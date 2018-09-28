EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 За рубежом
  761  11
Все про:агрессия (1353) ООН (2577) Совбез ООН (647) Грибаускайте (167)

 Совбез ООН оказался неспособен противостоять агрессии диктаторов, - Грибаускайте

Международные институты, в частности, Совет безопасности ООН, не смогли достойно ответить на новые вызовы и акты агрессии в мире.

Об этом заявила президент Литовской республики Даля Грибаускайте, выступая в четверг на 73-й Генассамблее ООН, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Почти во всех крупных кризисах последнего десятилетия - от Сирии до Украины, от Мьянмы до Йемена – Совет Безопасности ООН не смог сыграть важную роль", - сказала политик. Организации, призванные уничтожать оружие массового поражения, "беззубы против диктаторов, разрабатывающих ядерное оружие и применяющих химическое оружие против гражданских", - отметила Грибаускайте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вместе с США, Францией и Германией внесет в Совбез ООН проект резолюции по миротворцам на Донбассе, - Климкин

Президент Литвы напомнила, что для предотвращения повторения войны были созданы многосторонние институты, чтобы они охраняли политическую независимость и территориальную целостность, однако, когда мир столкнулся со следующим кризисом, эти институты оказались неспособными действовать и оставались бессильными сторонними наблюдателями.

"Хотелось бы верить, что наши многосторонние институты, включая ООН, достаточно сильны, чтобы противостоять агрессии и неуважению международного права",- сказала она, добавив, что иногда реальность совсем другая.

Читайте также: Политика умиротворения и замалчивания нарушений норм международного права не остановит Кремль, - Порошенко в ООН

Источник: https://censor.net.ua/n3088510
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Яка розумна і смілива Президент. Чітко, різко і правда.
 показать весь комментарий
 
 
Даля Грибаускайте у своїх твердженнях стосовно Радбезу оон повністю права. Генасамблея ООН підходить лише для оприлюднення заяв і тез про неспроможність Радбезу, який необхідно ліквідувати та надати ці функції Генасамблеї.
 показать весь комментарий
 
 
Али, чуешь разницу в текстах и дело не в переводе а в том, кому пишет, ведь там была и речи да и приписка до коментария ......
 показать весь комментарий
 
 
Звичайно, бо цей текст писали українці, а той переклали із своїми тарганами росіяни.
 показать весь комментарий
 
 
Даля обоснованно подозревает шо когда хуйло заскочит на балтику все эти жирные пингвины выразят озабоченность и разойдутся жрать фуагру.Вот это наши самые близкие союзники + финны,вот с кем надо коалицию создавать,а то эти евробляди думают--та пока там до нас долезут через тех хахлов и балтов мы ещё пообедаем,поспим и мебель упакуем.
 показать весь комментарий
 
 
А в радбезі сидить теперь знов мурло. Людина нова, а платівка стара. Й назва ії - "Кращі хіти Чуркіна" - "Авидокажіте", "русофобіязашкаліваєт", "вєсьмірзанас" і т.д.
 показать весь комментарий
 
 
оон - бесполезная совершенно контора,
а ее совбез с его правом вето - бесполезный орган етой конторы.
образование нежизнеспособное в ее сегодняшнем виде абсолютно.
 показать весь комментарий
 
на данном моменте других нет, вот вопрос только - разобрать и строить что то новое или капитальный ремонт, да, именно капитальный ремонт а не реставрация.
 показать весь комментарий
 
уверен, шо большие и толстые дяди в том же ооне непременно озаботятся етим вопросом.
озабачиваться у них получается шо надо.
 показать весь комментарий
 
никчемная контора "Рога и копыта", напоминающая такую же бездарную лигу наций
сборище балаболов, бездельников и проходимцев
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСовбез ООН оказался неспособен противостоять агрессии диктаторов, - Грибаускайте
 
 
 
 
 
 вверх