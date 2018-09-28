 "Украина является де-факто восточным флангом НАТО", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", - сказал Петр Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор" в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.
В свою очередь, помощник Министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Соединенных Штатов неизменна в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
"Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе, и пытается изменить границы используя силу. Российская агрессия не является только угрозой для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка", - отметил он.
Помощник Министра обороны также добавил, что Россия проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, Россия продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире.
"Мы не можем воспринимать манипуляции России на Востоке Украины", - сказал он.
Украина за НАТО впишется, а НАТО за Украину не впишется.
Точнее, не вписалось.
У серьёзных организаций надо не одно десятилетие ковром лежать, чтоб только кандидатом на вступление стать.
О том и речь, что не следует приравнивать себя и пробовать подпрыгивать до уровня НАТО, чем озаглавлена статья.
Не превратил, а не изменил того, что было.