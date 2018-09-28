 "Украина является де-факто восточным флангом НАТО", - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", - сказал Петр Порошенко во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор" в рамках рабочего визита в Соединенные Штаты Америки.

В свою очередь, помощник Министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция Соединенных Штатов неизменна в твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе, и пытается изменить границы используя силу. Российская агрессия не является только угрозой для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island. ФОТОрепортаж

Помощник Министра обороны также добавил, что Россия проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, Россия продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире.

"Мы не можем воспринимать манипуляции России на Востоке Украины", - сказал он.