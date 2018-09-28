 Журналист Доброхотов, разоблачивший вместе с Bellingcat отравителей Скрипалей, ожидает, что в Москве его арестуют, - The Times

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Инопрессу, об этом сообщает The Times.
Редактор сайта The Insider Роман Доброхотов сказал, что мог бы получить политическое убежище, но в Москве у него жизнь, к которой ему хотелось бы вернуться, передают журналисты Фиона Гамильтон, Бен Макинтайр и Кэтрин Филп.
По мнению Доброхотова, ему вряд ли причинят вред, но он ожидает задержания. "По его словам, его могут обвинить в шпионаже в пользу иностранного государства из-за раскрытия информации о неудавшихся убийцах Сергея Скрипаля, опозоривших Кремль. Власти могут создать юридические проблемы или закрыть его банковский счет", - пишут авторы статьи.
Доброхотов сказал The Times: "У меня много знакомых и друзей в Москве. Уехать из страны - это не самое простое решение".
"Я очень волнуюсь. Он очень храбрый журналист", - поделился Мориц Ракузицкий, главный сотрудник Bellingcat, занимающийся расследованиями.
прав был Лавров.
"Генетіка расіянца"
Но...хуйло ведет другую игру расчитанную на собственного хомячка.."Я сру всем на голову, у меня длинные руки, не смешите мои искандеры для меня закон не писан...." Посему может действительно громко посадить или показательно убить как Немцова