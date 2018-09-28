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 Политика Украины, Общество
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 Катера Island очень эффективны в умелых руках, - вице-адмирал Макалистер

Передача Военно-морским силам Украины двух катеров класса Island состоялась в порту Балтимора в США 27 сентября. Выступая на церемонии, вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер отметил, что Береговая охрана использует эти суда с 1986 года и они являются "важным элементом в обеспечении безопасности".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"12 таких кораблей все еще находятся в эксплуатации. Они служат в США и Юго-Восточной Азии. По мере того, как береговая охрана улучшает и модернизирует свои активы, мы передаем корабли Island в Пакистан, Грузию и Коста-Рику, помогая повысить безопасность на море для этих наций. Я уверен, что эти корабли также отслужат замечательную службу в Военно-морском флоте Украины. В умелых руках эти катера являются многосторонними и очень эффективными. Их персонал может помогать при стихийных бедствиях, защите жизней на море и в оборонительных операциях", - сказал он.

Как пообещал Макалистер, сотрудники Береговой охраны проведут тренировку для личного состава Военно-морских сил Украины, чтобы подготовить их к управлению катерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island. ФОТОрепортаж

"Мне немного грустно смотреть, как эти катера оставляют нас, но я горжусь тем, что они станут важным элементом обеспечения глобальной безопасности на море", - сказал вице-адмирал.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии, отметил значимость военной помощи Соединенных Штатов, которая сейчас уже превысила 1 млрд долларов.

