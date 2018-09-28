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 Развернутые оккупантами в Крыму ЗРК С-400 угрожают самолетам на территории 4 стран, - МинВОТ

Зенитно-ракетные комплексы РФ в оккупированном Крыму способны поразить самолеты над Черным и Азовским морями и над территорией стран Черноморского региона – Румынии, Молдовы, Турции и Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщило Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, информирует Цензор.НЕТ.

Развернутые оккупантами в Крыму ЗРК С-400 угрожают самолетам на территории 4 стран, - МинВОТ 01

Речь идет о радиусе поражения зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф", развернутых вблизи городов Севастополь, Феодосия и Евпатория.

Читайте: Оккупанты развернули в Евпатории дивизион ЗРК С-400

"Зенитно-ракетные комплексы С-400 "Триумф" оснащаются ракетами различных типов, в частности: 48Н6 и 40Н6 с дальностью поражения до 250 и 400 километров соответственно. Они могут поражать цели на высоте до 60 км", - говорится в сообщении.

Развернутые оккупантами в Крыму ЗРК С-400 угрожают самолетам на территории 4 стран, - МинВОТ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3088512
 
 
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ватница из Беларуси, не законно проникшая на территорию Украины, как объект для Миротворца https://www.youtube.com/watch?v=fzQPANO2tGw
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Оце результат тих дій, коли у 2014 р. був тиск з боку заходу, який оприлюднила на РНБО Тимошенко. Тепер в Криму С-400, що несуть загрозу.
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Т.е., если бы в Крыму не было с-400, там были бы ракеты ПРО НАТО?
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ну так история с заказом на ремонт школы в севастополе под нужды вмс нато в 2014 году получила широкую огласку, не подсуетись рф с референдумом в крыму - был бы там сейчас форпост нато
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Вот придёт НАТО и настроит своих военных баз, говорили они. А нет пришла РФ настроила военных баз и угрожает 4-м странам.
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а в чем, собственно, суть этого министерства по вопросам временно оккупированных территорий :
такую херню постить?
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а в чем, собственно, суть этого министерства по вопросам временно оккупированных территорий :
такую херню постить?

...
я могу это делать НАМНОГО дешевле и ХРЕНОВЕЕ чем минстець !
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Ни одна из тех 4 стран НАТО не имеет особого стратегического значения для НАТО. При условии сохранения статуса Украины как стратегического союзника НАТО.
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Тобто пропонуєте плюнути на не стратегічні країни НАТО?
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Именно для этого и нужна была раисе база ее черноморского флота в Крыму и так они за нее цеплялись и Яныка с потрохами купили в Харьковских договорняках.... Мало того что ТРОЯНСКИМ КОНЕМ оказалась, так еще и центром МЕТАСТАЗ ее военного контингента в Крыму....

Кстати а Харьковские угоды ОТМЕНЕНЫ??? или так и существуют параллельно...
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