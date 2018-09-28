 Украденная из Лавры икона Георгия Победоносца найдена, ее пытались продать иностранцам

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте Лавры.
"В большой праздник Воздвижения честного и животворящего креста Господня многих могла огорчить неприятная новость о том, что из стен древней обители была вынесена злоумышленником святыня. Икона святого великомученика Георгия Победоносца была похищена из храма в честь иконы Божьей матери "Всех скорбящих радость", - говорится в сообщении.
Отмечается, что священнослужители Лавры, обнаружив исчезновение иконы, сразу же обратились в правоохранительные органы.
"В этот же день похищенная икона была замечена при попытке ее продажи иностранным туристам на территории Верхней Лавры. Слава Богу, икона найдена, но теперь нуждается в реставрации из-за небрежного отношения к ней", - сообщили в Лавре.
безмозглое и беспринципное... больное чмо
Распятья нам самим теперь нужны,
Они богатство нашего народа,
Хотя и пережиток старины...
Таскают: кто - иконостас,
Кто - крестик, кто - иконку,
Так веру в Господа от нас
Увозят потихоньку.
(с)
на тер. лавры, полно иностранцев бегает, с поклажей и за ними таскаются табунами масковские попы....
О да, вяличайшие муки претерпел, как и Сашка "НевскОй". Самое смешное что если бы это были "мощи", то их бы даже собаки не нашли. Че - заменить тузлятину подсушенную кусками овцы, или быка, пес не верун - побрезгует даже нюхать такую дрянь, не то что стадо лижет это
И ведь реально-паранормально есть то что заставили около двух миллиардов рабов, кланяться и лобызать "черти-что", а если им указать на некоторую ... "смехотворность" этого занятия = вывсеврети+выбудете "гореть вечно"
Сочувствую Невзорову - проживет лет 200, так как смеется с дурачков каждый день. А дурачков ведь то еще много.ватенько то)