 Йованович поздравила НАБУ с 3-летием: США вместе с вами. Успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины. ФОТОрепортаж

США поддерживают деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявила посол США в Украине Мари Йованович по случаю третьей годовщины создания бюро. Об этом сообщается на сайте американского посольства в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита, приуроченного к третьей годовщине создания НАБУ, посол Йованович обозначила как достижения, так и проблемы, с которыми столкнулось Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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"НАБУ по-настоящему находится на передовой линии борьбы с коррупцией в Украине, НАБУ на передовой создания новой Украины, и мы понимаем, что это не легкое место работы. ... В течение всего нескольких лет у вас были большие "победы", из которых 155 досудебных расследований готовы к открытию уголовного дела - некоторые из этих дел были очень резонансными. По моему мнению эти успехи особенно важны, учитывая сложность дел и очень тяжелую среду, в которой вы работаете, в которой находится НАБУ. И мне не нужно кому-нибудь из вас рассказывать, что в борьбе с коррупцией также были некоторые разочарования. Однако эти сложности делают работу, которую вы здесь делаете, еще более важной. Вы ведет дела против некоторых мощных и некоторых наиболее коррумпированных лиц в этой стране. Мы осознаем под каким давлением вы находитесь, а иногда это не просто давление, а реальная опасность. ... Всем известно, что НАБУ и САП - это новые институты, им только три года. Вспомните, какими вы были, когда вам было три года. Иногда возникают "трудности роста", нужно научиться делать те или иные вещи, как их делать лучше, как делать так, чтобы все проходило без помех, как в НАБУ, так и во взаимодействии с другими организациями. В США мы называем это управлять самолетом, пока вы его все еще строите. Это нелегко. ... США вместе с вами в этом важном борьбе с коррупцией, мы вместе со всеми украинцами в этой борьбе с коррупцией. Мы верим, что успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины", - заявила Йованович.

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