 Катера Island очень эффективны в умелых руках, - вице-адмирал Макалистер

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио "Свобода".
"12 таких кораблей все еще находятся в эксплуатации. Они служат в США и Юго-Восточной Азии. По мере того, как береговая охрана улучшает и модернизирует свои активы, мы передаем корабли Island в Пакистан, Грузию и Коста-Рику, помогая повысить безопасность на море для этих наций. Я уверен, что эти корабли также отслужат замечательную службу в Военно-морском флоте Украины. В умелых руках эти катера являются многосторонними и очень эффективными. Их персонал может помогать при стихийных бедствиях, защите жизней на море и в оборонительных операциях", - сказал он.
Как пообещал Макалистер, сотрудники Береговой охраны проведут тренировку для личного состава Военно-морских сил Украины, чтобы подготовить их к управлению катерами.
"Мне немного грустно смотреть, как эти катера оставляют нас, но я горжусь тем, что они станут важным элементом обеспечения глобальной безопасности на море", - сказал вице-адмирал.
Как сообщалось ранее, Президент Украины Петр Порошенко, присутствовавший на церемонии, отметил значимость военной помощи Соединенных Штатов, которая сейчас уже превысила 1 млрд долларов.
і точно були не на гумовому човні!
P.S. Про гроші запитання до ініціатора запуску заводу.
полковник ГРУ Бочиров,на самом деле полковник ГРУ Анатолий Чепига....,завтра сообщат кто такой другой Петров,Сидоров или Егоров....Крысы паленые...
Для естуаріїв річок та акваторій портів - Гюрза, для відкритовго моря Ісланд, для перекидання спецназу морем - Кентавр. А коли прикриють узбережжя, займуться більшими кораблями.
Все правильно та логічо як бізнес-план.
Петя - молоток! Відчувається господарська рука та досвід бізнесмена. Все робиться послідовно, методично, без істеричниїх кидків з боку в бік і, що дуже важливо, з калькулятором в руці
Зрадофілітики, агов, фас!
зранку навіть кацяпів під водою)) лазерним променем)), добре жарити!
На что он намекает?
Если окажутся фуфлом, значит у нас руки из ыпож?
Кстати, для немцев и немецкоговорящие стран , 11 ноября - большой праздник. Это день Св Мартина. Его отмечают даже в школах
Куда вообще националисты смотрят - в стране серьезные предприятия кацапы прихватили ?
Таке враження що цей Макалістер у курсі дєла або принаймі здогадується щось про криві руки,а може й тупі мозґи.