 Филатов призвал днепрян поддержать петицию по реконструкции взлетной полосы аэропорта

На днях этот документ зарегистрировали на сайте Президента Украины, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 25 тыс. подписей. Их необходимо собрать в течение девяноста дней.

"Я прошу вас объединить усилия и продемонстрировать всем, что Днепру нужен аэропорт. Тысячу раз я говорил, что это - позор для любой власти, когда город-миллионник является, наверное, единственным в мире (!), где нормально не функционирует аэропорт, а взлетно-посадочная полоса находится в неудовлетворительном состоянии. Скажите теперь и вы свое веское слово. Покажите, что нам надо. Попросите об этом друзей, родственников, коллег", - отметил Борис Филатов на своей странице в соцсети.

Как известно, Днепровский аэродром был открыт еще 75 лет назад. Взлетно-посадочная полоса аэропорта принадлежит государству.

Международный аэропорт Днепра является фактически закрытым для большинства перевозчиков, а сокращение количества рейсов ограничивает приезд туристов, потенциальных инвесторов и партнеров. Цены на услуги авиасообщения также существенно завышены.

В то же время терминал аэропорта является частной собственностью. Сейчас известный украинский бизнесмен Александр Ярославский подтвердил намерение сотрудничать с государством и вложить средства в строительство современного терминала Днепровского аэропорта.

Пошаговую инструкцию, как поддержать электронную петицию о реконструкции взлетной полосы Днепровского аэропорта, смотрите здесь.