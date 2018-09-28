 Террорист Гиркин о деле "Боширова": "Или президент РФ соврал, или его подставили"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в соцсети написал бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков). Приводим его текст полностью.

"Вот не было у меня никакого желания "копаться в новичке".



Но, раз уж кремлевские дебилы (тут даже изящный термин "наногениальность" не подходит - звучит слишком слабо) решились "с фактами на руках" опровергать обвинения, на которые любое уважающее себя государство отвечало (и отвечает поныне) только презрительным "Нет! И больше никаких комментариев!" - то закономерно ("Эль-Мюрид" совершенно правильно отметил - его приоритет) продолжать дальше.



То есть - если Боширов - это не Чепига, то предъявить Чепигу и Боширова вдвоем и публично посрамить оппонентов - это "раз плюнуть". - Ведь если "гражданский Боширов" так охотно откликнулся на призыв Наногения, то полковник Чепига тем более отказать не может - ему достаточно приказа верховного главнокомандующего.



А если Боширов - все-же "полностью идентичен" Чепиге, то... то тогда, получается, есть всего два варианта:

- президент РФ соврал

- президента РФ нагло подставили недобросовестные чиновники.

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Первый случай мы не допускаем в принципе (наш президент вообще никогда не говорит правду, поэтому понятия "ложь" и "враньё" к нему неприменимы - он не знает, что это такое).



А во втором случае.... в любом сколько-нибудь нормальном государстве уже следовали бы отставки высших чиновников (до министра обороны включительно), а то и "волна загадочных самоубийств" по разным "аквариумам-террариумам" прокатилась-бы... Но это в нормальном государстве.

А во всем мире, с изумлением наблюдающем (словами Булгакова): "сеанс черной магии с ее последующим полным разоблачением", РФ вообще уже государством скоро перестанут считать. Впрочем, их трудно осуждать за это, - уже слишком много не только субъективных, но и объективных предпосылок распада государства с превращением его в какой-то "змеиный клубок" мафиозных кланов......"

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Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.