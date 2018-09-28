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 Йованович поздравила НАБУ с 3-летием: США вместе с вами. Успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины. ФОТОрепортаж

Посол США в Украине Мари Йованович отметила, что Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет дела против самых мощных и коррумпированных лиц страны.

США поддерживают деятельность Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), заявила посол США в Украине Мари Йованович по случаю третьей годовщины создания бюро. Об этом сообщается на сайте американского посольства в Киеве, передает Цензор.НЕТ.

Во время визита, приуроченного к третьей годовщине создания НАБУ, посол Йованович обозначила как достижения, так и проблемы, с которыми столкнулось Национальное антикоррупционное бюро Украины.

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"НАБУ по-настоящему находится на передовой линии борьбы с коррупцией в Украине, НАБУ на передовой создания новой Украины, и мы понимаем, что это не легкое место работы. ... В течение всего нескольких лет у вас были большие "победы", из которых 155 досудебных расследований готовы к открытию уголовного дела - некоторые из этих дел были очень резонансными. По моему мнению эти успехи особенно важны, учитывая сложность дел и очень тяжелую среду, в которой вы работаете, в которой находится НАБУ. И мне не нужно кому-нибудь из вас рассказывать, что в борьбе с коррупцией также были некоторые разочарования. Однако эти сложности делают работу, которую вы здесь делаете, еще более важной. Вы ведет дела против некоторых мощных и некоторых наиболее коррумпированных лиц в этой стране. Мы осознаем под каким давлением вы находитесь, а иногда это не просто давление, а реальная опасность. ... Всем известно, что НАБУ и САП - это новые институты, им только три года. Вспомните, какими вы были, когда вам было три года. Иногда возникают "трудности роста", нужно научиться делать те или иные вещи, как их делать лучше, как делать так, чтобы все проходило без помех, как в НАБУ, так и во взаимодействии с другими организациями. В США мы называем это управлять самолетом, пока вы его все еще строите. Это нелегко. ... США вместе с вами в этом важном борьбе с коррупцией, мы вместе со всеми украинцами в этой борьбе с коррупцией. Мы верим, что успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины", - заявила Йованович.

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Йованович поздравила НАБУ с 3-летием: США вместе с вами. Успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины 01
Йованович поздравила НАБУ с 3-летием: США вместе с вами. Успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины 02
Йованович поздравила НАБУ с 3-летием: США вместе с вами. Успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины 03

Источник: https://censor.net.ua/n3088537
 
   
 Топ комментарии
 
3 года - результатов 0,0!!!)))))
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Вот если бы им носки купили не по четыреста, а по восемьсот гривен, результат был бы в два раза круче, а так звиняйте....
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Насиров, Мартыненко, Павловский.....не тупите гражданин. Это Банкобая обсирается....
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а как не переживать когда АП взяло Сытника "за жабры" ещё за проделки незаконные во времена прокурорские. ПАП Сытник очень даже выгоден, а эти ночные поездки в Козин после которых Гонтаревой дело закрыли, по Кононенко тоже ничего.
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И сами набушники далеко не идеальны и саботаж прокурорский и судейский имеет место быть.
Какие могут быть результаты, если большая часть дел НАБУ лежит в судах без движения, а в тех, где есть движение, судьи цепляются за любые зацепки для оправдания коррупционеров.
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согласен..ну одного???..однюсенького!?, вот что б носки за 20 тысяч оправдать перед американским народом!???)))зы Овощь показательно порол..Вону, Югика, Чайку хотя бы...тут же стрелочника и того не посадили....
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Бес судов посадить никого не возможно в принципе.
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полно судов, подвластных власти (извиняюсь за каламбур)
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Власти - да, но кто у нас власть? Те же люди системы, живущие по воровским понятиям "круговой поруки"
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на передовой линии))
где то заплакал розенблат))
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Самым "мощным" Розенблат был, и то облажались по полной.
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Насиров, Мартыненко, Павловский.....не тупите гражданин. Это Банкобая обсирается....
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о каких таких успехах ей нашептали, чтобы поверила?
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нууу, если сытники будут по вечерам заскакивать на банковую чарочку перепустить с гавнокомандующим, то тот "самолет" о котором ты поешь, йованович, до конца мира не взлетит. Тут тебе Украина, детка
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Вот если бы им носки купили не по четыреста, а по восемьсот гривен, результат был бы в два раза круче, а так звиняйте....
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а из бюджета Украины тогда на что деньги идут?...на костюмы по 5 тыщ или на ноу-хау от НАБУ - мониторинг соцсетей))
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На зарплаты с премиями Луценко по 300 и более тыш в месяц, а его некоторые замы и по почти 500....Холодницкому отпускных пол ляма и 45 дней отдыха...перетрудилось.....ГПУ воо бще Супермаркет по продаже уголовных дел. А НАБУ финансирется США...руки у Банковой коротки, вот и типа аудиторов набрали карманных и требуют скорейшего аудита. Боятся упыри...........
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Ночной визит в частный дом президента Украины Петра Порошенко был связан с принятием закона об Антикоррупционном суде и не повлиял на работу НАБУ.
Об этом в эфире Громадського заявил директор НАБУ Артем Сытник, информирует Цензор.НЕТ.Источник: https://censor.net.ua/n3080677 Йованович поздравила НАБУ с 3-летием: США вместе с вами. Успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины - Цензор.НЕТ 3510 Йованович поздравила НАБУ с 3-летием: США вместе с вами. Успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины - Цензор.НЕТ 3510 независимые, такие независимые, ахах
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Папочки на корупционеров ОПГ Офшоренка и антиНародного наполняются. Всему своё время. А толку сейчас в суд который под Офшоренко? Да и Холодницкий генерал в 30 лет (с барского плеча Парошенко) всё разваливает и топит....
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Граждане сомневающиеся. Вы хотите сказать что США и посол не знают реальной картины в Украине. И что они тупят, когда такое заявляют? Почему не похвалили НАЗК саботажников, Прокуратуру коррумпированную .....?
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Роман Рябчук‏ @ryabtchuk_roman 1 ч.1 час назад

