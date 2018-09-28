 США впервые применили новейший истребитель F-35 в бою. Самолет нанес удар по позициям боевиков в Кандагаре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент".

Как сообщает AFP, американские истребители F-35 в четверг, 27 сентября, поднялись с палубы авианосца USS Essex и нанесли первый боевой удар по позициям боевиков Талибана в провинции Кандагар в Афганистане.

"Во время миссии F-35B провел воздушный удар в поддержку наземной операции по зачистке. Удар считается успешным", - говорится в заявлении Центрального командования ВМС США.

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Представитель ВМС не уточнил, сколько самолетов принимало участие в операции, но обычно F-35 летают парами или в составе больших групп.

В мае Израиль стал первой страной, которая использовала боевой самолет F-35.