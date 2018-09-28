 Нынешняя Генассамблея ООН показала, в какой изоляции находится РФ, - Климкин

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сообщил в четверг по итогам пребывания в Нью-Йорке делегации во главе с Президентом Украины.

"Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали (нынешнюю сессию. - Ред.) с внесения вопроса относительно оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю, посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал",- отметил министр, имея в виду минимальную поддержку российской позиции в ООН.

Он подчеркнул, что "это голосование реально показывает, в какой изоляции находится Россия, и что мы движемся дальше".

Глава МИД также положительно оценил усилия, которые предоставили "очень классный толчок" для Крымской резолюции.

"Мы начали готовить специальную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма. Это вопрос очень важный и чувствительный для всех", - отметил он.

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В этой связи министр сообщил, что беседовал с представителями стран, в том числе Латинской Америки, Азии и других регионов.

"Все они говорят - нам не нужно допускать этих прецедентов. Все очень заинтересованы в этом",- отметил он.

Климкин также подчеркнул важность касания в ООН тем миротворчества, какой может быть миротворческая операция на Донбассе, освобождение заложников и политических заключенных, а также реформирование ООН.

"Хотите, считаете меня некорректным, но на сегодня ООН находится в декадансе, поскольку в ООН заблокировано в контексте принятие чрезвычайно важных решений. Поэтому и реформа Совета Безопасности, реформа ООН в целом — она не просто является насущной, мы должны были ее сделать еще несколько лет назад",- заявил министр.

В этой связи он назвал дискуссии, состоявшиеся в первые дни новой сессии Генассамблеи "очень неплохим началом, а также атмосферой по содержанию".