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 Грузия призвала Россию вывести оккупационные войска из Абхазии и Южной Осетии

Грузия призвала Россию выполнить международные обязательства и вывести свои войска c оккупированных территорий - Абхазии и Южной Осетии.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на общих дебатах высокого уровня 73-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Мы настоятельно призываем Российскую Федерацию: выполните взятые на себя и подписанные международные обязательства, выведите оккупационные силы с территории Грузии", - заявил Бахтадзе.

Он подчеркнул, что Тбилиси пытается активно использовать формат женевских международных дискуссий для нормализации ситуации вокруг российско-грузинского конфликта.

"Однако наши попытки за столом переговоров натыкаются на непреодолимое сопротивление со стороны России", - констатировал грузинский премьер.

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Он призвал Россию "не подрывать мирные инициативы Грузии и позволить жителям оккупированных территорий жить нормальной жизнью".

Бахтадзе обратил внимание, что ровно 25 лет назад - 27 сентября 1993 года - Россия начала оккупацию Абхазии, а 10 лет назад - еще одну широкомасштабную агрессию против Грузии, что привело к полной оккупации двух исторически неотъемлемых регионов Грузии — Абхазии и Южной Осетии.

По его словам, ситуация на оккупированных Россией грузинских территориях - гуманитарная катастрофа в худшем ее виде.

"Полным ходом идет милитаризация региона и депопуляция оккупированных территорий. В связи с серьезным ухудшением ситуации в гуманитарной, социально-экономической и правозащитной сферах население оккупированных территорий уменьшилось в пять раз",- констатировал глава грузинского правительства.

Источник: https://censor.net.ua/n3088527
 
   
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В природе как: если хищник впивается зубами в жертву, то отбивают всем стадом. Иначе сожрет. В случае с пидаРассеей надо поступать так же.
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в этом году в Грузии отдыхало рекордное количество туристов с Московии... Грузия призвала Россию вывести оккупационные войска из Абхазии и Южной Осетии - Цензор.НЕТ 1606
И товарооборот с Московией тоже на высоте и растет....
И не война у них была, а конфликт....

Они очень на нас похожи....
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да..только сразу разорвали дипломатические отношения....
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Nikos KGB - ну тогда Саакашвили был....

Скоро восстановят....
Буквально вчера беседовал с грузином (живет по соседству)... - говорит, что в шоке - ему стыдно...
И воровство и взятки возвращаются постепенно..., и проституция и многое еще...
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Це максимум, що Грузія зараз може робити - закликати. Все дякуючи реформатору міхо, який підписав з москалями мирну угоду і фактично подарував частину своєї території безвозмєздно.
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Ігор Воронюк - так когда он подписывал, раша была не далеко от Тбилиси....

А что вы про Минские и Крым расскажите ?
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Три дні окупації і сцикашвілі підписує мир на умовах свинособак. А взяти Київ за три дня? І де вони зараз на п'ятому році війни? А що, мінські угоди віддають окуповані території Донбасу і Крим? Війна продовжується і перевага в ній зараз на боці України, і Україна переможе, можеш не сумніватись.
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сравни территорию Грузии и Украины ...., и численность населения...
Грузия - население 3.7 млн человек
Украина - пускай даже 35 млн.человек...
Грузія закликала Росію вивести окупаційні війська з Абхазії та Південної Осетії - Цензор.НЕТ 9104
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Їх можна лише винести..вперед ластами...
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слабоватенько, но и то хлеб … чем больше обвинений сРашки в агрессии будет звучать на международном уровне - тем лучше … мир должен признать ху*ло международным преступником и убийцей … пора изолировать и экономически раздавить бесноватое государство
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