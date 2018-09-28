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 Политика Украины
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Все про:бизнес (1106) Парубий (1745) Порошенко (15496) Петренко Павел (681)

 Парубий передал на подпись Порошенко закон "маски-шоу, стоп-2": Думаю, после его принятия инвестиционный климат в Украине значительно улучшится

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон об усовершенствовании соблюдения прав участников уголовного производства от неправомерных действий стороны следствия (№8490) и направил него на подпись президенту Украины Петру Порошенко.

"Сегодня подписал и передал на подпись президенту Порошенко так называемый закон "маски-шоу, стоп-2" №8490. Убежден, что этот закон – это реальный инструмент для защиты честного бизнеса", - сообщил А.Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Думаю, что после принятия этого закона значительно улучшится инвестиционный климат в Украине", - добавил он.

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Согласно законодательству, теперь президент Украины должен или подписать данный закон, и тогда документ вступит в силу, или вернуть его в парламент со своими предложениями (ветировать).

Напомним, 18 сентября 2018 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект об усовершенствовании соблюдения прав участников уголовного производства от неправомерных действий стороны следствия.

"Суть этого закона – дать возможность честному гражданину и предпринимателю защититься от беспредела следователя, который нарушает закон, дать возможность предпринимателю подать жалобу в суд, если следователь возбудит повторно уголовное дело по той же фабуле", - уточнил министр юстиции Павел Петренко, представляя законопроект в Верховной Раде.

По его словам, закон дает возможность обжаловать неправомерную бездеятельность следственного органа, если дело рассматривается более одного года или 18 месяцев, а также дает возможность предпринимателю или гражданину требовать возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий.

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По мнению П.Петренко, данный документ даст дополнительный инструмент защиты граждан от неправомерного вмешательства в их предпринимательскую деятельность, даст сигнал инвесторам, что Украина становится территорией комфорта для предпринимателей.

Источник: https://censor.net.ua/n3088523
 
 
 Топ комментарии
 
"Парубий передал на подпись Порошенко закон..." - ночью на Банковой перепишут ваш этот закон как надо гаранту коррупции и его кланам, внесут нужные поправки и подпишут
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Пока не будет "Маски-шоу стоп 48" не улучшится
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А "стоп-1" не сработал? В нашем чиновничьем борделе нужно менять девочек, а не кровати
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"Парубий передал на подпись Порошенко закон..." - ночью на Банковой перепишут ваш этот закон как надо гаранту коррупции и его кланам, внесут нужные поправки и подпишут
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Пока не будет "Маски-шоу стоп 48" не улучшится
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Осталось суды в нормальное состояние привести, чтобы закон работал. Т.к. сейчас суды мусорне и прокурорам подыгрывают
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от чого ти будку качаєш - суди все ок - там підпис пороха) є!
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Рада -Банда занимается самострелом?Не смешите мои усталые помидоры!!
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це добре, але де основа інвест) діяльності - це вже наслідки,
як інвестор зайшов в Україну !!! Парубий передал на подпись Порошенко закон "маски-шоу, стоп-2": Думаю, после его принятия инвестиционный климат в Украине значительно улучшится - Цензор.НЕТ 6884
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"... дает возможность предпринимателю или гражданину требовать возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий". И так налоги никто не платит, а с этим законом еще больше не будут платить. Парубий передал на подпись Порошенко закон "маски-шоу, стоп-2": Думаю, после его принятия инвестиционный климат в Украине значительно улучшится - Цензор.НЕТ 49
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Другими словами,просто убили следствие.Теперь следователи ничего не будут делать.Но для простого предпрининимателя это ничего не значит,а вот ворам в масштабах страны это развяжет руки и обеспечит полную безнаказанность.Лес будут рубить уже не стесняясь.И так во всем.Следующему президенту таки придется ломать все через колено.
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они какие-то ненормальные, нет что б реформировать судебную систему, принимать антирейдерские законы снижать налоговое бремя, создавать технопарки..эти идиоты прининимают идиотские законы с идиотскими названиями...стой!-раз-два!....
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для защиты честного бизнеса неприменное и первое условие- честная власть,которой в Украине нет и об этом говорит подписанные бумаги о назначении генпрокурора бездипломного.созданиеСАП И НАБУ.... и их эфективное бездействие
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Примечательно то, что "маски-шоу" за 14 лет было снято более 50-ти выпусков (многие по 2 серии).
Так шо, у вр непочатый край работы. Парубий передал на подпись Порошенко закон "маски-шоу, стоп-2": Думаю, после его принятия инвестиционный климат в Украине значительно улучшится - Цензор.НЕТ 291
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А "стоп-1" не сработал? В нашем чиновничьем борделе нужно менять девочек, а не кровати
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"Ударимо по порушниках законів новими законами" - андРЛій паРЛюбій!!!
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Чтобы еще более улучшился уже начали писать Маски- шоу стоп-3.И сразу продолжение 5 и 6.После выборов обещали 7,8,9."Маски возвращаются."
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"Парубий передал на подпись Порошенко закон "маски-шоу, стоп-2": Думаю, после его принятия инвестиционный климат в Украине значительно улучшится" - не проще ли набить морды Авакову и Луценко?
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Це Парубій хвалиться, що він вміє рахувати до двух. Скоро він навчиться рахувати до трьох і буде "маскі-шоу, стоп-3"
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Ага. Боротьба з державними рейдерами і рекетирами через телевізор. Хотіли б припинити державний бандитизм, то припинили б! Це приблизно те саме, як би чоловік писав би жінці письмове забов'язання її не лупцювати випившим. А просто не лупцювати можна? Без всяких письмових забов'язань? Але, як на мене, то краще йти від такого чоловіка геть. Як би важко не було, але гідність важливіша
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А почему 2? С первого раза до масок не дошло?)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий передал на подпись Порошенко закон "маски-шоу, стоп-2": Думаю, после его принятия инвестиционный климат в Украине значительно улучшится
 
 
 
 
 
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