 Совбез ООН оказался неспособен противостоять агрессии диктаторов, - Грибаускайте

Об этом заявила президент Литовской республики Даля Грибаускайте, выступая в четверг на 73-й Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Почти во всех крупных кризисах последнего десятилетия - от Сирии до Украины, от Мьянмы до Йемена – Совет Безопасности ООН не смог сыграть важную роль", - сказала политик. Организации, призванные уничтожать оружие массового поражения, "беззубы против диктаторов, разрабатывающих ядерное оружие и применяющих химическое оружие против гражданских", - отметила Грибаускайте.
Президент Литвы напомнила, что для предотвращения повторения войны были созданы многосторонние институты, чтобы они охраняли политическую независимость и территориальную целостность, однако, когда мир столкнулся со следующим кризисом, эти институты оказались неспособными действовать и оставались бессильными сторонними наблюдателями.
"Хотелось бы верить, что наши многосторонние институты, включая ООН, достаточно сильны, чтобы противостоять агрессии и неуважению международного права",- сказала она, добавив, что иногда реальность совсем другая.
а ее совбез с его правом вето - бесполезный орган етой конторы.
образование нежизнеспособное в ее сегодняшнем виде абсолютно.
озабачиваться у них получается шо надо.
сборище балаболов, бездельников и проходимцев