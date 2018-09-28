EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  4949  17
Все про:Афганистан (201) самолет (2108) США (14199)

 США впервые применили новейший истребитель F-35 в бою. Самолет нанес удар по позициям боевиков в Кандагаре

Военно-воздушные силы США впервые применили новейшие истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 в боевых условиях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент".

Как сообщает AFP, американские истребители F-35 в четверг, 27 сентября, поднялись с палубы авианосца USS Essex и нанесли первый боевой удар по позициям боевиков Талибана в провинции Кандагар в Афганистане.

"Во время миссии F-35B провел воздушный удар в поддержку наземной операции по зачистке. Удар считается успешным", - говорится в заявлении Центрального командования ВМС США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вертолет Ми-8 разбился в Афганистане, среди погибших - двое украинцев, - Управление гражданской авиации Молдовы

Представитель ВМС не уточнил, сколько самолетов принимало участие в операции, но обычно F-35 летают парами или в составе больших групп.

В мае Израиль стал первой страной, которая использовала боевой самолет F-35.

Источник: https://censor.net.ua/n3088522
 
   
 Топ комментарии
 
А тем временем за поребриком: Астрахань лишили в начале трамвайного сообщения, а теперь там нет и троллейбусов. Город - банкрот. Должен бюджету порядка 8 млрд. Регион, где газ, Волга, рыба - банкрот. Судостроительные заводы уничтожены. Предприятия ВПК закрыты.
 показать весь комментарий
 
Жаль, Ил-20 не было и специалистов с С-200.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
перший раз використали модифікацію літака F-35B !!!
це літак з веритикальним) зльотом !
дописати і в заголовок добавити! США впервые применили новейший истребитель F-35 в бою. Самолет нанес удар по позициям боевиков в Кандагаре - Цензор.НЕТ 5160
 показать весь комментарий
 
 
Кто знает ,тот поймет. Букафка В говорит об этом )
 показать весь комментарий
 
 
А тем временем за поребриком: Астрахань лишили в начале трамвайного сообщения, а теперь там нет и троллейбусов. Город - банкрот. Должен бюджету порядка 8 млрд. Регион, где газ, Волга, рыба - банкрот. Судостроительные заводы уничтожены. Предприятия ВПК закрыты.
 показать весь комментарий
 
 
Зато есть летающие топоры и базы га Луне скоро будут.
 показать весь комментарий
 
 
ой... это для кацапов не беда.... если бы это происходило в Грозном... вот это беда
 показать весь комментарий
 
Жаль, Ил-20 не было и специалистов с С-200.
 показать весь комментарий
 
 
давайте в Сирии их потестете!!.. а то русские ил 20 заждались))))
 показать весь комментарий
 
Судя по всему Израиль уже использует свою модификацию F-35И в Сирии..Израиль еще в 2010 г. присоединился к программе JSF Ізраїль но договорился с США что его инженеры внесут свои изменения, свое БРЛС, РЭБ, авионику и так...вместо F-35A появился F-35И......22 травня 2018 року командувач повітряними силами Ізраїлю генерал-майор Амікам Норкін повідомив про те, що Ізраїль вже використовує наявні F-35I (літаки мають позначення Adir) для виконання бойових завдань. Жодних додаткових подробиць ним представлено не було. Імовірно, літаки могли бути використані для завдання ракетно-бомбових ударів по об'єктах в Сирії після того, як ізраїльський F-16I Sufa був збитий ракетою комплексу С-200 сирійських ППО 10 лютого 2018 року[91][92].
 показать весь комментарий
 
 
Нам хот штук 5 ф22 рапт.продайте,нехай це може буде коштувати половини військового бюджету, але толку буде в рази більше ніж від усієї цієї "модернізаціїї" воровської
 показать весь комментарий
 
Кацап смотрит по телевизору
(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
 показать весь комментарий
 
