 США впервые применили новейший истребитель F-35 в бою. Самолет нанес удар по позициям боевиков в Кандагаре

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Корреспондент".
Как сообщает AFP, американские истребители F-35 в четверг, 27 сентября, поднялись с палубы авианосца USS Essex и нанесли первый боевой удар по позициям боевиков Талибана в провинции Кандагар в Афганистане.
"Во время миссии F-35B провел воздушный удар в поддержку наземной операции по зачистке. Удар считается успешным", - говорится в заявлении Центрального командования ВМС США.
Представитель ВМС не уточнил, сколько самолетов принимало участие в операции, но обычно F-35 летают парами или в составе больших групп.
В мае Израиль стал первой страной, которая использовала боевой самолет F-35.
це літак з веритикальним) зльотом !
дописати і в заголовок добавити!
(импортному) на военную технику (импортная вся электроника и многое другое) в
Масква-Баде (на мусульманский праздник заявка в 1000000 человек, на
православные в 10 раз меньше; школы, где на русском говорят 3 из 18 детей), на
вооруженный силы Китая, идущие по Красной Площади (09.05.1015) - и гордится вЯличием
страны… даже вата на роССии импортный продукт.
Включил японский радиоприёмник, выбрал радиостанцию «Европа+», транслирующую британскую песню, поехал по русской дороге, матерясь на русском языке, объезжая русские колдобины и русские ухабы, купил два «Биг Тэйсти» и «Кока-Колу» в «Макдональдсе», приехал в офис, поставил машину на охраняемый паркинг со швейцарской сигнализацией и канадской системой видеонаблюдения.
Поднялся на финском лифте, вошёл в кабинет с табличкой «отдел мерчендайзинга», включил американский компьютер с американской операционной системой, зашёл в Интернет, созданный американцами, ввёл английскими буквами вэб-адрес американской социальной сети, зашёл на свой аккаунт и написал в блог:
«НЕ ДАДИМ ЗАПАДУ ПОРАБОТИТЬ РОССИЮ!»
МАРКЕЛ Ukraine/Dneprodzerzhinsk
Взявшись за руки, кацапы начали свой хоровод вокруг дуплавой березы, наращивая темп, сверкая новехонькими лаптями и потными ляжками, мелькающими из-под домотканых сарафанов, блестя нано-кокошниками и разбрасывая капельки слюны из экстатично раскрытых ртов. А старый шаман Кужугет, сидя на пне, стучал головой в бубен, завывая великую мантру о пох*уйсанкциях, о абамкахОбИзянках и силе российского оружия, способного дойти до Берлина за три дня, перемолов скачущих чубатых хохлов, чехов с их кнэдлыками и ляхов, вставивших "лжепистон" кацапам в еще в 17 веке, и поссать с крыши вновь побежденного Рейхстага на головы разжиревших бюргеров, стирающих грань между полами и веселящихся на октоберфестах и прочих гей-парадах. )))) *** И лилась песня седомудрого шамана о хохочущих искандерах, эскадрильях протонных штурмовиков, нейтронных пушках, разрывающих в магматические клочья планеты, о подводных атомных чудовищах, приводящих в ужас самого Ктулху и о том, как великой роиссе пох*уй все ибо, кацапы пришли в этот мир, чтобы мир затрепетал и пал раком пред их могучим духом! О как. Но подлый мир, ..., шото трепетать не захотел, а выискав в сети фото этих нейтронных расщепителей вселенных... заржал так, шо бедным искандерам даже и не снилось.