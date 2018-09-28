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 Филатов призвал днепрян поддержать петицию по реконструкции взлетной полосы аэропорта

Мэр Днепра Борис Филатов призвал днепрян и всех неравнодушных поддержать электронную петицию о выделении государственных средств на комплексное обновление взлетно-посадочной полосы Днепровского аэропорта.

На днях этот документ зарегистрировали на сайте Президента Украины, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Чтобы петицию рассмотрели, она должна набрать 25 тыс. подписей. Их необходимо собрать в течение девяноста дней.
"Я прошу вас объединить усилия и продемонстрировать всем, что Днепру нужен аэропорт. Тысячу раз я говорил, что это - позор для любой власти, когда город-миллионник является, наверное, единственным в мире (!), где нормально не функционирует аэропорт, а взлетно-посадочная полоса находится в неудовлетворительном состоянии. Скажите теперь и вы свое веское слово. Покажите, что нам надо. Попросите об этом друзей, родственников, коллег", - отметил Борис Филатов на своей странице в соцсети.

Как известно, Днепровский аэродром был открыт еще 75 лет назад. Взлетно-посадочная полоса аэропорта принадлежит государству.

Международный аэропорт Днепра является фактически закрытым для большинства перевозчиков, а сокращение количества рейсов ограничивает приезд туристов, потенциальных инвесторов и партнеров. Цены на услуги авиасообщения также существенно завышены.
В то же время терминал аэропорта является частной собственностью. Сейчас известный украинский бизнесмен Александр Ярославский подтвердил намерение сотрудничать с государством и вложить средства в строительство современного терминала Днепровского аэропорта.
Пошаговую инструкцию, как поддержать электронную петицию о реконструкции взлетной полосы Днепровского аэропорта, смотрите здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3088555
 
   
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Почему терминал у Бени не выкупят назад?
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Посмотрите, пожалуйста, из статьи Цензора "Развернутые оккупантами в Крыму ЗРК С-400 угрожают самолетам на территории 4 стран", показывает покрываемый радиус, подумайте о возможности обстрела этой "улетной" взлетной полосы с территории ордло или прямо из мордора. Факт отсутствия полноценного аэропорта "...ограничивает приезд туристов, потенциальных инвесторов и партнеров" ( Источник: https://censor.net.ua/n3088555 ) , говорите? А, может, не "приезд ограничивает", а жизнь им спасает? Не все туристы такие экстремалы туда ехать.
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