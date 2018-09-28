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Все про:задержание (5139) Россия (70588) экстрадиция (393) Алякин Алексей (1)

 Российский банкир Алякин задержан и арестован в Украине по запросу РФ об экстрадиции: его защита утверждает, что он служил в добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар"

Правоохранители задержали экс-владельца российского банка "Пушкино" Алексея Алякина в Киевской области по запросу РФ.

Об этом говорится в материалах суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.

В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область).

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В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля текущего года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.

9 августа Алякин был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины на 79-м километре автодороги "Киев - Одесса".

"В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. Согласно запросу, разыскиваемый - гражданин Российской Федерации", - сказано в материалах суда.

В связи с этим прокуратура просила суд арестовать подсудимого.

Защита бизнесмена просила отпустить его под домашний арест, апеллируя к тому, что Алякину необходимо стационарное лечение, он имеет прочные социальные связи, находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе.

В частности, защита утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар", обеспечивал участников АТО работой и жильем.

В связи с данными обстоятельствами, в случае выдачи российским силовикам экс-банкир может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам.

Алякин также заявил, что считает себя гражданином Украины.

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Тем не менее суд применил в отношении подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче РФ, но не более 12 месяцев, то есть не позднее 15 сентября 2019 года.

Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте.

Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка.

В августе 2018 года Пушкинский городской суд Московской области приговорил к 3 и 4 годам тюрьмы 2 подельников экс-владельца банка "Пушкино" Алякина за хищение 600 млн рублей из этого кредитного учреждения.

Источник: https://censor.net.ua/n3088528
 
 
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 Топ комментарии
 
Скоро Оніщенко і Янукович будуть говорити, що вони в "Донбасі" воювали Российский банкир Алякин задержан и арестован в Украине по запросу РФ об экстрадиции: его защита утверждает, что он служил добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар" - Цензор.НЕТ 4553
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Сейчас подсчитают, что в добробатах по 10 тыс бойцов было...
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Ой, тримайте мене семеро! Тепер всі злодії у "добровольці" запишуться! Российский банкир Алякин задержан и арестован в Украине по запросу РФ об экстрадиции: его защита утверждает, что он служил добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар" - Цензор.НЕТ 7657
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Совет форумчанПравила форума
 
