 Парубий передал на подпись Порошенко закон "маски-шоу, стоп-2": Думаю, после его принятия инвестиционный климат в Украине значительно улучшится

"Сегодня подписал и передал на подпись президенту Порошенко так называемый закон "маски-шоу, стоп-2" №8490. Убежден, что этот закон – это реальный инструмент для защиты честного бизнеса", - сообщил А.Парубий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Думаю, что после принятия этого закона значительно улучшится инвестиционный климат в Украине", - добавил он.
Согласно законодательству, теперь президент Украины должен или подписать данный закон, и тогда документ вступит в силу, или вернуть его в парламент со своими предложениями (ветировать).
Напомним, 18 сентября 2018 года Верховная Рада поддержала в целом законопроект об усовершенствовании соблюдения прав участников уголовного производства от неправомерных действий стороны следствия.
"Суть этого закона – дать возможность честному гражданину и предпринимателю защититься от беспредела следователя, который нарушает закон, дать возможность предпринимателю подать жалобу в суд, если следователь возбудит повторно уголовное дело по той же фабуле", - уточнил министр юстиции Павел Петренко, представляя законопроект в Верховной Раде.
По его словам, закон дает возможность обжаловать неправомерную бездеятельность следственного органа, если дело рассматривается более одного года или 18 месяцев, а также дает возможность предпринимателю или гражданину требовать возмещения ущерба персонально со следователя и прокурора, которые допустили нарушения, проводя незаконные обыски или нарушения во время следственных действий.
По мнению П.Петренко, данный документ даст дополнительный инструмент защиты граждан от неправомерного вмешательства в их предпринимательскую деятельность, даст сигнал инвесторам, что Украина становится территорией комфорта для предпринимателей.
як інвестор зайшов в Україну !!!
Так шо, у вр непочатый край работы.