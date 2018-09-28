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 Террорист Гиркин о деле "Боширова": "Или президент РФ соврал, или его подставили"

Относительно личности отравителя Скрипаля Боширова-Чепиги президент РФ Владимир Путин или соврал, или его нагло подставили недобросовестные чиновники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в соцсети написал бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков). Приводим его текст полностью.

"Вот не было у меня никакого желания "копаться в новичке".

Но, раз уж кремлевские дебилы (тут даже изящный термин "наногениальность" не подходит - звучит слишком слабо) решились "с фактами на руках" опровергать обвинения, на которые любое уважающее себя государство отвечало (и отвечает поныне) только презрительным "Нет! И больше никаких комментариев!" - то закономерно ("Эль-Мюрид" совершенно правильно отметил - его приоритет) продолжать дальше.

То есть - если Боширов - это не Чепига, то предъявить Чепигу и Боширова вдвоем и публично посрамить оппонентов - это "раз плюнуть". - Ведь если "гражданский Боширов" так охотно откликнулся на призыв Наногения, то полковник Чепига тем более отказать не может - ему достаточно приказа верховного главнокомандующего.

А если Боширов - все-же "полностью идентичен" Чепиге, то... то тогда, получается, есть всего два варианта:
- президент РФ соврал
- президента РФ нагло подставили недобросовестные чиновники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ типично отреагировали на публикацию данных о настоящем имени Боширова: "Новый вброс"

Первый случай мы не допускаем в принципе (наш президент вообще никогда не говорит правду, поэтому понятия "ложь" и "враньё" к нему неприменимы - он не знает, что это такое).

А во втором случае.... в любом сколько-нибудь нормальном государстве уже следовали бы отставки высших чиновников (до министра обороны включительно), а то и "волна загадочных самоубийств" по разным "аквариумам-террариумам" прокатилась-бы... Но это в нормальном государстве.
А во всем мире, с изумлением наблюдающем (словами Булгакова): "сеанс черной магии с ее последующим полным разоблачением", РФ вообще уже государством скоро перестанут считать. Впрочем, их трудно осуждать за это, - уже слишком много не только субъективных, но и объективных предпосылок распада государства с превращением его в какой-то "змеиный клубок" мафиозных кланов......"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мэй с трибуны ООН обвинила Россию в бесцеремонном нарушении ряда международных норм

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088536
 
   
 Топ комментарии
 
Царь-батюшка хороший, то всё бояре виноваты... (с)
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есть мнение в узких кругах, что бывшего начальника ГРУ МО РФ Сергуна, просто казнили в Мацкве за провал операции "Новороссия"... Путен был в бешенстве от бездарной работы ГРУ, и от неосуществившихся планов по развалу Украины..
похожая участь ожидает и нынешнего начальника ГРУ Коробова, за позорный провал в деле Скрипалей - "Новичка".. Путен теперь выглядит тупым мокшанским дебилом...
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Царь-батюшка хороший, то всё бояре виноваты... (с)
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"наш президент вообще никогда не говорит правду, поэтому понятия "ложь" и "враньё" к нему неприменимы - он не знает, что это такое"

Если это не ошибка цитирования, и уссатый спецом так написал вместо "вообще никогда не говорит НЕправду", то он прямо говорит, что путен - патологический лжец и подлец.
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Гиркин не оговорился. Он давно и методично поливает говном Пупкина за то что тот не дал команду в 2014 по полной окупации Украины. То же самое делает и его дружок Эль-Мюрид на своем канале. Там вообще пособирались все самые упоротые на подобии Михаила Леонтьева.
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Аполитично рассуждаешь, клянусь, честное слово! Не понимаешь политической ситуации. (с) Терорист Гіркін про справу "Боширова": "Або президент РФ збрехав, або його підставили" - Цензор.НЕТ 6154