Всех кацапов хороших и плохих за поребрик, такое дерьмо нам не нужно.
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Ну зачем Вы так? Хороших кацапов - в хорошие гробы, плохих кацапов - в плохие гробы. Как-то так.
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И Климкинда? И жену Льохи-минометчика? Російського банкіра Алякіна затримали і заарештували в Україні за запитом РФ про екстрадицію: його захист стверджує, що він служив у добровольчих підрозділах "Арата" і "Айдар" - Цензор.НЕТ 1312
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Начинается...
Сейчас подсчитают, что в добробатах по 10 тыс бойцов было...
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Так воевал или приписан к полку был? С трудом верится, что служил в двух добробатах.
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Угу. По четным он "аратовец", а по нечетным - "айдаровец". А по большим праздникам - ВСУ-шником подрабатывал. Ах, да!.. И до боли в сердце любит Украину.
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вище по тексту нарахував 9 коментів звіроботів.
Якщо реально воював за Украйну - значить, Герой. Але ботам тра все пере..рати.
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Ой, тримайте мене семеро! Тепер всі злодії у "добровольці" запишуться! Российский банкир Алякин задержан и арестован в Украине по запросу РФ об экстрадиции: его защита утверждает, что он служил добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар" - Цензор.НЕТ 7657
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Скоро Оніщенко і Янукович будуть говорити, що вони в "Донбасі" воювали Российский банкир Алякин задержан и арестован в Украине по запросу РФ об экстрадиции: его защита утверждает, что он служил добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар" - Цензор.НЕТ 4553
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овощ наводчиком был , на шапки и хаты наводил Российский банкир Алякин задержан и арестован в Украине по запросу РФ об экстрадиции: его защита утверждает, что он служил в добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар" - Цензор.НЕТ 9221
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.........а те, що юГікова пЛокуЛатуЛа на п"ятому році тіпо війни співпрацює з ху№лятами, тебе абсолютно не смущає?
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Якщо він таки служив, то обов"язково залишаються сліди: фотографії, документи, свідки тощо. І у такому разі - Лаптьорейху ржавого болта замість видачі колишнього банкіра
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А бабусьок переводив через дорогу, підгодовував безпритульних горобців, був в захваті від Шевченка, навіть приймаючи душ наспівував гімн України, ходив у вишиванці і до безтями любив вареники з салом.
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Да похрен! Если подляну Педерации сделал - уже молодец!!!
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Такого "государства" как параша больше не существует, и выдавать им никого нельзя.
Исключение- обмен военнопленными и возврат в Украину политзаключённых в обмен на парашное говно.
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А рОССИЯ УЖЭ ВЫДАЛА УКРАИНЕ УБИЙЦУ 14 донецкого ПАРНЯ, С фан клуба ШАХТЕР ..
Напомните фамилию...
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Банкир и Воевал? Нужное подчеркнуть.
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вАйна гаваришь...........ех. Яка різниця - воював чи ні? Кацап пальцями клЯнув і наші бариги мальдіво-сейшельскі -- чаво ізволітє!
А ви і далі кричіть про войну, окупацію............
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Закинув свій банківський пОртфель і пішов до хунти воювати. Ага, вірю.
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.........а на кому тоді петюня піариться буде, якщо всіх помінять?
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На 5м году с паРашией ЛЮБОЙ запрос РФ должен игнорироваться.
Но у наших властей другое мнение...
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Якщо то не наволоч, яка приїхала вже в Україну мутки крутити.
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Лишньхромосомні знову мутять привід їхнім васалам поатакувати ГПУ?
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Нюнюню, а че Яйценюха видати не вимагають-знатний моджахед
сєкір башка...
🤑
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Там крал и у нас будет красть.Таких только могила исправит.
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Посему по запросу РФ? Они же оккупанты. Надо все их запросы слать на три больших буквы из принципа
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Это для простого народа они оккупанты, а для ригошоколадов партнёры по Липецку.
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Защите не нужно ничего утверждать насчет службы героя в подразделениях МВД или ВСУ, достаточно справки официальных органов о прохождении службы показать, а участие в НВФ к делу не касается.
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Я фигею

"В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. Согласно запросу, разыскиваемый - гражданин Российской Федерации", - сказано в материалах суда. Источник: https://censor.net.ua/n3088528

ЛУЦЕНКО ТЫ ОФУЕЛ? Какие компетентные органы РФ? ОНИ ЖЕ АГРЕССОРЫ ВСЕ. Гнать Луценко с ГПУ - и зачем только овдовевшие семьи налоги платят, чтобы жто чмо было шестеркой у раши?
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Югє бухарю кацапи пообіцяли політичний притулок і посаду головного говночорпія, то Юга кацапам дупу і вилизує.
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"Забыл я про кассу
Отправился в путь
Чтоб землю Донбасса
На место вернуть..." Російського банкіра Алякіна затримали і заарештували в Україні за запитом РФ про екстрадицію: його захист стверджує, що він служив у добровольчих підрозділах "Арата" і "Айдар" - Цензор.НЕТ 5613

как-то так... звучит-то хорошо, да только верится с трудом-с...
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Ну хто ще має сумніви, що шпигун Лоліта не шпигун?
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на каком вообще основании ГПУ принимает запросы на экстрадицию от страны агрессора? Опять бабло взяли? Никакой выдачи врагу быть не может. .по любой статье. Россия прячет и не выдает кучу обвиняемых от Януковича до Бакая. Если совершил преступление за поребриком пусть направляют материалы уголовного дела и украинские суды рассмотрят виноват или нет...и если решат что виноват то отбывать тут будет
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Цензор.НЕТНовостиОбществоРоссийский банкир Алякин задержан и арестован в Украине по запросу РФ об экстрадиции: его защита утверждает, что он служил в добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар"
 
 
 
 
 
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