Врёт, как дышит, а дышит часто... Год назад Петро Лексеич пообещал канадской журналистке, за две недели запустить антикоррупционную систему в украинских судах. И вот что могут думать в мире о стране, президент которой доказывает, что он патологический лжец
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А чему тут радоваться, за эти три года на НАБУ из бюджета было потрачено более 2 млрд. грн., а в бюджет они вернули какие то "копейки", вот и получаем нулевой КПД. Превратили борьбу с коррупцией в прибыльный бизнес, не более(
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очень приятно, я Павел))) Или у нас в стране, кто высказывает свое мнение, то сразу порохобот? Вот я не понял только вы из чьих будите, раз под флагом США, то наверное набубот? А то что у Бюро нулевой КПД это факт, и то что деньги зарабатывают на борьбе с коррупцией, то же факт, чего только стоит закрытое дело по Артемсоль, на котором Сытник и Углава "наварились" на 500 тыс.))
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Просто по темникам и методичке шпаришь. Своё мнение? Смешной ты......
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а с чем поздравлять то? уже и "золотые" носки износились, а результата как не было, так и нет.
и это при том, что каждый год из этих трех лет из бюджета выбрасывалось на финансирование НАеБУ почти миллиард гривен.
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сап проти набу, то прокулол проти сша..
рахунок рівний. ніч'я.
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Ага, Луцыфера и визы в США лишили....а это только для преступников и коррупционеров практикуется.
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а вот Пашку не лишили, запустили и осудили, ну не за бесплатно конешно)))...
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Павлик по сравнению с Нынешними корупционерами просто мальчик в коротеньких штанишках с карамелькой во рту. Йованович привітала НАБУ з 3-річчям: США разом із вами. Успіх вашої місії надзвичайно важливий для побудови нової України - Цензор.НЕТ 2826
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Какой успех миссии? Или она считает, что если Сытник закрыл одно единственное дело - Лещенко и квартиры, то это уже успех? Не думаю, что только для этого Бюро создавалось
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Куча дел в производстве и на выходе.....Ждут своего времени. А по Лещенко и дела то НЕ было! Меньше ТВ каналы порошенко смотрите и его карманных политологов и журналистов. Банковая очень даже боится НАБУ, вот и мочат........
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Кто ж боится НАБУ? Петр Алексеевич, который регулярно встречается с Сыником ночью в неформальной обстановке? Не смешите мои носки.
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Вы конечно более информированы чем Йованович...Смешно...США просто так ни цента не потратит.
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Цікаво що по американськи успіх...може в них навпаки?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЙованович поздравила НАБУ с 3-летием: США вместе с вами. Успех вашей миссии чрезвычайно важен для построения новой Украины. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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