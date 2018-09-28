 Завтра в центре Киева перекроют движение транспорта. КАРТА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает газета Киевской городской государственной администрации "Крещатик".
Так, с 00:00 29 сентября (суббота) до 01:00 30 сентября (воскресенье) в рамках проведения массовых мероприятий перекрывается движение транспорта:
- по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого
- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской
- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушкинской
В это же время будет ограничено движение в прилегающих кварталах:
- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00)
- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с с 06:30 до 17:00)
Также с 11:30 до 17:00 29 сентября (в субботу) будет дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Незалежности до Европейской площади, а также улица Михайловская на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.
Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа к Центральному железнодорожному вокзалу железнодорожной станции "Киев-Пассажирский".
Кто и что будет?
Ну что же дело хорошее - когда нибудь количество перейдет в качество...
По ходу я только один не знаю....