 Российский банкир Алякин задержан и арестован в Украине по запросу РФ об экстрадиции: его защита утверждает, что он служил в добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар"

Об этом говорится в материалах суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.
Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.
Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.
В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область).
В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля текущего года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.
9 августа Алякин был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины на 79-м километре автодороги "Киев - Одесса".
"В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. Согласно запросу, разыскиваемый - гражданин Российской Федерации", - сказано в материалах суда.
В связи с этим прокуратура просила суд арестовать подсудимого.
Защита бизнесмена просила отпустить его под домашний арест, апеллируя к тому, что Алякину необходимо стационарное лечение, он имеет прочные социальные связи, находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе.
В частности, защита утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар", обеспечивал участников АТО работой и жильем.
В связи с данными обстоятельствами, в случае выдачи российским силовикам экс-банкир может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам.
Алякин также заявил, что считает себя гражданином Украины.
Тем не менее суд применил в отношении подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче РФ, но не более 12 месяцев, то есть не позднее 15 сентября 2019 года.
Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте.
Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка.
В августе 2018 года Пушкинский городской суд Московской области приговорил к 3 и 4 годам тюрьмы 2 подельников экс-владельца банка "Пушкино" Алякина за хищение 600 млн рублей из этого кредитного учреждения.
Сейчас подсчитают, что в добробатах по 10 тыс бойцов было...
Якщо реально воював за Украйну - значить, Герой. Але ботам тра все пере..рати.
Исключение- обмен военнопленными и возврат в Украину политзаключённых в обмен на парашное говно.
Напомните фамилию...
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ДВУЛИКИЙ АНУС.
А ви і далі кричіть про войну, окупацію............
Но у наших властей другое мнение...
сєкір башка...
🤑
"В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. Согласно запросу, разыскиваемый - гражданин Российской Федерации", - сказано в материалах суда. Источник: https://censor.net.ua/n3088528
ЛУЦЕНКО ТЫ ОФУЕЛ? Какие компетентные органы РФ? ОНИ ЖЕ АГРЕССОРЫ ВСЕ. Гнать Луценко с ГПУ - и зачем только овдовевшие семьи налоги платят, чтобы жто чмо было шестеркой у раши?
Отправился в путь
Чтоб землю Донбасса
На место вернуть..."
как-то так... звучит-то хорошо, да только верится с трудом-с...