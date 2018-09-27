 Количество студентов из Украины в Польше за 3 года выросло до 35 тыс. человек

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

Согласно опросам, украинцы выбирают Польшу потому, что здесь ниже расходы на жизнь, чем в других странах; существует перспектива обучение без оплаты или с льготами в оплате; можно легче попасть на учебу; существует возможность после окончания вуза найти работу по специальности.

Большинство студентов, обучающихся в Польше, содержат родители.

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Лишь 9% украинских студентов планируют возвращаться домой. 29% хотят переехать в другую страну ЕС, 28% украинских выпускников польских вузов хотят остаться в Польше. А 26% студентов еще не знают, куда они поедут.

Среди тех, кто хочет оставаться в Польше, главные причины этого решения: высшее зарплата, лучшие условия жизни и хорошие возможности работать по специальности.

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Опросы украинских студентов был проведен среди 1000 человек в Интернете с 28 марта по 4 мая 2018 года.