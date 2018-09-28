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 Киевские новости
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 Завтра в центре Киева перекроют движение транспорта. КАРТА

Завтра в Киеве перекроют движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением массовых мероприятий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Киевской городской государственной администрации "Крещатик".

Так, с 00:00 29 сентября (суббота) до 01:00 30 сентября (воскресенье) в рамках проведения массовых мероприятий перекрывается движение транспорта:

- по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого

- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской

- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушкинской

Завтра в центре Киева перекроют движение транспорта 01

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В это же время будет ограничено движение в прилегающих кварталах:

- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00)

- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с с 06:30 до 17:00)

Также с 11:30 до 17:00 29 сентября (в субботу) будет дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади, а также улица Михайловская на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.

Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа к Центральному железнодорожному вокзалу железнодорожной станции "Киев-Пассажирский".

Источник: https://censor.net.ua/n3088551
 
 
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В стопіццотий раз будуть зносити владу.))
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В стопіццотий раз будуть зносити владу.))
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5 копійок - ок.., хоть кто то отозвался....

Ну что же дело хорошее - когда нибудь количество перейдет в качество...
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Во лафа киянам. Постійно якісь події, аж завидки беруть.(сарказм)
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5 копійок - эй, прохожий! - хоть ты ответь..., а что за мероприятия?

По ходу я только один не знаю.... Завтра в центрі Києва перекриють рух транспорту - Цензор.НЕТ 9953
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиЗавтра в центре Киева перекроют движение транспорта. КАРТА
 
 
 
 
 
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