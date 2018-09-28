 Незаконные "выборы" в ОРДЛО подорвут выполнение Минских договоренностей, - постпред Украины Прокопчук на заседании ОБСЕ

Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время очередного заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 27 сентября, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодняшнее обсуждение проходит после объявления Москвой и российскими оккупационными администрациями в Донецке и Луганске планов провести незаконные так называемые выборы в оккупированных районах Донбасса. Это будет нарушением Россией своих обязательств в рамках Минских договоренностей и серьезно подорвет их дальнейшее выполнение", - заявил дипломат.

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Прокопчук напомнил, что Минские договоренности, одной из сторон которых является Россия, четко определяют проведение местных выборов на Донбассе в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ/БДИПЧ, а также под наблюдением ОБСЕ.

"Если эти, так называемые выборы, состоятся, то Россия таким образом продемонстрирует пренебрежение к своим обязательствам, взятым в Минске. Это "шоу" само по себе будет юридически недействительным и ничтожным, без всякого признания со стороны Украины или международного сообщества", - подчеркнул украинский дипломат.

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Как сообщалось, 7 сентября наемники РФ на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября "выборы", на которых будут выбирать как главарей "ЛНР" и "ДНР", так и "депутатов". Европейская служба внешней деятельности 22 сентября заявила, что объявление о проведении "выборов" в "Л/ДНР" противоречит Минским договоренностям. В заявлении подчеркивалось на необходимости избежания всех шагов, которые мешали бы имплементации Минских договоренностей. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер 24 сентября заявил, что о выборах на территории ОРДЛО может идти речь только после гарантирования безопасности в этих районах.