 Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук

Об этом 27 сентября в Facebook сообщил представитель Украины на переговорах в Минске, бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности Украины и Министерства обороны, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ.
"Многие не поняли моих слов в последнем интервью 112-му каналу о компромиссе относительно миротворцев ООН на Донбасс. Никакого компромисса с Россией по этому вопросу в принципиальном смысле нет. На рабочих уровнях и не в формате минского процесса просматривался компромисс только в отношении стран участников миротворческого контингента на Донбассе. Ведь здесь позиции Украины и России существенно различаются. Украина заявила, что в составе миротворческого контингента не может быть российских военных и стран-членов ОДКБ. Россия заявила, что в составе миротворческого контингента не могут быть военные стран-членов НАТО. Именно в этом вопросе на рабочем уровне просматривается компромисс. Именно в этом контексте я говорил о возможном компромиссе", - заявил он.
В комментариях под постом, отвечая на реплику пользователя "Только не сербы", Марчук проинформировал: "Как раз сербов они и предлагают".
"Плюс немного Африки и Латинской Америки. Но не мусульманских стран. Совбез, когда формирует миссию он, как правило, официально обращается к странам, которые имеют хоть какой-то миротворческий опыт под эгидой ООН. Потому что это очень специфический вид деятельности. Миротворцы не комбатанты, а вооружены только для личной защиты", – отметил он.
Константинополь принял вызов Москвы и опубликовал архивы исторической правды
Понадобилось всего несколько часов после заявления мМосковской патриархии против Вселенского Патриархата за якобы незаконное вторжение в якобы ее канонической территории, и Константинополь отреагировал громко, публикуя архивы церковной истории и конкретно истории Украинской Церкви со времен крещения Киевской Руси до наших дней.
Данная публикация является результатом исследования греческих и российских ученых, имевших доступ к оригинальным текстам архива Константинопольского Патриархата и его переписки в течение многих веков. На этом исследовании базируется вся аргументация Вселенского Патриархата с помощью которой опровергаются все обвинения Москвы против Константинополя по "вторжение" в ее канонические епархии.
"Вселенский Патриархат считает уместным напомнить всю историческую и каноническую правду о взаимоотношениях Константинопольской церкви с Церковью Украины, о чем свидетельствуют сохранившиеся официальные документы, которые, к сожалению, либо игнорируются, либо сознательно скрываются по понятным соображениям", - отмечается в предисловии исследования, в котором читатель может проследить всю историю развития украинской церкви.
С помощью этого исследования, особенно оригинальной переписки, которая публикуется впервые, Вселенский Патриархат подтверждает его каноническую и правовую юрисдикцию в Украине и одновременно доказывает, что "московский патриархат нарушил правила Патриаршего и Синодального Акта 1686 Вселенского Патриархата, нарушение которых Вселенский Патриархат, через тяжелые условия, при которых действовал, вынужден был терпеть и молчать, но никогда их не вычеркивал и не забыл".
Ознакомиться с оригиналом документа можно по ссылке.
...
загнали страну в полную сраку , а теперь советы дают
сховались бы уже не отсвечивали комуняки куевы
-Донбасс украинский или мокшанский?
Если украинский - какое их дело какие миротворцы там будут. А если они скажут мокшанский - это значит де-юре признать на мировом уровне военное вторжение и оккупацию.
Запад строил общество потребления как противовес социалистической модели совка. Это сработало, но теперь пришло время расплачиваться. Так как современное западное общество готово пойти на любые унижения и даже потерю части личных свобод, лишь бы им сохранили достаточно приемлемый уровень жизни. Уже никто не поддержит там политика, который скажет "мировая демократия в опасности. Поэтому я могу предложить вам только кровь, пот и слезы.". Там такого политика быстренько сметут, а выберут того, кто пообещает кошельки побольше, а товары поразнообразнее. И плевать, что ради этого придется принести в жертву пару-тройку левых стран
Хорошо, что у нас свободная страна.
Каждый депутат имеет право с началом холодов улетать в теплые края с симпатичным помощником и уже оттуда заботиться о национальной безопасности и обороне. Только пусть ему сначала расскажут, как Украина вообще с этими странами сотрудничает, а то неловко будет.
Между прочим, в Тунисе находится старейший в мире минарет. Это почти как шпиль, только минарет.
Victor Tregubov
Это почему? Что за дискриминация!