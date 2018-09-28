EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  296  5
Все про:НАТО (6014) Варшава (110)

 Военный комитет НАТО проведет трехдневное заседание в Варшаве

Трехдневное заседание Военного комитета НАТО открывается в пятницу в Варшаве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об сообщает "Укринформ".

Делегаты стран Североатлантического альянса обсудят вопрос проведения учений, готовности войск, модернизации и сотрудничества с международными организациями.

Во время встречи в Варшаве будет избран следующий генеральный директор Международного военного штаба НАТО, который займет эту должность в 2019 году.

Мероприятие пройдет в рамках 100-летия создания Генштаба польской армии и 100-летия восстановления независимости РП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина является де-факто восточным флангом НАТО", - Порошенко

Военный комитет НАТО является высшим военным органом Организации, в который входят министры обороны 29-ти стран-членов Альянса. Задачей комитета является превращение политических инструкций в военные решения. Ежегодно комитет встречается трижды: два раза - в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, и один раз - в одной из выбранных столиц стран Альянса.

Источник: https://censor.net.ua/n3088540
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Военный комитет НАТО проведет трехдневное заседание в Варшаве - Цензор.НЕТ 3804

хочу новостей про петра алексеича
пятница как никак
а темы скучные какие то
 показать весь комментарий
 
А шо случилось? Невже знову комусь будуть відрубувати руки?
 показать весь комментарий
 
А шо случилось? Невже треба виразить чергову озабочєнность?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВоенный комитет НАТО проведет трехдневное заседание в Варшаве
 
 
 
 
 
 вверх