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Все про:Великобритания (1989) отравление (1196) Скрипаль (415) Чепига (1)

 Британская полиция установила личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, - The Telegraph

Британская полиция установила личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего сотрудника ГРУ РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает The Telegraph.

"Третий подозреваемый является сотрудником либо местным агентом российской военной разведки. Полиции известно его имя, но оно пока не разглашается", - отмечает издание.

Как пишет The Telegraph, полиция предполагает, что именно он помог "Петрову" и "Боширову" спланировать атаку перед ввозом нервно-паралитического вещества "Новичок" на территорию Британии.

"Агент ГРУ посетил Солсбери для подготовки плана атаки перед тем, как двое его коллег привезли в страну боевое отравляющее вещество", - указано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Кремле пообещали проверить, действительно ли Боширов - на самом деле герой России Чепига

Из опубликованной 26 сентября третьей части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

В среду, 14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

Мэй также заявила, что Британия будет выступать за реализацию уже существующих санкций в отношении химического оружия, расширение санкций против России, и введения нового санкционного режима ЕС против кибератак и грубых нарушений прав человека.

Источник: https://censor.net.ua/n3088520
 
   
 Топ комментарии
 
От нефтяных доходов штата за 2018 год каждый житель Аляски получил всего $1600. От нефтяных доходов страны за 2018 год каждый житель России получил: +2% к НДС, +15% к цене топлива, +10% к тарифам ЖКХ, +5 лет к пенсионному возрасту и ахуенный мультик про сверхзвуковые ракеты.
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московия конечно зря влезла в Великобританию - там уже работала полноценная разведка и контр.разведка когда лапотники на месте нынешнего Кремля шишки собирали и лягушек палками глушили... Британська поліція встановила особу третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 5983
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И задание провалили, и резко ориентацию поменяли... Но геями не стали. Остались пидарами.
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От нефтяных доходов штата за 2018 год каждый житель Аляски получил всего $1600. От нефтяных доходов страны за 2018 год каждый житель России получил: +2% к НДС, +15% к цене топлива, +10% к тарифам ЖКХ, +5 лет к пенсионному возрасту и ахуенный мультик про сверхзвуковые ракеты.
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Українці не матюкаються а фєдєрастичне москалбське бидло матуками спілкується Британська поліція встановила особу третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 1717
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Ждем машку-"дырявуюшлюпку" с воплями "вывсевретиии".
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Петров...Боширов...и Дрилев))))
Три брата акробатв)))
Любители Шпили Вилли
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"...три брата-акробата, любители шпилёв". Так пойдёт?
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Причиной провала спецоперации оказался срач и вонь, оставляемые после себя ГРУ-шниками.
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вот и третий любитель шпилей-вилей.
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московия конечно зря влезла в Великобританию - там уже работала полноценная разведка и контр.разведка когда лапотники на месте нынешнего Кремля шишки собирали и лягушек палками глушили...
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сидор сидоров 945e588f - нужно отдать должное путину, он своих разведчиков не сдает и не убивает....

Так что нет... - живые они и жить будут...
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Захарова: Найти Чепигу не удается. Видимо, на задании...
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Плевать путин хотел на своих разведчиков после такого провала.Он из последних будет спасать свою шкуру и несуществующую репутацию.
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сидор сидоров 945e588f - военных армии да.., он убирает - есть примеры...

Но разведку не трогает (отравленный Литвиненко пример)...., - разведчиков шпионов он не трогает даже после громких провалов, если те не предали....
Ну я так думаю исходя из всего, что встречалось в интернете....
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тронуть их, значит разу признать свою вину.... твой педофил - добрейшей души "человек"!....
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Думаю да...
А их интнрьвю...это наказание за провал!
Мол сами проеб... сами и хавайте!

