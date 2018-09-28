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 Политика Украины
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 Конституционный суд получил для оценки законопроект о стратегическом курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

В Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины относительно оценки законопроекта (№9037) о закреплении в Конституции стратегического курса Украины на членство в ЕС и НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"27 сентября в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (рег. № 9037) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088557
 
   
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не лишнее, а вообще бредятина, но для предвыборного пэтиного пиара сойдет
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Никто не ждет слабую, нищую, разграбленную и разграбляемую далее страну ни в ЕС, ни в НАТО. А декларировать можно что угодно - бумага все стерпит.
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СССР семимильными шагами двигался к коммунизму.. Конституційний суд отримав для оцінки законопроект про стратегічний курс України на членство в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 1259
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Декларировал движение к коммунизму. И в конституции в том числе.
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Когда Украина станет членом ес и нато, то направят на отмену курса, ну по логике.
Идиотизм шикаладный не имеет рамок.
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Курс в НАТО і ЄС - єдино можливий для України. Це має бути в Конституції.
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Никакой практической ценности это "законодательное закрепление курса" не имеет.янык,напомню,избрался в президенты в стране с парламентско-президентской формой правления.С помошью как раз данной отмычки под названием "конституционный суд" он без проблем изменил Конституцию под себя.Нужно быть совсем невменяемым,чтобы искренне верить,что для нашей верхушки(независимо от цвета)вся вот эта бумажная туфта когда-либо будет препятствием для их желаний...
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Тупо пиар Порошенко не более. Это ж додуматься до такого бреда!
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Хух... мля... Ну нАкАнеС тА добрался... Черепахою відправляли мабуть? Конституційний суд отримав для оцінки законопроект про стратегічний курс України на членство в ЄС і НАТО - Цензор.НЕТ 1464
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И сейчас КС затянет рассмотрение этого проекта до выборов президента))) А то мало ли, нарешают чего-то, а новые власти не оценят и разгонят с теплых мест)))
А по сути вопроса - для западных демократий намного более весомыми были бы результаты проведенного референдума насчет ЕС и НАТО, чем приписка в многострадальной украинской конституции. Потому что это - акт прямой демократии, а Конституцию у нас чуть ли не каждый президент меняет
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКонституционный суд получил для оценки законопроект о стратегическом курсе Украины на членство в ЕС и НАТО
 
 
 
 
 
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