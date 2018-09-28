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 Политика Украины
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 Нынешняя Генассамблея ООН показала, в какой изоляции находится РФ, - Климкин

Глава МИД Украины Павел Климкин считает начало 73-й сессии ГА ООН успешным в плане поддержки миром украинской позиции, а также свидетельством глубокой международной изоляции России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом он сообщил в четверг по итогам пребывания в Нью-Йорке делегации во главе с Президентом Украины.

"Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали (нынешнюю сессию. - Ред.) с внесения вопроса относительно оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю, посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал",- отметил министр, имея в виду минимальную поддержку российской позиции в ООН.

Он подчеркнул, что "это голосование реально показывает, в какой изоляции находится Россия, и что мы движемся дальше".

Глава МИД также положительно оценил усилия, которые предоставили "очень классный толчок" для Крымской резолюции.

"Мы начали готовить специальную резолюцию по милитаризации оккупированного Крыма. Это вопрос очень важный и чувствительный для всех", - отметил он.

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В этой связи министр сообщил, что беседовал с представителями стран, в том числе Латинской Америки, Азии и других регионов.

"Все они говорят - нам не нужно допускать этих прецедентов. Все очень заинтересованы в этом",- отметил он.

Климкин также подчеркнул важность касания в ООН тем миротворчества, какой может быть миротворческая операция на Донбассе, освобождение заложников и политических заключенных, а также реформирование ООН.

"Хотите, считаете меня некорректным, но на сегодня ООН находится в декадансе, поскольку в ООН заблокировано в контексте принятие чрезвычайно важных решений. Поэтому и реформа Совета Безопасности, реформа ООН в целом — она не просто является насущной, мы должны были ее сделать еще несколько лет назад",- заявил министр.

В этой связи он назвал дискуссии, состоявшиеся в первые дни новой сессии Генассамблеи "очень неплохим началом, а также атмосферой по содержанию".

Источник: https://censor.net.ua/n3088516
 
   
 Топ комментарии
 
За 100 лет на России вернулись к тому, от чего пытались уйти
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100 лет и 100 млн. коту под
хвост!
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Азіяти до азіятів. Подібне до подібного.
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За 100 лет на России вернулись к тому, от чего пытались уйти
убив 100 млн. человек - к царю, попам и буржуям… 100 лет и 100 млн. коту под
хвост!
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но немці убили более 100 млн... американцы сбросили атомную бомбу на мирных жителей Хиросммы и Нагасаки ,вырезали во вьтконге 30 млн чел уничтожили 100 млн собственного народа индейского происхождения 200 лет уничтожали рабов негров ... остальные страны не лучше.... ЧЕЛОВЕК- без привязки к нации -вот самый страшный зверь на планете ЗЕМЛЯ
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Люди нп планеті Земля поділяються на розумних і дурних.
А от дурні вже поділяються по релігіях, партіях, кольору шкіри....
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Хуйло не поехало на Генассамблею, оно поехало в Азербайджан и Ср.Азию.
Так сказать, вышел на новый уровень.
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Азіяти до азіятів. Подібне до подібного.
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Странно, что его туда ещё приглашают
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Ага. Изоляция. Так изолировали, что Путин сейчас с президентом Финляндии в Хельсинки ьусуется, а Индия С-400 на 7 млрд долларов у России покупает. Вот так изоляция
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бугага, індійці не дурні, свої літаки збивати.
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Индусы могут делать с ними что захотят. А вот 7 лярдов Россия в карманчик положит
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Бесполезный хлам, не учитывает кривизну Земли.
Но индусам впарили ордынский кредит на покупку этих пукалок, которые в сирии якобы сбили 70 крылатых ракет, НО не показали ни одной сбитой.
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Ель мюрід пише, що іІндія на купівлю пукалок отримала від тієї ж Росії кредит, який буде віддавати їй 20 років. І не грошима, а пальмовим маслом. Читати ТУТ.
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она и самолеты с ними строила но чета уже не хочет.
ну ща израилетяне покажут чего стоит с-300, хотя она не плоха.
но думаю они ее уделают как ил-20
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хуйло за бабки решает вопросы даже в "изоляции" - турбины, потоки, жд с канадцами, мост с голландцами и много чего.
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А бабки ему кто дает? ЕС и другие страны. За нефть и газ. Отказались бы на годик покупать ресурсы и рашки бы не стало
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они не готовы отказаться, это не на повестке дня
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кацапи не ізольовані - до них сігал/дєпрардє) їздить -
і з африки бувші) людожери) наїжають) - яка ж це ізоляція - це коло спілкування! Нинішня Генасамблея ООН засвідчила, у якій ізоляції перебуває Росія, - Клімкін - Цензор.НЕТ 8725
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Нынешняя Генассамблея ООН показала, в какой изоляции глубокой ж... находится РФ
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Да отберут у педофилостана то вето - все к этому идет) и это будет для мокш, как томосом по башке - так же не ожиданно
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не волнует что там бляли о рашистах,но вот то,что про Украину "тяжеловесы" мировой политики почти не упоминали в отличии от предедущей Генансаблеи-это факт и это тревожный сигнал....
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Клімкіну "роззули" очі і він побачив в якій ізоляції знаходиться рашка - сміх та і годі. Та вони постійно в такій ізоляції знаходяться - тільки ти то тут при чому? Чому президент Польщі Дуда підняв питання "Будапештського меморандуму" а ти і твій шоколадний бос на пару з хуйлом мовчите якби в рот води набрали - що боїтесь порушити таємний договір з хуйлом? Та тебе вже мадяри посилають відкритим текстом - що ти можеш крім як облизувати свого шоколадного баригу???
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Реформирование ООН. Раньше была Лига Наций и "успешно" решала конфликты и разоружала планету. Умерла в 1946-м. Точно так же "успешно" работает ООН. После Третьей мировой ООН тоже умрёт, и будет новая структура под другим именем. Вот такие вот реформы.
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В общем судя по реакции мокш - все прошло ОК. Чего стоит жалкое заявление их писькова, что крембль "не согласен с президентом Порошенко, что все росссми распространяют фейки")))) так что обтекайте, кацапы, вместе с письковым, а Украина идет дальше
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНынешняя Генассамблея ООН показала, в какой изоляции находится РФ, - Климкин
 
 
 
 
 
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