Качнство кадров решает все...
В ГРУ по ходу сидят дилетанты
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И задание провалили, и резко ориентацию поменяли... Но геями не стали. Остались пидарами.
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На жаль ні. Просто ГРУ-КДБ все життя підкидали одне одному тарганів у ЩІ. Тепер ГРУ має злити ФСБ агентів. Головне все фіксувати. Ми ще побачимо трупи кацапів, які пропливуть повз нас у річці.
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кажуть, що це сварка "башень") крембля - гру і кгб-фсб !
хтось злив/продав/виставив) базу в вільний доступ - з цими поцами!
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так кацяпи(влада рососії)), завжди з Бритами) на ножах - так що може це вони підкинули грошенят за базу в масквабад!
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а шо Брити) молодця)) - зрозуміли загадкову) кацяпську душу -
все роблять по троє -- так краще/легше завдання)) виконувати
і горілку потім/під-час пити !!! Британська поліція встановила особу третього підозрюваного в отруєнні Скрипалів, - The Telegraph - Цензор.НЕТ 6289
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Даже на шпиль смотрели, как на скрепное число три: 123 метра - 1, 2, 3.
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Такое впечатление, что англичанам уже все известно и они по частями сливают информацию, чтобы продемонстрировать всему миру лживую и подлую морду кремлевского режима в лице сами знаете кого. Помните:
- Они гражданские?
- Гражданские, конечно. /барабанная дробь/
https://www.youtube.com/watch?v=47r1Q2fAvvU
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- Вы туристы?
- Так точно ваше благородие! Разрешите идти?
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У Вас склалося правильне враження.
За кілька днів до того, як була оприлюднена інформація про Боширова/Чепігу, промайнуло в ЗМІ коротке інтерв'ю представника офіційної Британії про суттєве просування у справі Скрипалів.
Британці не просто дозують в загальний доступ наявну інформацію, а подають її в такій послідовності, таким чином і під таким кутом, що-б на паРаші, не задумуючись про "наслідки можливі" (С ), ляпнули якусь чергову дурницю - під їхній (Британії) наступний аргумент. Наприклад: Путлер заявляє "Звичайно, вони цивільні", і вже через кілька днів, після того, як його слова почули всі, хто хоч трохи цікавиться цією справою, один з "цивільних" виявляється полковником ГРУ...
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конечно им все вцелом известно и по мере доказательства каждого факта они дозированно выкладывают инфу......это как китайская пытка - капли воды перидически падают на бритую лысую башку терпилы (в данном случае хуйла).
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Солсберийский Шпиль алой боли - Двуручное (Посох)

Становится персональным при надевании Посох Двуручное Скорость 3,00 1785 - 2679 Урон (744,0 ед. урона в секунду)+611 к выносливости+408 к интеллектуПрочность 120 / 120Требуется уровень 85Уровень предмета 378Если на персонаже: рейтинг меткости +206.Если на персонаже: рейтинг критического удара +310.Если на персонаже: сила заклинаний +2334. Цена продажи: Цена золотом: 36 Цена серебром: 10 Цена медью: 73 Распыление: 475 Наложение чар
Шпиль алой боли, Двуручное (Посох).
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После войны в Грузии, Молдавии, Украине, Сирии, после убийства Польского правительства в Смоленской катастрофе, Немцова, Британских подданных, вмешательства в выборы ряда стран, таких разоблачений, подлости, коварства, позора, как можно строить с ними Северный поток 2. Мелькель финансирует РФ, дает деньги на новые виды оружия, на новые конфликты. Поэтому необходимо вводить новые санкции против РФ и Германии.
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To be continued. "Элементарно" нервно курит в сторонке.
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Британія у свойому репертуарі. Спочатку яйця хуйла засунули у лещата, а тепер повільно, оберт за обертом їх закручують. Чим сильніше хуйло смикається, тим повільніше та болісніше іде процес.
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Действия британской полиции напоминают старый , добрый , бородатый анекдот про двух быков старого и молодого . Не будут британские спецслужбы трахтибидохать парочку гомосятных гру-шников . они медленно выискивают всех причастных , готовятся к продолжительному акту насилия ))) и отимеют всё стадо хе-роев раисси . Как говорит папа карло : уверяю вас )))
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У Украины с россией граница открыта и война идет.

Интересно, сколько сотрудников российской военной разведки и их агентов находится в Украине?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомБританская полиция установила личность третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей, - The Telegraph
 
 
 
 
 
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