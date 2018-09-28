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 Политика Украины
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 "Украина является де-факто восточным флангом НАТО", - Порошенко

Президент Петр Порошенко отметил чрезвычайную важность сегодняшней передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island" и назвал это "подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", - сказал Петр Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор" в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.

В свою очередь, помощник Министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Соединенных Штатов неизменна в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе, и пытается изменить границы используя силу. Российская агрессия не является только угрозой для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка", - отметил он.

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Помощник Министра обороны также добавил, что Россия проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, Россия продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире.

"Мы не можем воспринимать манипуляции России на Востоке Украины", - сказал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3088514
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Після своїх агресивних дій росія дійсно має НАТО в Україні.
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Хорош пургу нести.
Украина за НАТО впишется, а НАТО за Украину не впишется.
Точнее, не вписалось.
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У серьёзных кабинетов надо не один год пороги обивать, чтоб только на приём попасть.
У серьёзных организаций надо не одно десятилетие ковром лежать, чтоб только кандидатом на вступление стать.
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З якої радості повинно було вписатись коли ми не є членом НАТЬІ?
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Да ты просто кэп )))
О том и речь, что не следует приравнивать себя и пробовать подпрыгивать до уровня НАТО, чем озаглавлена статья.
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Же факто ты превратил Украину в помойную яму с нищим народом.
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А до него тут типа все на Майбахах ездили, да?
Не превратил, а не изменил того, что было.
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Від ніщего народу дорогу не перейдеш, машини пруть суцільним потоком і всі двори забиті ними, а самальоти не встигають возити зубожілих на курорти.
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300 офицеров США разного ранга побывали в Украине за время Мавзолейной РАБссиянской навалы....,а военные базы НАТО в Украине дело времени...., "Украина является де-факто восточным флангом НАТО", - Порошенко - Цензор.НЕТ 570Крысы Кремля Фас,Порошенко в Студии "Украина является де-факто восточным флангом НАТО", - Порошенко - Цензор.НЕТ 6920Болваны......
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина является де-факто восточным флангом НАТО", - Порошенко
 
 
 
 
 
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