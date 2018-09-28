 Грузия призвала Россию вывести оккупационные войска из Абхазии и Южной Осетии

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
"Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию: выполните взятые на себя и подписанные международные обязательства, выведите оккупационные силы с территории Грузии", - заявил Бахтадзе.
Он подчеркнул, что Тбилиси пытается активно использовать формат женевских международных дискуссий для нормализации ситуации вокруг российско-грузинского конфликта.
"Однако наши попытки за столом переговоров натыкаются на непреодолимое сопротивление со стороны России", - констатировал грузинский премьер.
Он призвал Россию "не подрывать мирные инициативы Грузии и позволить жителям оккупированных территорий жить нормальной жизнью".
Бахтадзе обратил внимание, что ровно 25 лет назад - 27 сентября 1993 года - Россия начала оккупацию Абхазии, а 10 лет назад - еще одну широкомасштабную агрессию против Грузии, что привело к полной оккупации двух исторически неотъемлемых регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии.
По его словам, ситуация на оккупированных Россией грузинских территориях - гуманитарная катастрофа в худшем ее виде.
"Полным ходом идет милитаризация региона и депопуляция оккупированных территорий. В связи с серьезным ухудшением ситуации в гуманитарной, социально-экономической и правозащитной сферах население оккупированных территорий уменьшилось в пять раз",- констатировал глава грузинского правительства.
И товарооборот с Московией тоже на высоте и растет....
И не война у них была, а конфликт....
Они очень на нас похожи....
Скоро восстановят....
Буквально вчера беседовал с грузином (живет по соседству)... - говорит, что в шоке - ему стыдно...
И воровство и взятки возвращаются постепенно..., и проституция и многое еще...
А что вы про Минские и Крым расскажите ?
Грузия - население 3.7 млн человек
Украина - пускай даже 35 млн.человек...