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 Политика Украины
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 Украина получила от США более 1 млрд долларов на поддержку сектора безопасности, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко выразил благодарность за значительный вклад Соединенных Штатов в развитие украинской армии.

Об этом глава государства заявил во время посещения базы Береговой охраны США "Балтимор", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"На сегодняшний день от США мы получили более 1 млрд долларов на поддержку безопасности. Поддержку реформ сектора национальной безопасности и обороны Украины, поддержку закона о национальной безопасности и его внедрение, что делает нашу армию совместимой с американской и НАТО ", - сказал Порошенко.

Президент Украины подчеркнул: "Мы ценим недавнее решение Конгресса США увеличить эту помощь. Это поддерживает наши военные ассигнования, которые уже превысили 6% ВВП ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год, в котором предусмотрено 250 млн долл. помощи Украине

По его словам, этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами и оказался надежным шагом в сдерживании растущей российской агрессии.

"И я хотел бы еще раз повторить - сегодня лучшим способом защиты Свободного Мира является защита Украины благодаря новым защитным системам, крепкой поддержке реформ, а также новым целевым санкциям и постоянном дипломатическом давлении на Россию", - отметил Порошенко.

Также читайте: Украина получает от США около $620 млн прямой финансовой помощи, - Чалый

Напоминаем, 27 сентября в Балтиморе (США) состоялась передача ВМС Украины двух патрульных катеров класса Island.

Источник: https://censor.net.ua/n3088511
 
   
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Все би добре, як би американці це озвучили...
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индеец не доверяет вождю, только белым людям?
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врет. 6% - это ж финансирование и полиции тоже
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США выделили на поддержку "сектора безопасности". Полиция относится к такому сектору. Порошенко же разговаривает на достаточно хорошем английском. Возможно, просто сказал "military", а лучше подошло бы "for secure". Но это хорошо получается за компом дома слова подбирать. А ему надо отдать должное за английский - расийские МГИМОшники даже рядом там с конём не валяются - даже каламбур получился...
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Так он же всегда это говорит.
200 млрд на военные расходы. А потом оказывается что 100.

Это ж не первый год как бы.

В прошлом году было 80 и те же слова про 5% ввп.
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Или пропустил, или как, но когда было сказано про 200, а порох откатился к 100?
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Непосредственно армия через Министерство обороны получит только 101,4 млрд грн.
"Остальные деньги пойдут в Министерство внутренних дел Украины (82,3 млрд грн), Главное управление разведки Минобороны (2,7 млрд грн), Государственное космическое агентство Украины (2,1 млрд грн), Совет национальной безопасности и обороны Украины (0,17 млрд грн), Службу безопасности Украины (9,4 млрд грн), Управление государственной охраны (1,2 млрд грн), Службу внешней разведки (1,9 млрд грн) и Администрацию государственной службы специальной связи и защиты информации (2,9 млрд грн)
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короче выходит что армия только 3%.
А считать патрульных - военными расходами - как-то так..
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До речі ті (це не до Вас особисто) , хто тут іноді говорить про своє чудове знання української мови насправді довго підбирають українські слова і тому більшість коментарів пишуть російською мовою. А іноді у них проскакують помилки в українській та російській мовах. Тому вони не бачать колоду в своїх очах, а бачать лише смітинку у чужому оці.
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вспомнилось.
Когда Юлька была премьером, в очередное наводнение приехала куда-то в Закарпатье.
И там говорит что-то вроде "Ну, вы не волнуйтесь, деньги уже выделены!".
А тетка одна. из пострадавших, говорит: "да мы и не сомневаемся, что выделены. Мы сомневаемся, что их увидим!".
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1 млрд доларів супроти росії, що втягнулася у нову гонку озброєнь.
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Это было известно еще весной,только дятлы Мавзолейные Плешивого Педофила не читают The New Times and The Balrimorу Cгn
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1. бреше, як звичайно.
2. грошами не давайте - воно спизьдить...
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Как можно давать деньги государству , правители которого "делают " деньги исключительно на воровстве бюджета и недр с коррупционными схемами и американцы хорошо знают об этом !?
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порошенко единственный "олигарх" который на недрах никога не зарабатывал.
Ну и про воровство тоже спорно.
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Вы ещё про киевскую кондитерскую фабрику им Карла Маркса расскажите народу , что он заслужил её по своему таланту ( афериста прим. автора )))))
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ой сколько было фабрик в Союзе.
Слава Богу что хоть эту спасли.

А откуда коммунисты в США взялись?
У вас что ли все народное там, в Пендосии?
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Ща гоффноеды РАБссии наползут из Берлоги Украина получила от США более 1 млрд долларов на поддержку сектора безопасности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7004 Украина получила от США более 1 млрд долларов на поддержку сектора безопасности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7004
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Плешивый Педофил дал Украине тоже кредит в 3 миллиарда,но Хмырь ДАУНбасса Индюкович перекинул это вонюччеее бабло в банк "РАБссия" 20 февраля 2014 года,и унёс ноги отсюда.... Украина получила от США более 1 млрд долларов на поддержку сектора безопасности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1441Трус Негодяй и Хмырь... Украина получила от США более 1 млрд долларов на поддержку сектора безопасности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2929 Украина получила от США более 1 млрд долларов на поддержку сектора безопасности, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2929
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Це вже отримали. А от на що витратили - дуже цікаво? На фінансування дерзамовлень заводів, які спішно продають, що б кінці у воду?
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Так той попередній хрестик під коментом послав мене в Сибір на проживання. А так то я канєшно агент кремля, розхитувач лодки і без будки.
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Ну ладно - лодка то таке. А от будка... Слухай, де ж ти тоді живеш?
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В красивій і багатій з чудовими людьми країні, яку вже 26 років грабують.
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Разворуют. Как вискарь бухать - разворуют! Не впервой сей "гумконвой".
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29 вересня у Маріуполі буде акція протесту з приводу забруднення навколишнього середовища заводами Азовсталь та Ілліча.Чому влада Мариуполю не переіменувала завод Иллsчча РАБссыы незрозуміло...
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"армия" Индюковича вначале 2014 года разбежалась,по сути её не было...агенты Кремля Лебедев и Саламатин будучи министрами обороны Украины еёи валили...,Лебедев кстати строит особнячок в Крыму ценой 150 млн.долларов...
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так шныри легитимца никуда не убегали, они поставили другие говорящие головы на свои места и сейчас занимаются тем же под предводительством лолы кокориной.
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йуля это гриян капительман? а т.н. бойка имел бабушку по фамилии либерман?
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Про юлю правильно, а про бойка цього не знав. Так буде відповідь?
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шо либерман шо капительман - прихвостни хуйла и подлежат зашквару вместе с лолой .
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Відверта відповідь, дякую. Тепер на тебе будуть кидатися прихильники юлі, тому тримайся🤗
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Звуження дискурсу - характерний прийом пропаганди репресивних режимів. Головне правильного царя запхати на трон, так?
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Ні, головне не брати в керівництво ваших путінських сепарів.
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А от і новояз "ваші путінські сепари". Звісно, поки шекаладна дупа на троні - будку хитають лише огєнти крембля. Досіть скігліти, не мєшайте жить казли))
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Заставили таки США взять катера и на прямую без посредничества Укроборонпрома, может быть поэтому ему и приходится продавать теперь Ленинску Кузню.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина получила от США более 1 млрд долларов на поддержку сектора безопасности, - Порошенко
 
 
 
 
 
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