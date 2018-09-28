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 Политика Украины
  2023  31
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 Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук

Россия выступает против участия в составе миротворческих сил ООН на Донбассе представителей стран НАТО.

Об этом 27 сентября в Facebook сообщил представитель Украины на переговорах в Минске, бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности Украины и Министерства обороны, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ.

"Многие не поняли моих слов в последнем интервью 112-му каналу о компромиссе относительно миротворцев ООН на Донбасс. Никакого компромисса с Россией по этому вопросу в принципиальном смысле нет. На рабочих уровнях и не в формате минского процесса просматривался компромисс только в отношении стран участников миротворческого контингента на Донбассе. Ведь здесь позиции Украины и России существенно различаются. Украина заявила, что в составе миротворческого контингента не может быть российских военных и стран-членов ОДКБ. Россия заявила, что в составе миротворческого контингента не могут быть военные стран-членов НАТО. Именно в этом вопросе на рабочем уровне просматривается компромисс. Именно в этом контексте я говорил о возможном компромиссе", - заявил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Перенос переговоров контактной группы по Донбассу из Минска мало что изменит, - Марчук

В комментариях под постом, отвечая на реплику пользователя "Только не сербы", Марчук проинформировал: "Как раз сербов они и предлагают".

"Плюс немного Африки и Латинской Америки. Но не мусульманских стран. Совбез, когда формирует миссию он, как правило, официально обращается к странам, которые имеют хоть какой-то миротворческий опыт под эгидой ООН. Потому что это очень специфический вид деятельности. Миротворцы не комбатанты, а вооружены только для личной защиты", – отметил он.

Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук 01
Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук 02
Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук 03

Источник: https://censor.net.ua/n3088524
 
 
 Топ комментарии
 
а. ну да. Сербия, Зимбабве и Внесуэла.
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Пардон, нет подходящего поста по теме Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук - Цензор.НЕТ 8699

Константинополь принял вызов Москвы и опубликовал архивы исторической правды

Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук - Цензор.НЕТ 1606

Понадобилось всего несколько часов после заявления мМосковской патриархии против Вселенского Патриархата за якобы незаконное вторжение в якобы ее канонической территории, и Константинополь отреагировал громко, публикуя архивы церковной истории и конкретно истории Украинской Церкви со времен крещения Киевской Руси до наших дней.

Данная публикация является результатом исследования греческих и российских ученых, имевших доступ к оригинальным текстам архива Константинопольского Патриархата и его переписки в течение многих веков. На этом исследовании базируется вся аргументация Вселенского Патриархата с помощью которой опровергаются все обвинения Москвы против Константинополя по "вторжение" в ее канонические епархии.

"Вселенский Патриархат считает уместным напомнить всю историческую и каноническую правду о взаимоотношениях Константинопольской церкви с Церковью Украины, о чем свидетельствуют сохранившиеся официальные документы, которые, к сожалению, либо игнорируются, либо сознательно скрываются по понятным соображениям", - отмечается в предисловии исследования, в котором читатель может проследить всю историю развития украинской церкви.

С помощью этого исследования, особенно оригинальной переписки, которая публикуется впервые, Вселенский Патриархат подтверждает его каноническую и правовую юрисдикцию в Украине и одновременно доказывает, что "московский патриархат нарушил правила Патриаршего и Синодального Акта 1686 Вселенского Патриархата, нарушение которых Вселенский Патриархат, через тяжелые условия, при которых действовал, вынужден был терпеть и молчать, но никогда их не вычеркивал и не забыл".

Ознакомиться с оригиналом документа можно по ссылке.

Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук - Цензор.НЕТ 6077
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Кто-то ждал от недоимперии что-то другое? Они еще австралийских аборигенов бы предложили.
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Это же всё друганы паРашки на бабле кремлядей !
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а. ну да. Сербия, Зимбабве и Внесуэла.
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........Гондурас і Сальвадор. Ті теж танцюють під калінку-малінку.
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Пардон, нет подходящего поста по теме Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук - Цензор.НЕТ 8699

Константинополь принял вызов Москвы и опубликовал архивы исторической правды

Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук - Цензор.НЕТ 1606

Понадобилось всего несколько часов после заявления мМосковской патриархии против Вселенского Патриархата за якобы незаконное вторжение в якобы ее канонической территории, и Константинополь отреагировал громко, публикуя архивы церковной истории и конкретно истории Украинской Церкви со времен крещения Киевской Руси до наших дней.

