 Раскрыты особо тяжкие преступления, совершенные в отношении активистов в 2018 году, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.
"Вчера выдерживали паузу, потому что ждали решений суда относительно мер пресечения подозреваемым в нападениях на Михайлика и Устименко в Одессе. Итак, особо тяжкие преступления, совершенные в отношении активистов в 2018 году:
- убийство Ноздровской на Киевщине - полностью раскрыто, подозреваемый уже стал обвиняемым и даже подсудимым, заказной характер преступления не установлен;
- покушение на убийство Устименко в Одессе - раскрыто, 2 подозреваемых со вчера - под стражей, следствие продолжается;
- убийство Олешко "Сармата" в Бердянске - раскрыто по горячим следам, 5 подозреваемых - под стражей с момента совершения преступления, исполнитель дал показания о заказчике, он установлен и его ищут;
- покушение на убийство Гандзюк в Херсоне - раскрыто, несмотря на ошибку на первом этапе, 5 подозреваемых включительно с организатором - под стражей, заказчиков продолжает искать полиция и СБУ, которая ведет отдельное производство именно по поиску заказчиков преступления;
- покушение на убийство Козьмы и Кузаконя в Одессе - раскрыто, 3 подозреваемых - под стражей, следствие продолжается;
- покушение на убийство Михайлика в Одессе - раскрыто, 3 подозреваемых со вчерашнего - под стражей, следствие и поиск заказчиков продолжается.
UPD Конечно, четыре из этих пяти преступлений пока не раскрыты полностью, когда все подозреваемые задержаны, процессуально стали обвиняемыми и производства передаются в суд. Также их вину надо еще доказать в суде. И не факт, что эта вина будет доказана. Но Национальная полиция Украина расследует и не стоит на месте. Считать, что это происходит ТОЛЬКО потому, что активисты поднимают ажиотаж, что, конечно, в определенной степени подталкивает полицию работать, - так же неверно, как считать, что Земля вращается под воздействием инерции от движения людей, которые по ней ходят".
Мрази, какие мрази соевоголовые.....
А в 2015 году, когда весь Киев оккупировала политическая реклама кандидата Сергея Думчева, Ноздровская была не только помощницей кандидата, но и его и доверенным лицом. Как и в работе с нардепом, здесь Ирина проходила как "временно не работающая".- Ира была невероятно талантливым и активным человеком - рассказывает, адвокат Андрей Мамалыга. - Вместе со мной она участвовала в освобождении бойцов батальона "Айдар".
И да, взять ту же Ноздровскую. А что, нашли/доказали/осудили/посадили других соучастников убийства, которые вместе с дедом тащили труп? Или если старый п*рдун взял всю вину на себя (и свою, и чужую), то и ладно? Можно смело ставить галочку, что "злочин розкрыто"?
И ещё. В нашей стране от РОЗКРИТО до ПОКАРАНО- ПРОПАСТЬ!!!