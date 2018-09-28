 Гиркин подтвердил достоверность разговора о ликвидации Захарченко с участием помощника главаря "ДНР" Пушилина

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в соцсети написал бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков).

Напомним, в четверг, 27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Комментируя эту аудиозапись, Гиркин написал:

"Подтверждение из Донецка, что это не "укро-фейк" - только что мною получено. Персонаж опознан и его идентификация по голосу и манере речи у знакомых с ним людей не вызывает сомнений. Подтверждено также, что - совершенно точно - указанный человек работал в команде Пушилина и являлся одним из его ближайших людей как минимум в июне сего года.



Все остальные выводы делайте самостоятельно.



Я-же, на основании услышанного, склонен полагать, что в команде Пушилина знали о "неких событиях", которые должны произойти с Захарченко в сентябре".

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Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

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