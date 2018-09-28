 За неделю ОБСЕ зафиксировало 3,3 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, - Хуг

Об этом во время пресс-конференции рассказал заместитель главы миссии Александр Хуг, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"На прошлой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала 3 293 нарушение режима прекращения огня и, соответственно, всего в этом году мы зафиксировали 205 616 таких нарушений", - отметил он.

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Представитель ОБСЕ также сообщил, что на прошлой неделе миссия зафиксировала 57 единиц вооружения, размещенных с нарушением согласованной линии отвода.

"31 в неподконтрольных правительству районах и 26 - в подконтрольных. Всего в этом году миссия зафиксировала 2 860 единиц вооружения, расположенных с нарушением линии отвода", - добавил Хуг.

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