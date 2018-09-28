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 Политика Украины
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Все про:Луганщина (3901) приговор (684) сепаратизм (11130)

 Депутату местного совета на Луганщине грозит до 10 лет за организацию "референдума" за "самостоятельность "ЛНР"", - прокуратура

Прокуратура Луганской области сообщила о подозрении в содействии и организации псевдореферендума весной 2014 года в г.Золотое депутату одного из городских советов Попаснянского района области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области

"27.09.2018 прокурор Луганской области сообщил о подозрении депутату одного из городских советов Попаснянского района в совершении умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч.2 ст.110 УК Украины)", - сказано в сообщении.

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Правоохранители установили, что в мае 2014 женщина-депутат обеспечила проведение на территории г.Золотое "референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности "ЛНР" с целью изменения существующей границы и территориальной целостности Украины. Кроме того, она нашла членов так называемой "избирательной комиссии" для участия в проведении незаконного голосования, контролировала выдачу бюллетеней и процесс подсчета результатов "волеизъявления".

Согласно УК Украины, за совершение инкриминируемого преступления депутату грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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Источник: https://censor.net.ua/n3088544
 
 
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"Довереному лицу путена" вон так же суровый приговор впаяли.
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У нас в Краматорске организаторов и "членов комиссии" референдума уже поосвобождали по программе "тебе чекають дома", а у остальных уже условные срока поистекали. А там только поймали?
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Я
плакалЬ..
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https://www.youtube.com/watch?v=2iO2pZkknSE
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Так вам КРОВАВЫМ АФЕРЮГАМ луГАНЛОНии надо !
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Им видите ЯЗЫКОМ пользоваться ЗАПРЕЩАЛИ,,,,
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.А по правде ,
захотели на халяву росснефте-зарплаты ??
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ПОССОРИЛИ НАРОДЫ !
ПОДСТАВИЛИ РОССИЮ ПОД САНКЦЫИ И Т Д,
САМИ ВИНОВАТЫ, А теперь НОЮТ !!
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Грозит?Получив десятку он должен плакать от счастья,что так повезло,и не дали 20-25 или пожизненное.
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Всех остальных отпустили. Так, что при этой власти ни чего ему не грозит.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДепутату местного совета на Луганщине грозит до 10 лет за организацию "референдума" за "самостоятельность "ЛНР"", - прокуратура
 
 
 
 
 
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