 
Русский Иван встал утром, почистил зубы американской зубной щёткой, намазав на неё американскую зубную пасту, побрился американской бритвой, умылся французским мылом, нанёс на лицо американский гель после бритья, вскипятил в шведском чайнике воду, попил из польской чашечки бразильский кофе, надел итальянский костюм, надушился немецким одеколоном, закрыл входную дверь на два английских замка, сел в американский автомобиль, купленный в еврейский кредит.
Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию «Европа+», транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два «Биг Тэйсти» и «Кока-Колу» в «Макдональдсе», приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.
Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой «отдел мерчендайзинга», включил американский компьютер с американской операционной системой, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой аккаунт и написал в блог:
«НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ!»
 показать весь комментарий
 
 

МАРКЕЛ Ukraine/Dneprodzerzhinsk
Взявшись за руки, кацапы начали свой хоровод вокруг дуплавой березы, наращивая темп, сверкая новехонькими лаптями и потными ляжками, мелькающими из-под домотканых сарафанов, блестя нано-кокошниками и разбрасывая капельки слюны из экстатично раскрытых ртов. А старый шаман Кужугет, сидя на пне, стучал головой в бубен, завывая великую мантру о пох*уйсанкциях, о абамкахОбИзянках и силе российского оружия, способного дойти до Берлина за три дня, перемолов скачущих чубатых хохлов, чехов с их кнэдлыками и ляхов, вставивших "лжепистон" кацапам в еще в 17 веке, и поссать с крыши вновь побежденного Рейхстага на головы разжиревших бюргеров, стирающих грань между полами и веселящихся на октоберфестах и прочих гей-парадах. )))) *** И лилась песня седомудрого шамана о хохочущих искандерах, эскадрильях протонных штурмовиков, нейтронных пушках, разрывающих в магматические клочья планеты, о подводных атомных чудовищах, приводящих в ужас самого Ктулху и о том, как великой роиссе пох*уй все ибо, кацапы пришли в этот мир, чтобы мир затрепетал и пал раком пред их могучим духом! О как. Но подлый мир, ..., шото трепетать не захотел, а выискав в сети фото этих нейтронных расщепителей вселенных... заржал так, шо бедным искандерам даже и не снилось.
 показать весь комментарий
 
А потом кацапы, те шо поумнее, надрали с берез бересты, вытащили из костра уголек и начертали расчеты... И оказалось, что больше половины запчастей, нужных для производства адских машингверов производят... те самые бюргеры, которым через три дня планировалось нассать на кепки, и которые осерчали и не отрываясь от пива и созерцания гейских карнавалов показали роисским нано-лапотным артелям большой и толстый мужской половой мистер мускул.*** А посему, все эти мудозвонные камлания ватных духовников о 3-дневном порабощении Украины, включая Берлин и Альфу Центавру вызывают у меня сравнение рашки с таким себе лохматым и придурковатым хлопаке-ипаке в косоворотке и лаптях на голую жопу, с бычьим хвостом в руке и веточкой осины в кучэрях, грозящимся молниеносно совокупиться с воооон той дамочкой и нийпет! *** Даже невзирая на то, что яйца его в Британии, а писюн на заводах вражеской Абамщины. И причандалы эти ем никто давать больше не собирается даже за деньги, ибо коли нет мозгов, то и йух в тягость.(
 показать весь комментарий
 
ЦАХАЛ теж має такі пташки, скоро будуть і мокшан шкварити з f-35. для кацапів це буде за честь здохнути від елітної високотехнологічної зброї
 показать весь комментарий
 
 
С почином. В следующий раз уже по параше. США вперше застосували новітній винищувач F-35 у бою. Літак завдав удару по позиціях бойовиків у Кандагарі - Цензор.НЕТ 674
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСША впервые применили новейший истребитель F-35 в бою. Самолет нанес удар по позициям боевиков в Кандагаре
 
 
 
 
 
 вверх