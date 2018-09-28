 "Ватник" рассказал о жизни в "ДНР": "Да, я русский, люблю Россию, но бизнесу в Республиках пришел п#здец, и российские паспорта раздавать не будут"

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал российский ватник из оккупированного Донецка Андрей Малахов, передает Цензор.НЕТ.

"А что все так возбудились на предмет захода в нашу прекрасную Республику "российского" банка? Вам, блядь, что - есть что в этот банк отнести? да, блядь, 90% населения нашего гетто еле сводит концы с концами растягивая шикарные 6-7 тыс руб на месяц. А тем временем "Шахтерские куры" тихонько с завтрашнего дня поднимают цены. Или я чего-то не понииаю в экономике - или творится какая-то неведомая хуйня. Походу снижение таможенных пошлин на курятину на 10% после их увеличения на 25-30% - это обычное наебалово народа по принципу - "сделай им сначала плохо, потом пиздец как хуево, а потом верни просто - плохо и они будут счастливы".... И да, объявили мораторий на взыскание штрафных санкций наложеных на людей минсдохом во главе с Тимофеевым. Временное. Т.е. - "разберутся кто виноват и накажут кого попало" , а точнее показательно с пары десятков счастливчиков снимут штрафы, но остальных нахлобучат аж бегом. И да, в силу своей деятельности я много консультирую предпринимателей малого бизнеса в плане оптимизации расходов на IT.... ну и могу сказать что малому и среднему бизнесу в нашей прекрасной Республике пришел пиздец. Покупательная способность населения - на нуле. И не надо себя обманывать - никто нам российские паспорта раздавать не будет. Потому что всё трудоспособное население Донбасса съебется отсюда к черту на рога лишь бы подальше от войны (от войны? это не война, это какой-то йобаный пиздец, вялотекущее уничтожение населения, а не война. пять лет уже....). Рост доходов. а значит и покупательной способности населения возможен только в результате нормальной работы крупного бизнеса, причем именно производственной и перерабатывающей его части. А такая работа в непризнаной никем стране невозможна в принципе. И никакие хитровыебаные схемы торговли попиленым металом и втихую нарубленым угольком положение не спасут, ибо ведут исключительно к обогащению тех кто эти схемы мутит. И этот сраный банк - просто подачка. Жалкая и обидная подачка. Это примерно как любимый сюжет в немецком документальном кино когда десять здоровенных негров выебли шлюху во все дыры, а последний ласково потрепал её хуем по щекам. Сколько уже было этих напрасных надежд? "Вот-вот возьмём Мариуполь!", "Вот-вот возьмут частью в состав Росссии как Крым!", "Вот пройдут выборы в России и тогда....", "Вот додавят бармалеев в Сирии и тогда....", "Вот пройдет ЧМ по ногомячу в России и уж тогда точно....", "Вот......", "Вот.....", "Вот...."..... "НАДО ПРОСТО НЕМНОГО ПОТЕРПЕТЬ!" Куда. блядь. терпеть-то? Еще лет через пять поколение детей которым сейчас 7-10 лет и которые ничего кроме окружающего пиздеца не видели дорастет до понимания того что их наебали больше всех. И вот тогда начнется настоящий пиздец который остановить будет уже невозможно", - рассказал донецкий "ватник".

"Совсем забыл новую мантру - "Вы ж идите на выборы 11 ноября! Не будет явки - (вот тут вишенка на торте) украинская сторона НЕ ПОВЕРИТ В ТО ЧТО НАРОД В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ КАК В 2014 году На РЕФЕРЕНДУМЕ...." Да вы. блядь в своем уме??? Вы нас всех совсем за имбециллов держите? Или просто издеваетесь? Сколько раз наёбаный народ можно опять сделать дураками? Это в 2014м мы толкались локтями на избирательных участках голосуя ЗА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К РОССИИ. А сейчас за что вы хотите чтобы мы голосовали? За ПУШИЛИНА? Не, ну это конечно замечательно что на него никакого "материала" нету связаного с личного подчинения вооруженного отряда, личного подвала с сидельцами, отжимов бизнеса, трупов, хитровыебаных схем обнала гуманитарки и прочее.... но, блядь.... я-то 11 ноября приду посовать голым на избирательный участок.... а как вы народу объясните необходимость туда идти? Учитывая тот факт что народ вам нихуя больше не верит. А тем временем в недрах Приват-банка вовсю работают специалисты отдела взыскания просроченых платежей над удаленным аудитом собственности должников Донбасса. ДНР и ЛНР в т.ч..... К чему бы это?", - добавил "ватник".

"Сегодня особенно тошно. Сегодня три года как нет со мной двоих моих друзей... погибших за что? За ваши откормленые рыла в кабаках на б. Пушкина с московскими ценами?.... Сука, как жаль что я не бухаю - залился бы в говнину. Нет, не боюсь. Нет, после 2014-2015 года я свое отбоялся. Нет, я не проукраинец. Да, я ватник. НО при текущем положении дел в Республиках никаких перспектив кроме неспешного вымирания я не вижу. И да - я люблю Россию. И я - РУССКИЙ. Как жаль что не настолько русский как крымчане", -заявил донецкий "ватник".



