 Украина получила от США более 1 млрд долларов на поддержку сектора безопасности, - Порошенко

Об этом глава государства заявил во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"На сегодняшний день от США мы получили более 1 млрд долларов на поддержку безопасности. Поддержку реформ сектора национальной безопасности и обороны Украины, поддержку закона о национальной безопасности и его внедрение, что делает нашу армию совместимой с американской и НАТО ", - сказал Порошенко.
Президент Украины подчеркнул: "Мы ценим недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь. Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП ".
По его словам, этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами и оказался надежным шагом в сдерживании растущей российской агрессии.
"И я хотел бы еще раз повторить - сегодня лучшим способом защиты Свободного Мира является защита Украины благодаря новым защитным системам, крепкой поддержке реформ, а также новым целевым санкциям и постоянном дипломатическом давлении на Россию", - отметил Порошенко.
Напоминаем, 27 сентября в Балтиморе (США) состоялась передача ВМС Украины двух патрульных катеров класса Island.
200 млрд на военные расходы. А потом оказывается что 100.
Это ж не первый год как бы.
В прошлом году было 80 и те же слова про 5% ввп.
"Остальные деньги пойдут в Министерство внутренних дел Украины (82,3 млрд грн), Главное управление разведки Минобороны (2,7 млрд грн), Государственное космическое агентство Украины (2,1 млрд грн), Совет национальной безопасности и обороны Украины (0,17 млрд грн), Службу безопасности Украины (9,4 млрд грн), Управление государственной охраны (1,2 млрд грн), Службу внешней разведки (1,9 млрд грн) и Администрацию государственной службы специальной связи и защиты информации (2,9 млрд грн)
А считать патрульных - военными расходами - как-то так..
Когда Юлька была премьером, в очередное наводнение приехала куда-то в Закарпатье.
И там говорит что-то вроде "Ну, вы не волнуйтесь, деньги уже выделены!".
А тетка одна. из пострадавших, говорит: "да мы и не сомневаемся, что выделены. Мы сомневаемся, что их увидим!".
2. грошами не давайте - воно спизьдить...
Ну и про воровство тоже спорно.
Слава Богу что хоть эту спасли.
А откуда коммунисты в США взялись?
У вас что ли все народное там, в Пендосии?