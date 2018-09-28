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Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Политика Украины
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Все про:МВД (7629) нападение (1599) расследование (2350) Шевченко Артем (144)

 Раскрыты особо тяжкие преступления, совершенные в отношении активистов в 2018 году, - МВД

Министерство внутренних дел Украины заявляет, что многие из громких преступления в отношении активистов, которые произошли в 2018 году, уже раскрыты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом директор Департамента коммуникации МВД Артем Шевченко написал на странице в Facebook. Приводим его текст полностью. 

"Вчера выдерживали паузу, потому что ждали решений суда относительно мер пресечения подозреваемым в нападениях на Михайлика и Устименко в Одессе. Итак, особо тяжкие преступления, совершенные в отношении активистов в 2018 году:

- убийство Ноздровской на Киевщине - полностью раскрыто, подозреваемый уже стал обвиняемым и даже подсудимым, заказной характер преступления не установлен;

- покушение на убийство Устименко в Одессе - раскрыто, 2 подозреваемых со вчера - под стражей, следствие продолжается;

- убийство Олешко "Сармата" в Бердянске - раскрыто по горячим следам, 5 подозреваемых - под стражей с момента совершения преступления, исполнитель дал показания о заказчике, он установлен и его ищут;

- покушение на убийство Гандзюк в Херсоне - раскрыто, несмотря на ошибку на первом этапе, 5 подозреваемых включительно с организатором - под стражей, заказчиков продолжает искать полиция и СБУ, которая ведет отдельное производство именно по поиску заказчиков преступления;

- покушение на убийство Козьмы и Кузаконя в Одессе - раскрыто, 3 подозреваемых - под стражей, следствие продолжается;

- покушение на убийство Михайлика в Одессе - раскрыто, 3 подозреваемых со вчерашнего - под стражей, следствие и поиск заказчиков продолжается.

Раскрыты особо тяжкие преступления, совершенные в отношении активистов в 2018 году, - МВД 01

UPD Конечно, четыре из этих пяти преступлений пока не раскрыты полностью, когда все подозреваемые задержаны, процессуально стали обвиняемыми и производства передаются в суд. Также их вину надо еще доказать в суде. И не факт, что эта вина будет доказана. Но Национальная полиция Украина расследует и не стоит на месте. Считать, что это происходит ТОЛЬКО потому, что активисты поднимают ажиотаж, что, конечно, в определенной степени подталкивает полицию работать, - так же неверно, как считать, что Земля вращается под воздействием инерции от движения людей, которые по ней ходят".

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Источник: https://censor.net.ua/n3088554
 
 
 Топ комментарии
 
Лазаренко на суде в Америке доказал,что Кучма украл больше его на 160 лимонов,и организовал Мафию на государственном уровне,что СБУ то ему подарки камазами возило,так он еще умудрился с кумом Окурка кремлевского на переговоры в Минск ездить....Жесть!
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Странно как-то всё очень, и противно становится от "перемог" уродов луценок и его товаришив.......
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порохоботи -це ригня. спалилась одна крва
Особливо тяжкі злочини, вчинені щодо активістів у 2018 році, розкрито, - МВС - Цензор.НЕТ 4193
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Ага, не только работать "не пробовали", а ещё не пробовали ни одной собачьей будки "построить"!

Мрази, какие мрази соевоголовые.....
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Это ты про Ноздровскую куму рыгов?
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В 2014 году Ноздровская работала помощницей нардепа Татьяны Черновол, причем не за деньги, а "на общественных началах". На тот момент у Черновол было 29 помощников, из которых две трети работали на окладе.
А в 2015 году, когда весь Киев оккупировала политическая реклама кандидата Сергея Думчева, Ноздровская была не только помощницей кандидата, но и его и доверенным лицом. Как и в работе с нардепом, здесь Ирина проходила как "временно не работающая".- Ира была невероятно талантливым и активным человеком - рассказывает, адвокат Андрей Мамалыга. - Вместе со мной она участвовала в освобождении бойцов батальона "Айдар".
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Так что Ноздровская была на другой стороне баррикад.
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... а совершенные активистами - покрыты!
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з точки зору МВС - слідство продовжується та заказчика шукають, означає злочин розкрит... козли.
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А кто всё же заказал Гонгадзе,не Кучма-Крестный Отец Украинской Мафии...?
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Странно как-то всё очень, и противно становится от "перемог" уродов луценок и его товаришив.......
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А у них реально Жыты па Новаму. Всё пучком уже как 4.5 года...и ещё хотят лет 5 обворовывать и властвовать.
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Лазаренко на суде в Америке доказал,что Кучма украл больше его на 160 лимонов,и организовал Мафию на государственном уровне,что СБУ то ему подарки камазами возило,так он еще умудрился с кумом Окурка кремлевского на переговоры в Минск ездить....Жесть!
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Раскрыто?...Ну теперь понятно,кто заказчик....на самих себя вышли.
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С таким же успехом в этот галимый "коллаж" смело можно добавить фото Гонгадзе.... Тоже ведь как "розкрыто"! Особливо тяжкі злочини, вчинені щодо активістів у 2018 році, розкрито, - МВС - Цензор.НЕТ 2963
И да, взять ту же Ноздровскую. А что, нашли/доказали/осудили/посадили других соучастников убийства, которые вместе с дедом тащили труп? Или если старый п*рдун взял всю вину на себя (и свою, и чужую), то и ладно? Можно смело ставить галочку, что "злочин розкрыто"? Особливо тяжкі злочини, вчинені щодо активістів у 2018 році, розкрито, - МВС - Цензор.НЕТ 9823
И ещё. В нашей стране от РОЗКРИТО до ПОКАРАНО- ПРОПАСТЬ!!!
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Настоящие заказчики всегда в Тени Кремлевских Звезд,скрыты Дымом Титана....!
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А дела на них открыты? Если уж достать невозможно. Или первую ланку для народного ока ТИПА наказали, а дальше- трава не расти?
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Шавки прокремлевские! Гав-Гав! Особливо тяжкі злочини, вчинені щодо активістів у 2018 році, розкрито, - МВС - Цензор.НЕТ 8844 Я фигею клава. За шо вам деньги кремлебл"ди платит недоросия? калашникові, мальфарі, и прочая нечесть ползующая по всем веткам. Одно и тоже во всех постах - все плохо. я даже не сочувствую вам, что у вас все плохо. Ну конечно, сцать в подїездах запрещают, срать на лестнице так же, бо, жо"у порвут, вот ві и слезлись на цензор єтим заниматься бедніе свинорусі Особливо тяжкі злочини, вчинені щодо активістів у 2018 році, розкрито, - МВС - Цензор.НЕТ 3920 Особливо тяжкі злочини, вчинені щодо активістів у 2018 році, розкрито, - МВС - Цензор.НЕТ 7049
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Срут про свою зраду под каждой новостью и когото еще ботами обзывают. Когда вы работаете ипланы?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРаскрыты особо тяжкие преступления, совершенные в отношении активистов в 2018 году, - МВД
 
 
 
 
 
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