Если бы это так было, то Дыркина вместе с Мюридкой даже "Новичком" смазывать не стали бы. Их бы просто не нашли, уже на следующий день. Ребятки задание выполняют. А задание у них очень простое, демонстрируя свое "органическое невосприятие Наногения" отмазать )(уйла от Даунбаса. Типа мы вЯликие поцреоты это сами заколотили, а оно, )(уйло, нам даже не помогло. Некоторые на эту удочку даже ведутся. А кое кому это даже выгодно. Например в случае МН17 стрелки с )(уйла на Дыркина перебить пытаются. Вот поэтому Дыркин ещё живой и может мести помелом, что ему вздумается.
Терорист Гіркін про справу "Боширова": "Або президент РФ збрехав, або його підставили" - Цензор.НЕТ 1111
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Т.е вооот этот ватник с сумасбродной империей в голове до сих пор думает, что его презик не врет????
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тут все простіше - сірі, обмежені люди не розуміють, що таке сарказм
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сарказм в исполнении психа и имперского маньяка (т.е. заведомо придурка) не так просто распознать. плюс удивительно грязные тексты от Цензора. не?
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сарказм є сарказм, навіть у виконанні штопаного виробу №2
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от шо есть то есть. вообще почти всем требуется обьяснять, где стёб, где сарказм, ..... все пороглатывается без малейшего критического подхода ((
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Одно другому тоже не мешает, тем более, что пуйло еще тот лгун...
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Боже, даже Гиркин верит в плохих бояр, как все печально.
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Хуйлу врать, как дурному с горы катиться. Здесь они с Порошенко два сапога пара. Правда, Порошенко хоть извиняется, а от Хуйла извинений не дождешься.
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все просто как 2+2
Хуило он и в Африке ХУИЛО))))
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башні) крембля)) воюють/показово-бьються між собою, по вказівці хуйла?! Террорист Гиркин о деле "Боширова": "Или президент РФ соврал, или его подставили" - Цензор.НЕТ 7442
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Гіркінд має поведінку наполеона, тому його потрібно або в психушку, або відлупцювати за все горе, яке він приніс людям.
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есть мнение в узких кругах, что бывшего начальника ГРУ МО РФ Сергуна, просто казнили в Мацкве за провал операции "Новороссия"... Путен был в бешенстве от бездарной работы ГРУ, и от неосуществившихся планов по развалу Украины..
похожая участь ожидает и нынешнего начальника ГРУ Коробова, за позорный провал в деле Скрипалей - "Новичка".. Путен теперь выглядит тупым мокшанским дебилом...
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Якщо вже Хуйла навіть він поносить...
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...и ведь верно, если бы "боширов" и "чепига" были бы два разных человека, то , что было бы проще - предъявить их одновременно и посрамить британцев...однако же нет))))))))))))... или срочно делают кого-нибудь на роль "чепиги" и предъявят позже?
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срочно делают кому-то пластическую операцию... а он не хочет... его держат 5 человек.... время надо, чтоб швы и гематомы пришли в удобоваримый вид.... Терорист Гіркін про справу "Боширова": "Або президент РФ збрехав, або його підставили" - Цензор.НЕТ 186
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на ихних политсвинарниках уже постепенно сливают воду, но матюкают "аквариум" за очень топорную "работу". ну а про людские жизни,то конечно не в счет.
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Дыркин правильно мыслит. Если начнет лизать х-лу, может оказаться очередной "жертвой киевской хунты". Единственный шанс еще сколько-нибудь прожить для него - оставаться на виду, понемногу подсирая хозяину. Не слишком много, чтобы не разозлить, но и не слишком мало, чтобы в случае чего ответ на вопрос "кому выгодно? " казался очевидным.
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наш президент вообще никогда не говорит правду, поэтому понятия "ложь" и "враньё" к нему неприменимы - он не знает, что это такое

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Дыркину ли не знать, что хуйло сбрехало как всегда.
Минимум дважды чепигу представляли хуйлу - на выпуске из "консерватории" и при вручении хероя рф.
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Первый случай мы не допускаем в принципе (наш президент вообще никогда не говорит правду, поэтому понятия "ложь" и "враньё" к нему неприменимы - он не знает, что это такое). Источник: https://censor.net.ua/n3088536\\\\\\\\\\\\\\\\\

А во втором случае.... в любом сколько-нибудь нормальном государстве уже следовали бы отставки высших чиновников (до министра обороны включительно), а то и "волна загадочных самоубийств" по разным "аквариумам-террариумам" прокатилась-бы... Но это в нормальном государстве.
А во всем мире, с изумлением наблюдающем (словами Булгакова): "сеанс черной магии с ее последующим полным разоблачением", РФ вообще уже государством скоро перестанут считать. Впрочем, их трудно осуждать за это, - уже слишком много не только субъективных, но и объективных предпосылок распада государства с превращением его в какой-то "змеиный клубок" мафиозных кланов......" Источник: https://censor.net.ua/n3088536

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

И некоторые смердят: почему он еще не убит нашими спецарями?
Да его охранять вообще-то надо! Хотя парадокс - оппозиция разогнана или на кладбище за гораздо менее резкие вещи, чем кукарекает Гиркин...

