
Хотя и пережиток старины...

Таскают: кто - иконостас,
Кто - крестик, кто - иконку,
Так веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
(с)
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Топорна операція прикриття "крадіжка" задля приводу відправити на "реставрацію", під час якої вкрадуть по-справжньому?
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украсть могли только попы, да и то, зная что и кому продавать...
на тер. лавры, полно иностранцев бегает, с поклажей и за ними таскаются табунами масковские попы....
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потрібно експертизу провести, гебняві могли повернути підробку, а оригінал спокійно вивезуть в растікову педераску
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Бред. Украл, вынес на улицу и сел тут же под дверью продавать.
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обычные домушники, увидели что плохо лежит и взяли, а вот скинуть решили быстро
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Видать попы толкнули, но кто-то поднял гевалт, пришлось сдавать назад
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так мордовские служители культа шайтана и есть марвихеры. они решили на дорожку перед бегством заработать.
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святого великомученика\\\\\\

О да, вяличайшие муки претерпел, как и Сашка "НевскОй". Самое смешное что если бы это были "мощи", то их бы даже собаки не нашли. Че - заменить тузлятину подсушенную кусками овцы, или быка, пес не верун - побрезгует даже нюхать такую дрянь, не то что стадо лижет это Викрадену з Лаври ікону Георгія Побідоносця знайдено, її намагалися продати іноземцям - Цензор.НЕТ 3600
И ведь реально-паранормально есть то что заставили около двух миллиардов рабов, кланяться и лобызать "черти-что", а если им указать на некоторую ... "смехотворность" этого занятия = вывсеврети+выбудете "гореть вечно" Викрадену з Лаври ікону Георгія Побідоносця знайдено, її намагалися продати іноземцям - Цензор.НЕТ 3600
Сочувствую Невзорову - проживет лет 200, так как смеется с дурачков каждый день. А дурачков ведь то еще много.ватенько то)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУкраденная из Лавры икона Георгия Победоносца найдена, ее пытались продать иностранцам
 
 
 
 
 
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