Источник: https://censor.net.ua/n3088518
 
   
 Топ комментарии
 
Ну от,вибудовується система.
Для естуаріїв річок та акваторій портів - Гюрза, для відкритовго моря Ісланд, для перекидання спецназу морем - Кентавр. А коли прикриють узбережжя, займуться більшими кораблями.
Все правильно та логічо як бізнес-план.
Петя - молоток! Відчувається господарська рука та досвід бізнесмена. Все робиться послідовно, методично, без істеричниїх кидків з боку в бік і, що дуже важливо, з калькулятором в руці
Зрадофілітики, агов, фас! Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 3708
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треба ще на кацяпах катери випробувати!
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У них осадка всього 2 метри. Зможуть діяти і в Азовському морі.
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Ага, как будто они в надувных лодках по морям плавают.
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хто? кацяпи, так згадайте інцидент в Босфорі - кацапи з баранами не розійшлись)))
і точно були не на гумовому човні! Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 1612
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На кораблі розвіднику, Карл! Він повинен перший бачити усі судна. 😂 А тут така халепа!
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Їх ще озброїти відповідно для наших умов і всьо буде нормальок.
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Нормалёк - это запустить Николаевский судостроительный и выпускать их самим как танки, а не стоять с поттянутой рукой за 40-летними кораблями
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Їм максимум 32 роки. При союзі термін служби кораблів був 35 років. Ще послужать. Тим паче що їх віддають безкоштовно після відповідного ремонту. А завод розікрали і загнали в борги не без допомоги мишебраттів. Где деньги, Зин?(С)
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К кому вопрос за деньги? А Вы шо реально не задумывались, шо тем же США нафиг не надо работающий ЧСЗ, угадаете с трех раз почему?
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Хе-хе. А маскалям він був дуже потрібен, ага. США на другому боці Землі, а маскалота поруч.
P.S. Про гроші запитання до ініціатора запуску заводу.
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Вот, кацапы рядом это понятно, но зачем США такой конкурент в виде ЧСЗ? Ну еще про китайцев забыли. Вы наверно не в курсе, но китайцы когда прикупили Варяга, еще хотели чертежи стырить одного учебного комплекса для летчиков, наземная палуба авианосца, в Крыму была такая. Хотя да в нынешнем свете все можно валить на кацов. Ширшее мыслите господа панове
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Конкурент???? Так і бачу, як в Миколаєві американські авіаносці спускають на воду! Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 4977
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Офшорника и злодея уже официально предупреждают-перемога .
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Крысы Плешивого Педофила востановят подлодку Курск и оправят в Азовское море.......,ответочка Мавзолейного быдла....
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У них осадка всього 2 метри. Зможуть діяти і в Азовському морі.
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Британские СМ И вчера сообщили сенсационную новость в деле Скрыпалей...
полковник ГРУ Бочиров,на самом деле полковник ГРУ Анатолий Чепига....,завтра сообщат кто такой другой Петров,Сидоров или Егоров....Крысы паленые... Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 7591 Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 7591
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Так усе вірно сказав Віце-адмірал, а в нашіх хлопцях руки з Того місця.
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Ну от,вибудовується система.
Для естуаріїв річок та акваторій портів - Гюрза, для відкритовго моря Ісланд, для перекидання спецназу морем - Кентавр. А коли прикриють узбережжя, займуться більшими кораблями.
Все правильно та логічо як бізнес-план.
Петя - молоток! Відчувається господарська рука та досвід бізнесмена. Все робиться послідовно, методично, без істеричниїх кидків з боку в бік і, що дуже важливо, з калькулятором в руці
Зрадофілітики, агов, фас! Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 3708
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А когда же прикроют береговую линию и главное чем? Или это секретная информация, хотя если начнут строить большие корабли значит с береговой линией все в порядке
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Комплекс заходів. Катери, наземні засоби, сторожовики. Не думайте, що у МО та ГШ ідіоти сидять.
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Про украинскую ПКР "нептун" слышал, колхозник?) прикроют не переживай, сейчас за оборону по серьёзному взялись 6 % ввп.
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Лазерную пушку которую в прошлом году испытали ВМС США можно установить даже на рыбацком катере и от подлодки КУРСК остануцца одни отшмётки.......... Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 5356 Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 5356
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діду) шо у вас за план? поділіться)))
зранку навіть кацяпів під водою)) лазерним променем)), добре жарити! Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 1462 Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 1462 Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 1462
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Не выйдет. Эта пушка жрет много энергии. На катере просто нет такого дизель-генератора.
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Санька я с нею полечу в Космос,там КацаПсинского Мусора и бардака много... Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 9961
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КацаПсинов с праздником,сегодня 28 сентября 1939 года Джугашвили и Гитлер стали братьями во второй раз,первый раз был 23 августа того же года...
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в умелых руках
Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 5009
На что он намекает?
Если окажутся фуфлом, значит у нас руки из ыпож?
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рім катерів, треба і екіпажі прихватить, а головне -- командування помінять!
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Кстати брацкий договор №3 Генрих Мюллер-Лаврентий Берия от 11 ноября 1938 года о сотрудничестве ГЕСТАПО и НКВД кацаПсины до сих пор отрицают.... Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 2933
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Так может они хотят 80 лет договора отметить дружно с Меркель . Повод выпить 😎
Кстати, для немцев и немецкоговорящие стран , 11 ноября - большой праздник. Это день Св Мартина. Его отмечают даже в школах
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В свете получения морских катеров, не очень хорошо , что Петя сливает судостроительный завод на Рыбальском руцькому агенту Тигипко. Один завод под Новинским, один под Тигипко- ГДЕ ГАРАНТИЯ ЧТО РЕМОНТЫ БУДУТ ДЕЛАТЬ БЕЗ ПОДВОХОВ??
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У складі Укроборонпрому є тільки один суднобудівний завод - це МСЗ (колишній завод ім. 61 Комунара)
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Украина имелся нормальные судостроительные заводы и профессиональных судостроителей. Эти судостроители жили рядом с заводами со своими семьями. РАШКА УНИЧТОЖИЛА ВСЮ СУДОСТРОИТЕЛЬНУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ БЛАГОДАРЯ ИМЕННО ТАКИМ СДЕЛКАМ КУПИ ПРОДАЙ. ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ. Не удивлюсь , если в цехах давно на металл отправили оборудование. ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АГРЕСМИЯ.
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Тигипко ( кацапский агент) ДАВНО подбирается к портам и судостроительным заводам. Продавать судостроительный завод на Рыбпльском полуострове, чтобы он там сделал торговый центр? Считаю это зрадой .
Куда вообще националисты смотрят - в стране серьезные предприятия кацапы прихватили ?
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При всей хорошести данной новости, есть сомнение, что они будут применяться в азовском море, ведь туда, что бы пройти 2 нашим судам нанимали российских лоцманов Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 2497
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язикатий ти дурко!! УКРАЇНЦІ військові кораблі ВЗДОВЖ УКРАЇНСЬКОГО КРИМА ходять БЕЗ ЛОЦМАНІВ!! Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер - Цензор.НЕТ 4138
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Позорище какое то. «После церемонии катера будут отправлены на доработку в США. Планируется заменить двигатели и установить современные системы связи»
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что ты брешешь, двигатели там менять не будут только связь военную поставят и новое вооружение. Американская техника всегда лучше расейской и совковой это аксиома.
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"Катери Island дуже ефективні в умілих руках, - віце-адмірал Макалістер"
Таке враження що цей Макалістер у курсі дєла або принаймі здогадується щось про криві руки,а може й тупі мозґи.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКатера Island очень эффективны в умелых руках, - вице-адмирал Макалистер
 
 
 
 
 
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