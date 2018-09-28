 Депутату местного совета на Луганщине грозит до 10 лет за организацию "референдума" за "самостоятельность "ЛНР"", - прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Луганской области

"27.09.2018 прокурор Луганской области сообщил о подозрении депутату одного из городских советов Попаснянского района в совершении умышленных действий, направленных на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины (ч.2 ст.110 УК Украины)", - сказано в сообщении.

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Правоохранители установили, что в мае 2014 женщина-депутат обеспечила проведение на территории г.Золотое "референдума по поддержке акта о государственной самостоятельности "ЛНР" с целью изменения существующей границы и территориальной целостности Украины. Кроме того, она нашла членов так называемой "избирательной комиссии" для участия в проведении незаконного голосования, контролировала выдачу бюллетеней и процесс подсчета результатов "волеизъявления".

Согласно УК Украины, за совершение инкриминируемого преступления депутату грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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