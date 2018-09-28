 Конституционный суд получил для оценки законопроект о стратегическом курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КС.

"27 сентября в Конституционный Суд Украины поступило конституционное обращение Верховной Рады Украины о предоставлении заключения о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора) (рег. № 9037) требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины", - говорится в сообщении.

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