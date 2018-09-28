 Враг за сутки осуществил 22 обстрела, потерь среди украинских воинов нет, четверо оккупантов уничтожены, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, оккупанты 22 раза открывали огонь по позициям украинских войск. При этом вооружение, запрещенное минскими договоренностями, не применялось.

Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы позиций украинских сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из вооружения боевых машин пехоты враг обстреливал позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Широкино, а вблизи Новотошковского применил зенитную установку ЗУ-23-2.

В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

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По данным разведки, 4 боевиков российско-оккупационных войск прошедшие сутки уничтожены и еще 8 получили ранения.

"С начала текущих суток противник дважды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Гнутово из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет", - добавили в пресс-центре ООС.