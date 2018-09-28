EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Общество
  482  2
Материалы по теме:
Все про:аэропорт (1146) Луганск (2963) ОБСЕ (3318) наемники РФ (625)

 Наемники РФ обустроили стрельбище на аэродроме в оккупированном Луганске, - ОБСЕ

По данным ОБСЕ, на аэродроме на юго‑восточной окраине Луганска находится недавно обустроенное стрельбище террористов.

Мини-беспилотник ОБСЕ зафиксировал бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БТС-4A), БРДМ-2 и два плавучих транспортера (ПТС-2) на территории объекта во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"На аэродроме на юго‑восточной окраине Луганска тот же БПЛА обнаружил недавно выровненное поле, вокруг которого были возведены бермы. По оценке, это было недавно обустроенное стрельбище, являющееся частью полигона (в пределах зоны безопасности)", - отметили в пресс-службе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За неделю ОБСЕ зафиксировало 3,3 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

На расстоянии примерно 100 м к юго‑востоку от стрельбища БПЛА СММ также зафиксировал мужчину, который, по оценке ОБСЕ, был членом незаконных вооруженных формирований.

Источник: https://censor.net.ua/n3088546
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Та хай там один одного пошмаляють. Я б їм туди ще водяри у подарунок закинула, щоб вже напевно.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбществоНаемники РФ обустроили стрельбище на аэродроме в оккупированном Луганске, - ОБСЕ
 
 
 
 
 
 вверх