Данная публикация является результатом исследования греческих и российских ученых, имевших доступ к оригинальным текстам архива Константинопольского Патриархата и его переписки в течение многих веков. На этом исследовании базируется вся аргументация Вселенского Патриархата с помощью которой опровергаются все обвинения Москвы против Константинополя по "вторжение" в ее канонические епархии.

"Вселенский Патриархат считает уместным напомнить всю историческую и каноническую правду о взаимоотношениях Константинопольской церкви с Церковью Украины, о чем свидетельствуют сохранившиеся официальные документы, которые, к сожалению, либо игнорируются, либо сознательно скрываются по понятным соображениям", - отмечается в предисловии исследования, в котором читатель может проследить всю историю развития украинской церкви.

С помощью этого исследования, особенно оригинальной переписки, которая публикуется впервые, Вселенский Патриархат подтверждает его каноническую и правовую юрисдикцию в Украине и одновременно доказывает, что "московский патриархат нарушил правила Патриаршего и Синодального Акта 1686 Вселенского Патриархата, нарушение которых Вселенский Патриархат, через тяжелые условия, при которых действовал, вынужден был терпеть и молчать, но никогда их не вычеркивал и не забыл".

Ознакомиться с оригиналом документа можно по ссылке.

Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук - Цензор.НЕТ 6077
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Ещё можно пингвинов Анктартики привлечь. 🤔
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а сирійські миротворці прикриватимуть мирне небо Донбасу? тоді ок, жодна кацапська лоханка там не літатиме
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Куди воно лiзе?
загнали страну в полную сраку , а теперь советы дают
сховались бы уже не отсвечивали комуняки куевы
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Давайте зададим кацапам простой вопрос:
-Донбасс украинский или мокшанский?
Если украинский - какое их дело какие миротворцы там будут. А если они скажут мокшанский - это значит де-юре признать на мировом уровне военное вторжение и оккупацию.
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После крестного хода пионеров в Краснодаре. "Ты кто? - Пионер! - Побожись, что не врёшь...",
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Страна агрессор, оккупант вообще не имеет никакого права что-то там требовать, предлагать. Россия должна тихонько сидеть и ждать, когда цивилизованный мир решит, что с ней делать. Хотя и так ясно, что необходимо вводить новые и новые санкции до тех пор, когда Россия исчезнет с политической карты мира. Крайне удивляет Германия, вроде цивилизованная страна, но она продолжает строить Северный поток 2, продолжает финансировать страну агрессора и оккупанта
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Вас только Германия удивляет? А то что половина цивилизованного мира покупает у рахи ресурсы и вооружение, пополняя ее казну на сотни миллиардов баксов вас не удивляет?
Запад строил общество потребления как противовес социалистической модели совка. Это сработало, но теперь пришло время расплачиваться. Так как современное западное общество готово пойти на любые унижения и даже потерю части личных свобод, лишь бы им сохранили достаточно приемлемый уровень жизни. Уже никто не поддержит там политика, который скажет "мировая демократия в опасности. Поэтому я могу предложить вам только кровь, пот и слезы.". Там такого политика быстренько сметут, а выберут того, кто пообещает кошельки побольше, а товары поразнообразнее. И плевать, что ради этого придется принести в жертву пару-тройку левых стран
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А вот это уже по теме:

Росія пропонує як миротворців на Донбасі представників Сербії, країн Африки та Латинської Америки, - Марчук - Цензор.НЕТ 203

Хорошо, что у нас свободная страна.

Каждый депутат имеет право с началом холодов улетать в теплые края с симпатичным помощником и уже оттуда заботиться о национальной безопасности и обороне. Только пусть ему сначала расскажут, как Украина вообще с этими странами сотрудничает, а то неловко будет.
Между прочим, в Тунисе находится старейший в мире минарет. Это почти как шпиль, только минарет.
Victor Tregubov
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Пингинов не предлагает? Гундяев может обидиться...
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Из стран ЕС в НАТО не входят - Швеция, Финляндия, Австрия, Ирландия, Кипр и Мальта. Оказывается, довольно много! Но Кипра не надо!
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Можно из Сьера-Леоне миротворцев, ну, вы поняли кого...
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Россия заявила, что в составе миротворческого контингента не могут быть военные стран-членов НАТО...

Это почему? Что за дискриминация!
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Да ладно. Достаточно будет шведов, финнов, израильтян.
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Предлагаю Колумбию и Венесуэллу с военными атташе и их дипломатической почтой...для умиротворения всех
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А запропонуйте їм японців... Там якраз загострилося питання Курил
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