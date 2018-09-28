 Катера Island очень эффективны в умелых руках, - вице-адмирал Макалистер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".

"12 таких кораблей все еще находятся в эксплуатации. Они служат в США и Юго-Восточной Азии. По мере того, как береговая охрана улучшает и модернизирует свои активы, мы передаем корабли Island в Пакистан, Грузию и Коста-Рику, помогая повысить безопасность на море для этих наций. Я уверен, что эти корабли также отслужат замечательную службу в Военно-морском флоте Украины. В умелых руках эти катера являются многосторонними и очень эффективными. Их персонал может помогать при стихийных бедствиях, защите жизней на море и в оборонительных операциях", - сказал он.

Как пообещал Макалистер, сотрудники Береговой охраны проведут тренировку для личного состава Военно-морских сил Украины, чтобы подготовить их к управлению катерами.

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"Мне немного грустно смотреть, как эти катера оставляют нас, но я горжусь тем, что они станут важным элементом обеспечения глобальной безопасности на море", - сказал вице-адмирал.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии, отметил значимость военной помощи Соединенных Штатов, которая сейчас уже превысила 1 млрд долларов.