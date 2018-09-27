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 Общество, За рубежом
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Все про:Польша (4507) украинцы (2889) студенты (453)

 Количество студентов из Украины в Польше за 3 года выросло до 35 тыс. человек

Польский Институт публичных дел сообщил, что за три последних года количество студентов из Украины выросла в Польше с почти 10 тыс. до 35 584 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Согласно опросам, украинцы выбирают Польшу потому, что здесь ниже расходы на жизнь, чем в других странах; существует перспектива обучение без оплаты или с льготами в оплате; можно легче попасть на учебу; существует возможность после окончания вуза найти работу по специальности.

Большинство студентов, обучающихся в Польше, содержат родители.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ежегодно более 10 тысяч украинцев получают карту поляка, - МИД РП

Лишь 9% украинских студентов планируют возвращаться домой. 29% хотят переехать в другую страну ЕС, 28% украинских выпускников польских вузов хотят остаться в Польше. А 26% студентов еще не знают, куда они поедут.

Среди тех, кто хочет оставаться в Польше, главные причины этого решения: высшее зарплата, лучшие условия жизни и хорошие возможности работать по специальности.

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Опросы украинских студентов был проведен среди 1000 человек в Интернете с 28 марта по 4 мая 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3088509
 
 
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Якщо народ - болото, яке не хоче ставати народом, не хоче відчути себе власником своєї землі, своєї країни, то ініціативні люди покидають країну і болото буде гнити в своєму власному лайні. З таким народом пшиком закінчились два майдани, а втім і революція 1917 року. Народ заслуговує той рівень життя, на який він претендує і хай не хниче, що ціни високі, що корупція процвітає, раз народ нічого в своїй масі не хоче змінювати.
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не потрібно кивати лише на Порошенка, народ сам винний в такому житті.
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Спасибо Порошенко и Тимошенко за нашое счастливое детство.
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І будеш як "старуха у розбитого корьіта".
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Не переживай, добрый человек, я не буду. У меня запасной аэродром есть.
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Польські комісії приїжджають і напряму набирають студентів в Україні. Нам залишаються гірші, які теж за допомогою академічної мобільності їдуть вчитися до інших країн.
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от до чого докотилась країна......геніальні досягнення за 28 років призведуть до того, що державу розтягнуть по кускам, якщо народ і далі буде му-му тянути.....Венгрія, Руминія, Польща із заходу, Росія - із сходу, а народ все жде месію чи то в юбці, чи то з вилами.....аякже прийде месія, що довалить те, що попередники не довалили....народ може спасти тільки він сам, тобто народ.
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Мені пох... твій розум, я просто констатую факт. Зверни увагу - розумово відсталим я тебе не називав.
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Я тобі просто увагу звернув, а ти відразу про "розуму вчити"...
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Це перемога оффшорника Вальцмана с его шайкой шокорыгов!
Оно только способно перерезать ленточки, воровать и трепаться своим пьяным языком!
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ні, це перемога народу......який все чекає, коли йому сіно та пійло піднесуть до стайні. Якась Прибалтика і то нас позаду залишила та допомогає, українці, ну невже нам не стидно до чого ми докотилися?!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоКоличество студентов из Украины в Польше за 3 года выросло до 35 тыс. человек
 
 
 
 
 
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