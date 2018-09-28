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 В полиции напомнили водителям о необходимости включать фары днем с 1 октября. За игнорирование нормы - штраф в 425 грн

На загородных дорогах с 1 октября необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Киевской области на странице в Facebook.

"С 1 октября на загородных дорогах необходимо включать дневные ходовые огни или ближний свет фар. В соответствии с пунктом 9.8 Правил дорожного движения, с 1 октября по 1 мая данное положение является обязательным для исполнения и призвано повысить безопасность дорожного движения на затемненных участках дороги, как в светлое время суток, так и в темное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что именно в указанный период, в связи с сокращением светового дня и погодными условиями возникает необходимость в повышении видимости автомобиля для пешеходов и других участников движения.

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В полиции добавили, что за игнорирование этой нормы, согласно части 2 статьи 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях за "Нарушение водителями транспортных средств правил пользования внешними осветительными приборами или предупредительными сигналами при начале движения или изменении его направления, использование этих приборов и их переоборудование с нарушением требований соответствующих стандартов" предусмотрен штраф в размере 425 гривен.

В полиции напомнили водителям о необходимости включать фары днем с 1 октября. За игнорирование нормы - штраф в 425 грн 01

Источник: https://censor.net.ua/n3088558
 
 
 Топ комментарии
 
на том и стоит реформированная демократическая украинская государственность
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нет. не являются. придется включать вам головной свет.
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Зато техосмотр отменили... У поліції нагадали водіям про необхідність вмикати фари вдень із 1 жовтня. За ігнорування норми - штраф 425 грн - Цензор.НЕТ 5528 Правда это еще при хряке беглом...
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кого-кого, а простых людей можно драть во все щели! ))
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на том и стоит реформированная демократическая украинская государственность
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согласен. эти бредовые введения были приняты до майдана только с одной целью - дать заработать мусорам - очьень важьно.
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Зато техосмотр отменили... У поліції нагадали водіям про необхідність вмикати фари вдень із 1 жовтня. За ігнорування норми - штраф 425 грн - Цензор.НЕТ 5528 Правда это еще при хряке беглом...
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Это была злочинная отмена! Демократы-рехворматоры должны вернуть!
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да. злочынный легитивный пенькобежец перенес деньги за техосмотр в цену бензина.
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По революционным демократическим евростандартам лох должен башлять и за ТО и в цене бензина! Только так придем в ЕС, куда наш великий кормчий на днях задекларировал курс в Конституции!
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с очередным майданом борзость гаишных мусоров опять прекратится. все как всегда.
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Ребята, может кто то сталкивался, поделитесь. Как полицаи трактуют понимание, что такое ходовые огни. В инете есть определение, параметры, высота от земли, глубина от края габаритов автомобиля и пр. Все это понятно. Но мы же живем в стране реХВорм и не хотелось бы подставляться на дороге. К примеру у Ланоса противотуманки предусмотрены заводом изготовителем, если в них вставлены галогенки белого света являются ли они, для мента, ходовыми огнями или нет?
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Или лучше все таки включать ближний свет фар, что бы не подставляться? В полиции напомнили водителям о необходимости включать фары днем с 1 октября. За игнорирование нормы - штраф в 425 грн - Цензор.НЕТ 6895
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нет. не являются. придется включать вам головной свет.
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Спасибо. Но встает вопрос. Ведь высота, глубина расположения соответствуют всем параметрам, почему же все таки они такими не считаются? У поліції нагадали водіям про необхідність вмикати фари вдень із 1 жовтня. За ігнорування норми - штраф 425 грн - Цензор.НЕТ 24
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противотуманки не являются ДХО, включайте ближний
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"Использование противотуманных фар с пониженным излучением и постоянное горение передних сигналов поворота во многих странах не принимается, так как из-за своих свойств противотуманные фары могут ослеплять водителей даже при меньшей интенсивности излучения, а сигналы поворота вносят двусмысленность."
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%B8
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За нарушение которое не приносит никому из окружающих убытков, стягивают денежные средства. Бред.
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Мусорам и далее по вертикали, куда надоенное передается, приносит убытки в виде недополученных средств.
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Ігорьоша. Включення світла на авто в темний час року приводить до того, що авто видко здалеку, і зустрчні машини та пішоходи на дорозі бачать це авто і є час на реакцію та корекцію своєї їзди. Це дуже добре.І це аж ніяк не маячня.
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ты в Европе проедь с выключенным светом, попадешь на штраф. Бред?
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этот "евро стандарт" с включенными днём фарами - полная хрень и ахинея, как и звуковая имитация шума двигателя для электрокаров - х.йней еврозаконодатели страдают вместо того, чтоб действительно воплотить в жизнь глобальную систему безопасности (на основе современных компьютерных и радиоэлектронных технологий).
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Ну, тут, как в том древнем анекдоте про обезьяну: "дура, не дура, а полтинник в день имею".
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Ой, опять водителей злые законотворцы обидели. Допустим, послушают RustIck и решат вводить "глобальную систему безопасности на основе компьютерных технологий". Минимально это - компьютерный блок с кучей датчиков, которые отслеживают движение авто (в том числе и величину ускорения, определяя резкие торможения, как при ДТП) и другие параметры, модуль GPS для местоопределения и система для связи с ближайшими экстренными службами - на основании данных от датчиков или нажатия кнопки "SOS". И стоить такой блок будет евро 200-300. Допустим, в новые машины его уже ставить будут. А в старые машины водителей обяжут устанавливать за свой счет, иначе штраф за езду без системы безопасности. И опять водилы всех мастей будут ныть, как их раздевает государство и без этого блока можно ездить и вообще что за бред))
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я не за "права водил" пекусь, а за настоящую безопасность, не профанацию и видимость, да пусть хоть 500-1000$ будет стоить модернизация старых авто, можно запустить гос программу долгосрочной и без процентной рассрочки!
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Акцентируют на свете фар, что бы отвлечь от ям?
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Да, прям как в Европе, там тоже заставляют с фарами ездить чтобы от ям отвлечь.
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полторы сотни рехформ, но не могу вспомнить ни одной, где бы население не толкали в бОльшие убытки, не сдирали дополнительное бабло, не грозили штрафами. Не могу найти ни одну,которая бы не то, чтобы увеличивала, а, хотя бы, не сокращала достаток простого человека.
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ты за границу выезжаешь, включаешь фары и не ноешь, а в как в Украине с включенными фарами - так сразу Зрада?
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Если внимательно прочитать ч.2 ст. 122 КУПАП , то можно увидеть, что за это нарушение нет штрафа... У поліції нагадали водіям про необхідність вмикати фари вдень із 1 жовтня. За ігнорування норми - штраф 425 грн - Цензор.НЕТ 7724
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ полиции напомнили водителям о необходимости включать фары днем с 1 октября. За игнорирование нормы - штраф в 425 грн
 
 
 
 
 
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