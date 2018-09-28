 Российский банкир Алякин задержан и арестован в Украине по запросу РФ об экстрадиции: его защита утверждает, что он служил в добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар"

Об этом говорится в материалах суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Українськi Новини.

Российский бизнесмен разыскивается Министерством внутренних дел России по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Постановлением Тверского районного суда Москвы от 10 марта 2016 года он был заочно арестован.

В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область).

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В 2013 году бизнесмен получил украинское гражданство, но 30 июля текущего года Государственная миграционная служба аннулировала это решение.

9 августа Алякин был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины на 79-м километре автодороги "Киев - Одесса".

"В Генеральную прокуратуру Украины поступил запрос компетентных органов Российской Федерации о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности за совершение инкриминируемых ему преступлений. Согласно запросу, разыскиваемый - гражданин Российской Федерации", - сказано в материалах суда.

В связи с этим прокуратура просила суд арестовать подсудимого.

Защита бизнесмена просила отпустить его под домашний арест, апеллируя к тому, что Алякину необходимо стационарное лечение, он имеет прочные социальные связи, находится в гражданском браке и является единственным кормильцем, а также поддерживает Украину в вооруженном конфликте на Донбассе.

В частности, защита утверждает, что бизнесмен проходил службу в добровольческих подразделениях "Арата" и "Айдар", обеспечивал участников АТО работой и жильем.

В связи с данными обстоятельствами, в случае выдачи российским силовикам экс-банкир может быть подвергнут преследованию по политическим мотивам.

Алякин также заявил, что считает себя гражданином Украины.

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Тем не менее суд применил в отношении подсудимого меру пресечения в виде содержания под стражей (экстрадиционный арест) до вынесения решения Генеральной прокуратурой Украины о его выдаче и фактической передаче РФ, но не более 12 месяцев, то есть не позднее 15 сентября 2019 года.

Алякин родился 17 октября 1972 года в Ташкенте.

Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка.

В августе 2018 года Пушкинский городской суд Московской области приговорил к 3 и 4 годам тюрьмы 2 подельников экс-владельца банка "Пушкино" Алякина за хищение 600 млн рублей из этого кредитного учреждения.