 Наемники РФ обустроили стрельбище на аэродроме в оккупированном Луганске, - ОБСЕ

Мини-беспилотник ОБСЕ зафиксировал бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БТС-4A), БРДМ-2 и два плавучих транспортера (ПТС-2) на территории объекта во временно оккупированном Луганске. Об этом сообщает пресс-служба миссии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"На аэродроме на юго‑восточной окраине Луганска тот же БПЛА обнаружил недавно выровненное поле, вокруг которого были возведены бермы. По оценке, это было недавно обустроенное стрельбище, являющееся частью полигона (в пределах зоны безопасности)", - отметили в пресс-службе.

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На расстоянии примерно 100 м к юго‑востоку от стрельбища БПЛА СММ также зафиксировал мужчину, который, по оценке ОБСЕ, был членом незаконных вооруженных формирований.