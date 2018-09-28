 Раскрыты особо тяжкие преступления, совершенные в отношении активистов в 2018 году, - МВД

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью.

"Вчера выдерживали паузу, потому что ждали решений суда относительно мер пресечения подозреваемым в нападениях на Михайлика и Устименко в Одессе. Итак, особо тяжкие преступления, совершенные в отношении активистов в 2018 году:

- убийство Ноздровской на Киевщине - полностью раскрыто, подозреваемый уже стал обвиняемым и даже подсудимым, заказной характер преступления не установлен;

- покушение на убийство Устименко в Одессе - раскрыто, 2 подозреваемых со вчера - под стражей, следствие продолжается;

- убийство Олешко "Сармата" в Бердянске - раскрыто по горячим следам, 5 подозреваемых - под стражей с момента совершения преступления, исполнитель дал показания о заказчике, он установлен и его ищут;

- покушение на убийство Гандзюк в Херсоне - раскрыто, несмотря на ошибку на первом этапе, 5 подозреваемых включительно с организатором - под стражей, заказчиков продолжает искать полиция и СБУ, которая ведет отдельное производство именно по поиску заказчиков преступления;

- покушение на убийство Козьмы и Кузаконя в Одессе - раскрыто, 3 подозреваемых - под стражей, следствие продолжается;

- покушение на убийство Михайлика в Одессе - раскрыто, 3 подозреваемых со вчерашнего - под стражей, следствие и поиск заказчиков продолжается.

UPD Конечно, четыре из этих пяти преступлений пока не раскрыты полностью, когда все подозреваемые задержаны, процессуально стали обвиняемыми и производства передаются в суд. Также их вину надо еще доказать в суде. И не факт, что эта вина будет доказана. Но Национальная полиция Украина расследует и не стоит на месте. Считать, что это происходит ТОЛЬКО потому, что активисты поднимают ажиотаж, что, конечно, в определенной степени подталкивает полицию работать, - так же неверно, как считать, что Земля вращается под воздействием инерции от движения людей, которые по ней ходят".

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