Загадка прям. Так опускать карликов и быть на России... Только если это воплощение сцарька-тряпкотерпца(бежит к иконе Коли второго и оплевывает), коего там любят ибо пострадал за то что мало мочил быдло.
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А что собственно нового сказал Гиркин. Подтвердил уже прошедшую в СМИ информацию,
только и всего.
Если делать выводы не по словам ,а по действиям,то ,что бы ни пел против путина
Гиркин, он есть и остаётся российским офицером возглавившим начало российской
агрессии на Донбассе,можно сказать её,агрессии,зловещий символ. Он не может быть
в оппозиции к путину , Гиркин -спец.проект кремля,и его повизгивания не выходят за
рамки его очередной роли .
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Подтвердил уже прошедшую в СМИ информацию\\\\\\

эта информация, подтвержденная Гиркиным = очередное доказательство от очевидца/исполнителя. и ее ценность из-под клавиатуры Гиркина(и его интервью) - бесценна.
Ты бы попробовал выудить такие откровения у Шойгу? Терорист Гіркін про справу "Боширова": "Або президент РФ збрехав, або його підставили" - Цензор.НЕТ 1363
Скатертью и билет в одну сторону. А тут мы имеем шикарные "пруфы" от реального деятеля, так что пусть и дальше базарит. Мы ему, если захватим, дадим комфортную камеру и все удобства как норвеги Брейвику.
Странно только то что его не завалили еще. Ну и плюс - христанутые должны знать: "ни один волос не упадет с башки раба мОего ...." и т.д.
Так что - или трусы, или "крестик", "уважаемые".
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этого "эксперда" не читаю...
(мне не интересны его умозаключения)
с*ка с кровавыми руками... еще и умничает...подонок!
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Что-то гирки многовато. Исповедуется перед смертью?
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он исповедуется уже года три и ничего... кацапов за репосты садят, а гиркина как будто и нет совсем - значит он кому то еще сильно нужен... раз так берегут
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Може не зовсім в тему але принаймні тема дотична - про мордорських "шпійонів".
Пам'ятаєте спроби держперевороту в Чорногорії ? Там найшли кілька "братанів" Боширова (з Тули чи Тамбова -не важливо). Так от вони перебуваючи в Сербії отримували фінансування з Мордору. А знаєте по яким каналам ? Через Вестерн-Юніон (американська компанія). А знаєте яку адресу відправника писали в переказі ? Ну звичайно штаб-квартиру російського ГРУ ! Тобто назва вулиці, номер будинку... Це не жарт. Ну схоже конспіруються "шпіони" мордорські так само як Рогозін супутники запускає.
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Жил у нас в во дворе урка сталинской закваски...так вот он рассказывал, что их начальник лагеря был в прошлом "доблестный советский разведчик" и направили его в Тегеран...Но поступила команда "всем вылететь в москву на партсобрание приуроченное к годовщине революции"...Когда он вернулся то все английские газеты написали "В Тегеран с после партийных сборов в Москве прибыла группа советских разведчиков" Терорист Гіркін про справу "Боширова": "Або президент РФ збрехав, або його підставили" - Цензор.НЕТ 4778 Их срочно вывели, и назначили на вертухайские должности в далекой Сибири
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Или президент РФ соврал, или его подставили, или....
Терорист Гіркін про справу "Боширова": "Або президент РФ збрехав, або його підставили" - Цензор.НЕТ 1824
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Гиркин умного з себе корчить, а не розуміє,що йому валить з Кацапстану потрібно, найбезпечніше в Лук'янівське СІЗО йому буде,можно десь в Індію.
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Путлер никогда не врёт, вот например он лично деонстрировал ролик с амрикими вертолётами апач в Афганистане и говорил что это российские вертолёты в Сирии) это ложь или его подставили? Скорей всего то и другое иван дурак подставил ивана дурака)
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засветить грушника они тоже не могут, даже если предположить что бОширов и Чепига разные лица.
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Фельдмаршал,походу ищет эффективность работы от мажоров на Геликах.Що накрутили,то и покуритеhttps://youtu.be/hOzZROaFk6Y Терорист Гіркін про справу "Боширова": "Або президент РФ збрехав, або його підставили" - Цензор.НЕТ 7924
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Но, раз уж кремлевские дебилы (тут даже изящный термин "наногениальность" не подходит - звучит слишком слабо) решились "с фактами на руках" опровергать обвинения, на которые любое уважающее себя государство отвечало (и отвечает поныне) только презрительным "Нет! И больше никаких комментариев!" - то закономерно ("Эль-Мюрид" совершенно правильно отметил - его приоритет) продолжать дальше.


Как оппоненты россии, так и ее сторонники сходятся во мнении, это объективная оценка, что российскую власть можно охарактеризовать как кремлевских дебилов (тут даже изящный термин "наногениальность" не подходит - звучит слишком слабо).
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путин уверял , уверяет и будет уверять , что говорил правду , только правду и ничего кроме правды , много раз ... т.е. никогда .
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или президент РФ соврал, или одно из двух...
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А що змінилось на Московії? Звичайно що збрехав. Коли путін починає брехати? Коли відкриває рота.
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Агов, на Цензорі. Там ще у "лози" запитайте що він думає про все це.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныТеррорист Гиркин о деле "Боширова": "Или президент РФ соврал, или его подставили"
 
 
 
 
 
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