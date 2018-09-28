 Развернутые оккупантами в Крыму ЗРК С-400 угрожают самолетам на территории 4 стран, - МинВОТ

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о радиусе поражения зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", развернутых вблизи городов Севастополь, Феодосия и Евпатория.

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"Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" оснащаются ракетами различных типов, в частности: 48Н6 и 40Н6 с дальностью поражения до 250 и 400 километров соответственно. Они могут поражать цели на высоте до 60 км", - говорится в сообщении.