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 Гиркин подтвердил достоверность разговора о ликвидации Захарченко с участием помощника главаря "ДНР" Пушилина

В команде нынешнего главаря донецких террористов Дениса Пушилина знали о "неких событиях", которые должны произойти с Александром Захарченко в сентябре.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в соцсети написал бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков).

Напомним, в четверг, 27 сентября, СБУ опубликовала аудиозапись переговоров между помощником Пушилина Александром Лаврентьевым и двумя неизвестными. Террористы обсуждали ликвидацию главаря "ДНР" Александра Захарченко.

Комментируя эту аудиозапись, Гиркин написал:

"Подтверждение из Донецка, что это не "укро-фейк" - только что мною получено. Персонаж опознан и его идентификация по голосу и манере речи у знакомых с ним людей не вызывает сомнений. Подтверждено также, что - совершенно точно - указанный человек работал в команде Пушилина и являлся одним из его ближайших людей как минимум в июне сего года.

Все остальные выводы делайте самостоятельно.

Я-же, на основании услышанного, склонен полагать, что в команде Пушилина знали о "неких событиях", которые должны произойти с Захарченко в сентябре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обвиняют в ликвидации Захарченко пятое управление контрразведки СБУ

Напомним, 31 августа в Донецке произошел взрыв в кафе "Сепар". В результате главарь террористов Захарченко получил смертельное ранение. Также тяжело ранен "глава минфина" самопровозглашенной республики Александр Тимофеев (Ташкент).

В СБУ заявили, что Захарченко был убит в Донецке либо в результате криминальных разборок в среде боевиков, либо ликвидирован российскими спецслужбами.

МИД РФ в свою очередь, обвинил в ликвидации Захарченко "киевскую партию войны".

Читайте на Цензор.НЕТ: Командование российских оккупационных войск использует гибель главаря террористов Захарченко для дискредитации ВСУ, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/n3088532
 
 
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Да и хрен с ним, пусть пауки в банке грызутся, нашим военным меньше работы будет!
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Как то даже пофиг, пусть быстрее друг дружку перегрызут. А расейскому народонаселению все равно расскажут что нужно, типа про карателей - фашиздов, и про ракеты цепляющиеся за винты самолетов...
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у нас центральные издания, включая Цензор часто цитируют террориста гиркина убившего много украинцев...
Эй, ССО, СБУ, ГРУ!!! - а ликвидировать его слабо....
Как в вашей любимой песенке "Тихо Прийшов, Тихо Пішов"
https://youtu.be/IpVTAJ-kfd4

Гиркин подтвердил достоверность разговора о ликвидации Захарченко с участием помощника главаря "ДНР" Пушилина - Цензор.НЕТ 10000
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Зачем? Сидит себе и сливает много полезного. Наоборот оберегать надо. А потом конечно же отдать кавказцам. Они его на эти банки как на фото посадят, еще и "Кавказ сила" будет кричать.
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Yuriy Smith - "надо оберегать...."

Вот как бы это объяснит доходчиво семьям убитых им и его отрядом украинцев...?
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Гиркин? Не зачистили ещё? Много говорит.......чтоб быть на виду. А иначе, лифт, шмель, кофе,....много всякого у фсб фантазия большая.
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Вот так то. А вы надеялись что наше СБУ так замечательно работает. А наше СБУ только контрабанду крышевать и бизнесс отбирать может.
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