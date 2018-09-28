 Террорист Гиркин о деле "Боширова": "Или президент РФ соврал, или его подставили"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в соцсети написал бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков). Приводим его текст полностью.
"Вот не было у меня никакого желания "копаться в новичке".
Но, раз уж кремлевские дебилы (тут даже изящный термин "наногениальность" не подходит - звучит слишком слабо) решились "с фактами на руках" опровергать обвинения, на которые любое уважающее себя государство отвечало (и отвечает поныне) только презрительным "Нет! И больше никаких комментариев!" - то закономерно ("Эль-Мюрид" совершенно правильно отметил - его приоритет) продолжать дальше.
То есть - если Боширов - это не Чепига, то предъявить Чепигу и Боширова вдвоем и публично посрамить оппонентов - это "раз плюнуть". - Ведь если "гражданский Боширов" так охотно откликнулся на призыв Наногения, то полковник Чепига тем более отказать не может - ему достаточно приказа верховного главнокомандующего.
А если Боширов - все-же "полностью идентичен" Чепиге, то... то тогда, получается, есть всего два варианта:
- президент РФ соврал
- президента РФ нагло подставили недобросовестные чиновники.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В МИД РФ типично отреагировали на публикацию данных о настоящем имени Боширова: "Новый вброс"
Первый случай мы не допускаем в принципе (наш президент вообще никогда не говорит правду, поэтому понятия "ложь" и "враньё" к нему неприменимы - он не знает, что это такое).
А во втором случае.... в любом сколько-нибудь нормальном государстве уже следовали бы отставки высших чиновников (до министра обороны включительно), а то и "волна загадочных самоубийств" по разным "аквариумам-террариумам" прокатилась-бы... Но это в нормальном государстве.
А во всем мире, с изумлением наблюдающем (словами Булгакова): "сеанс черной магии с ее последующим полным разоблачением", РФ вообще уже государством скоро перестанут считать. Впрочем, их трудно осуждать за это, - уже слишком много не только субъективных, но и объективных предпосылок распада государства с превращением его в какой-то "змеиный клубок" мафиозных кланов......"
Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".
20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.
Если это не ошибка цитирования, и уссатый спецом так написал вместо "вообще никогда не говорит НЕправду", то он прямо говорит, что путен - патологический лжец и подлец.
Если бы это так было, то Дыркина вместе с Мюридкой даже "Новичком" смазывать не стали бы. Их бы просто не нашли, уже на следующий день. Ребятки задание выполняют. А задание у них очень простое, демонстрируя свое "органическое невосприятие Наногения" отмазать )(уйла от Даунбаса. Типа мы вЯликие поцреоты это сами заколотили, а оно, )(уйло, нам даже не помогло. Некоторые на эту удочку даже ведутся. А кое кому это даже выгодно. Например в случае МН17 стрелки с )(уйла на Дыркина перебить пытаются. Вот поэтому Дыркин ещё живой и может мести помелом, что ему вздумается.
Хуило он и в Африке ХУИЛО))))
похожая участь ожидает и нынешнего начальника ГРУ Коробова, за позорный провал в деле Скрипалей - "Новичка".. Путен теперь выглядит тупым мокшанским дебилом...
Минимум дважды чепигу представляли хуйлу - на выпуске из "консерватории" и при вручении хероя рф.
А во втором случае.... в любом сколько-нибудь нормальном государстве уже следовали бы отставки высших чиновников (до министра обороны включительно), а то и "волна загадочных самоубийств" по разным "аквариумам-террариумам" прокатилась-бы... Но это в нормальном государстве.
А во всем мире, с изумлением наблюдающем (словами Булгакова): "сеанс черной магии с ее последующим полным разоблачением", РФ вообще уже государством скоро перестанут считать. Впрочем, их трудно осуждать за это, - уже слишком много не только субъективных, но и объективных предпосылок распада государства с превращением его в какой-то "змеиный клубок" мафиозных кланов......" Источник: https://censor.net.ua/n3088536
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
И некоторые смердят: почему он еще не убит нашими спецарями?
Да его охранять вообще-то надо! Хотя парадокс - оппозиция разогнана или на кладбище за гораздо менее резкие вещи, чем кукарекает Гиркин...
Загадка прям. Так опускать карликов и быть на России... Только если это воплощение сцарька-тряпкотерпца(бежит к иконе Коли второго и оплевывает), коего там любят ибо пострадал за то что мало мочил быдло.
только и всего.
Если делать выводы не по словам ,а по действиям,то ,что бы ни пел против путина
Гиркин, он есть и остаётся российским офицером возглавившим начало российской
агрессии на Донбассе,можно сказать её,агрессии,зловещий символ. Он не может быть
в оппозиции к путину , Гиркин -спец.проект кремля,и его повизгивания не выходят за
рамки его очередной роли .
эта информация, подтвержденная Гиркиным = очередное доказательство от очевидца/исполнителя. и ее ценность из-под клавиатуры Гиркина(и его интервью) - бесценна.
Ты бы попробовал выудить такие откровения у Шойгу?
Скатертью и билет в одну сторону. А тут мы имеем шикарные "пруфы" от реального деятеля, так что пусть и дальше базарит. Мы ему, если захватим, дадим комфортную камеру и все удобства как норвеги Брейвику.
Странно только то что его не завалили еще. Ну и плюс - христанутые должны знать: "ни один волос не упадет с башки раба мОего ...." и т.д.
Так что - или трусы, или "крестик", "уважаемые".
(мне не интересны его умозаключения)
с*ка с кровавыми руками... еще и умничает...подонок!
Пам'ятаєте спроби держперевороту в Чорногорії ? Там найшли кілька "братанів" Боширова (з Тули чи Тамбова -не важливо). Так от вони перебуваючи в Сербії отримували фінансування з Мордору. А знаєте по яким каналам ? Через Вестерн-Юніон (американська компанія). А знаєте яку адресу відправника писали в переказі ? Ну звичайно штаб-квартиру російського ГРУ ! Тобто назва вулиці, номер будинку... Це не жарт. Ну схоже конспіруються "шпіони" мордорські так само як Рогозін супутники запускає.
Как оппоненты россии, так и ее сторонники сходятся во мнении, это объективная оценка, что российскую власть можно охарактеризовать как кремлевских дебилов (тут даже изящный термин "наногениальность" не подходит - звучит слишком слабо).