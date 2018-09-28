 Россия предлагает в качестве миротворцев на Донбассе представителей Сербии, стран Африки и Латинской Америки, - Марчук

Об этом 27 сентября в Facebook сообщил представитель Украины на переговорах в Минске, бывший премьер-министр, экс-глава Службы безопасности Украины и Министерства обороны, экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Евгений Марчук, передает Цензор.НЕТ.

"Многие не поняли моих слов в последнем интервью 112-му каналу о компромиссе относительно миротворцев ООН на Донбасс. Никакого компромисса с Россией по этому вопросу в принципиальном смысле нет. На рабочих уровнях и не в формате минского процесса просматривался компромисс только в отношении стран участников миротворческого контингента на Донбассе. Ведь здесь позиции Украины и России существенно различаются. Украина заявила, что в составе миротворческого контингента не может быть российских военных и стран-членов ОДКБ. Россия заявила, что в составе миротворческого контингента не могут быть военные стран-членов НАТО. Именно в этом вопросе на рабочем уровне просматривается компромисс. Именно в этом контексте я говорил о возможном компромиссе", - заявил он.

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В комментариях под постом, отвечая на реплику пользователя "Только не сербы", Марчук проинформировал: "Как раз сербов они и предлагают".

"Плюс немного Африки и Латинской Америки. Но не мусульманских стран. Совбез, когда формирует миссию он, как правило, официально обращается к странам, которые имеют хоть какой-то миротворческий опыт под эгидой ООН. Потому что это очень специфический вид деятельности. Миротворцы не комбатанты, а вооружены только для личной защиты", – отметил он.





