 Конституционный суд получил для оценки законопроект о стратегическом курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.
"27 сентября в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (рег. № 9037) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.
Идиотизм шикаладный не имеет рамок.
А по сути вопроса - для западных демократий намного более весомыми были бы результаты проведенного референдума насчет ЕС и НАТО, чем приписка в многострадальной украинской конституции. Потому что это - акт прямой демократии, а Конституцию у нас чуть ли не каждый президент меняет