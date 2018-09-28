 Украина получила от США более 1 млрд долларов на поддержку сектора безопасности, - Порошенко

Об этом глава государства заявил во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"На сегодняшний день от США мы получили более 1 млрд долларов на поддержку безопасности. Поддержку реформ сектора национальной безопасности и обороны Украины, поддержку закона о национальной безопасности и его внедрение, что делает нашу армию совместимой с американской и НАТО ", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул: "Мы ценим недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь. Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП ".

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По его словам, этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами и оказался надежным шагом в сдерживании растущей российской агрессии.

"И я хотел бы еще раз повторить - сегодня лучшим способом защиты Свободного Мира является защита Украины благодаря новым защитным системам, крепкой поддержке реформ, а также новым целевым санкциям и постоянном дипломатическом давлении на Россию", - отметил Порошенко.

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Напоминаем, 27 сентября в Балтиморе (США) состоялась передача ВМС Украины двух патрульных катеров класса Island.