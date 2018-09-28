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 Журналист Доброхотов, разоблачивший вместе с Bellingcat отравителей Скрипалей, ожидает, что в Москве его арестуют, - The Times

Российский журналист, стоящий за разоблачительным материалом об отравлении в Солсбери, летит сегодня обратно в Москву и ожидает, что власти его задержат.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом сообщает The Times.

Редактор сайта The Insider Роман Доброхотов сказал, что мог бы получить политическое убежище, но в Москве у него жизнь, к которой ему хотелось бы вернуться, передают журналисты Фиона Гамильтон, Бен Макинтайр и Кэтрин Филп.

По мнению Доброхотова, ему вряд ли причинят вред, но он ожидает задержания. "По его словам, его могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства из-за раскрытия информации о неудавшихся убийцах Сергея Скрипаля, опозоривших Кремль. Власти могут создать юридические проблемы или закрыть его банковский счет", - пишут авторы статьи.

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Доброхотов сказал The Times: "У меня много знакомых и друзей в Москве. Уехать из страны - это не самое простое решение".

"Я очень волнуюсь. Он очень храбрый журналист", - поделился Мориц Ракузицкий, главный сотрудник Bellingcat, занимающийся расследованиями.

Источник: https://censor.net.ua/n3088552
 
   
 Топ комментарии
 
нет. просто думает, что задержание и арест счета, это все, что с ним могут сделать. ну не посадят же его как Сенцова или Сущенко. и не убьют, как Немцова или Магнитского. опоздает в ресторан пару раз, какие проблемы?.. зато в Москве у него привычная жизнь, друзья...

прав был Лавров.
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большие проблемы начинаются с малого Журналист Доброхотов, разоблачивший вместе с Bellingcat отравителей Скрипалей, ожидает, что в Москве его арестуют, - The Times - Цензор.НЕТ 3471
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Арест,это самое малое наказание на рассее,для журналистов с оппозиции!
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В Москве - арестуют, в Англии - отравят... Куда бедному журналисту податься?
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нет. просто думает, что задержание и арест счета, это все, что с ним могут сделать. ну не посадят же его как Сенцова или Сущенко. и не убьют, как Немцова или Магнитского. опоздает в ресторан пару раз, какие проблемы?.. зато в Москве у него привычная жизнь, друзья...

прав был Лавров.
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П..ц! Смекнул солдат Петров и солдатская смекалка не подвела бывалого воина!
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нукеры хуйла могут и самолёт подорвать. как их предшественники над локерби.
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Кацапи навіть не примати.
Журналіст Доброхотов, який викрив разом з Bellingcat отруйників Скрипалів, очікує, що в Москві його заарештують, - The Times - Цензор.НЕТ 2237

"Генетіка расіянца"
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Арест, пытки, давление, шатнаж - и в результате через пару недель получим интервью с Доброхотовым вместе с главными пропагандистами Кремля, в котором он "искренне сознается" в том, что по заданию британской разведки оклеветал невинных русских туристов.
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- Венценосный журналист сидел в приемной градоначальника и, смущаясь, думал о том, как он, заикающийся настолько, что его не смогли излечить даже курсы профессора Файнштейна будет объясняться с градоначальником, человеком вспыльчивым и ничего не понимающим в газетной технике. (с)
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Инстинкт самосохранения напрочь отсутствует ???
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В феврале 2017 года The Insider (Доброхотов) передал депутату Государственной думы Наталье Поклонской документы о схеме финансирования фильма «Матильда».
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Він каже, що "его могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства из-за раскрытия информации о неудавшихся убийцах Сергея Скрипаля, опозоривших Кремль" але "ему вряд ли причинят вред"??? Відколи це шпигунам нарасії не завдають шкоди? Чи він боширову колега і має повернутися на місце служби?

Журналіст Доброхотов, який викрив разом з Bellingcat отруйників Скрипалів, очікує, що в Москві його заарештують, - The Times - Цензор.НЕТ 3653
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Рассчитывает, что если его задержат он прославится, а хуйло еще раз подтвердит свою вину...
Но...хуйло ведет другую игру расчитанную на собственного хомячка.."Я сру всем на голову, у меня длинные руки, не смешите мои искандеры для меня закон не писан...." Посему может действительно громко посадить или показательно убить как Немцова
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ну и нах-на ты туда летишь? Попроси сразу политического убежища у кого-нибудь.
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за что?!.... пидоРашка же только ЗА открытие правды!....
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЖурналист Доброхотов, разоблачивший вместе с Bellingcat отравителей Скрипалей, ожидает, что в Москве его арестуют, - The Times
 
 
 
 
 
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